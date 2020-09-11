МОЗ замовило українським ученим розробку тесту, який з одного зразка буде визначати в пацієнта грип або COVID-19, - Ляшко
В Україні розроблять тест-систему, яка дозволить визначати з одного зразка, на що хвора людина: грип, парагрип або COVID-19. Міністерство охорони здоров'я вже направило вченим замовлення на ці тести.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми тісно співпрацюємо з Інститутом молекулярної біології, ми з ними сиділи за круглим столом і прийшли до того рішення, що сьогодні тест-систем, які діагностують коронавірусну хворобу, величезна кількість. У той же час нам потрібно готуватися до сезону, коли до COVID- 19 приєднається грип, парагрип та інші 200 грипоподібних захворювань", - сказав він.
За словами Ляшка, вчені пообіцяли зробити тест-систему, яка буде визначати різні види вірусів.
"Наші академіки сказали, що вони зроблять тест-систему, яка дозволить нам з одного зразка проявляти чітко - це буде на 5-6 плашок панелей - і чітко буде показувати, чи це грип, парагрип або коронавірусна хвороба", - зазначив він.
За його словами, таке замовлення від Міністерства охорони здоров'я до академіків уже надійшло.
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Но думаю все еще проще - они идиоты, которые могут думать "только тактически" на стратегию им видите ли времени не хватает (время хватает только разнести посылки и пофоткаться). У них так все: издают указ, а механизмы не прорабатывают, финансирование не прописывают....начинают заказывать тесты на грипп когда грипп уже начался.....
Это классические "Емели" орудующие по принципу желание загадал волшебное слово сказал, а детали пусть щука прорабатывает!!!
" З 2014 року по лютий 2018 року - голова ГО «Інфекційний контроль в Україні». За цей час організація реалізувала грантовий проект «Розробка та впровадження оптимальної моделі амбулаторного лікування хворих на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7 туберкульоз та їх соціального супроводу, як ефективний спосіб покращення результатів лікування туберкульозу в Україні»."
какой стационар может быть?
То-Чаво-Не-Может-Быть!
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Чтобы в спешке не забыть!
(Л. Филатов, Про Федота-стрельца, удалого молодца)
Чего мелочиться и стесняться?
Речь какой-то бабки на скамеечке у подъезда!
Заказ академикам делают в ресторане, а не в бюджетном финансировании!