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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ замовило українським ученим розробку тесту, який з одного зразка буде визначати в пацієнта грип або COVID-19, - Ляшко

МОЗ замовило українським ученим розробку тесту, який з одного зразка буде визначати в пацієнта грип або COVID-19, - Ляшко

В Україні розроблять тест-систему, яка дозволить визначати з одного зразка, на що хвора людина: грип, парагрип або COVID-19. Міністерство охорони здоров'я вже направило вченим замовлення на ці тести.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми тісно співпрацюємо з Інститутом молекулярної біології, ми з ними сиділи за круглим столом і прийшли до того рішення, що сьогодні тест-систем, які діагностують коронавірусну хворобу, величезна кількість. У той же час нам потрібно готуватися до сезону, коли до COVID- 19 приєднається грип, парагрип та інші 200 грипоподібних захворювань", - сказав він.

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За словами Ляшка, вчені пообіцяли зробити тест-систему, яка буде визначати різні види вірусів.

"Наші академіки сказали, що вони зроблять тест-систему, яка дозволить нам з одного зразка проявляти чітко - це буде на 5-6 плашок панелей - і чітко буде показувати, чи це грип, парагрип або коронавірусна хвороба", - зазначив він.

За його словами, таке замовлення від Міністерства охорони здоров'я до академіків уже надійшло.

грип (309) карантин (18172) МОЗ (5393) наука (364) Ляшко Віктор (1513) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Може одразу еліксир безсмертя?
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11.09.2020 08:43
+3
Не здивуюсь якщо на упаковці тесту буде написано «Адреса потужностей: КНР, провінція Хунь Чунь...» 😁
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11.09.2020 09:34
+2
Исхитрись-ка мне добыть
То-Чаво-Не-Может-Быть!
Запиши себе названье,
Чтобы в спешке не забыть!

(Л. Филатов, Про Федота-стрельца, удалого молодца)
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11.09.2020 09:04
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Може одразу еліксир безсмертя?
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11.09.2020 08:43 Відповісти
ДРУГИМИ СЛОВАМИ МИНЗДРАВ, ПРОВОДЯ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРЕССКОНФЕРЕНЦИИ ПО СИТУАЦИИ, ТУПО ЗАВТЫКАЛ ЗАКАЗАТЬ ВАКЦИНУ ХОТЯ БЫ ПОЛ ГОДА НАЗАД.
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11.09.2020 09:37 Відповісти
Вакцины до сих пор нет, как ее можно было заказать полгода назад?
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11.09.2020 10:06 Відповісти
склеят два индикатора пробника ?
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11.09.2020 10:10 Відповісти
Мы впереди планеты всей.(С)
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11.09.2020 08:44 Відповісти
Вот спрашивается на хрена?....Очередная отмывка денег, разве и так не понятно? раз не Covid значит Грипп.....
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11.09.2020 08:50 Відповісти
С учетом того, что сезон гриппа начнется буквально через месяц, да это распил бабла. А может и отмывка, если бабло уже распилено.
Но думаю все еще проще - они идиоты, которые могут думать "только тактически" на стратегию им видите ли времени не хватает (время хватает только разнести посылки и пофоткаться). У них так все: издают указ, а механизмы не прорабатывают, финансирование не прописывают....начинают заказывать тесты на грипп когда грипп уже начался.....
Это классические "Емели" орудующие по принципу желание загадал волшебное слово сказал, а детали пусть щука прорабатывает!!!
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11.09.2020 09:40 Відповісти
ученым которые купили ученую степень
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11.09.2020 08:50 Відповісти
а я то думаю с чего это все туб. диспансеры позакривали, а это светило медицинской науки Ляшко поработал
" З 2014 року по лютий 2018 року - голова ГО «Інфекційний контроль в Україні». За цей час організація реалізувала грантовий проект «Розробка та впровадження оптимальної моделі амбулаторного лікування хворих на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7 туберкульоз та їх соціального супроводу, як ефективний спосіб покращення результатів лікування туберкульозу в Україні»."
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11.09.2020 08:53 Відповісти
Так то ляшко впровадив лікування новими препаратами і цим скоротив час перебування у стационарі з 3-х місяців до 2-х тижнів? А кажуть, шо - Супрун. Якшо захворієш, шо обереш: 3 місяці і старі препарати чи 2 тижні на нових?
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11.09.2020 09:13 Відповісти
"туб. диспансеры позакривали "
какой стационар может быть?
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11.09.2020 09:19 Відповісти
Не позакрывали, а оптимизировали. По крайней мере планировалось так.
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11.09.2020 09:32 Відповісти
Исхитрись-ка мне добыть
То-Чаво-Не-Может-Быть!
Запиши себе названье,
Чтобы в спешке не забыть!

(Л. Филатов, Про Федота-стрельца, удалого молодца)
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11.09.2020 09:04 Відповісти
Отличная идея для распила . Бинго ляшко😁😁😁
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11.09.2020 09:07 Відповісти
А ещё можно заказать лекарство, которое одним укольчиком будет сразу лечить СПИД, рак и Ковид-19.
Чего мелочиться и стесняться?
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11.09.2020 09:09 Відповісти
Невже вчених з відпустки відізвуть?
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11.09.2020 09:11 Відповісти
Деньги на ветер. Вернее, в карманы зелемарадеров.
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11.09.2020 09:12 Відповісти
заказал тот самый лапоть.который рассказывал.что ему не будет стыдно за то,что поначалу натестировал из государственного кармана сотни тысяч тестов,для украинского народа ,которые не могли отличить грипп от вируса,но которым поставили диагноз вирусный по статье денежного государственного обеспечения...
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11.09.2020 09:13 Відповісти
У меня друг есть,тоже ученный,так он за пять минут червонец нарисует,от настоящего не отличишь.(Джентльмены Удачи).
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11.09.2020 09:16 Відповісти
"По его словам, такой заказ от Министерства здравоохранения к академикам уже поступил"
Речь какой-то бабки на скамеечке у подъезда!
Заказ академикам делают в ресторане, а не в бюджетном финансировании!
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11.09.2020 09:25 Відповісти
Президент Зеленский остановил и поборол covid19
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11.09.2020 09:25 Відповісти
оперативно
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11.09.2020 09:27 Відповісти
Не здивуюсь якщо на упаковці тесту буде написано «Адреса потужностей: КНР, провінція Хунь Чунь...» 😁
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11.09.2020 09:34 Відповісти
и шо?к концу эпидемии успеют?
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11.09.2020 09:42 Відповісти
Не прошло и пол года... Выдающиеся успехи впереди!
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11.09.2020 09:58 Відповісти
І скіки коштів, під це розпиляєте???
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11.09.2020 10:04 Відповісти
Ляшко поддерживает деньгами старых друзей из института, что тут неясного?
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11.09.2020 10:09 Відповісти
Якщо з березня не зробили, то може встигнуть до кінця пандемії, хоча - це не точно.
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11.09.2020 10:19 Відповісти
Ну, заобно пускай еще тот тест определяет в каком зубе кариес...
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11.09.2020 10:20 Відповісти
Большой распил шагает по стране семимильными шагами...
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11.09.2020 12:47 Відповісти
 
 