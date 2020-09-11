МОЗ замовило українським ученим розробку тесту, який з одного зразка буде визначати в пацієнта грип або COVID-19, - Ляшко

В Україні розроблять тест-систему, яка дозволить визначати з одного зразка, на що хвора людина: грип, парагрип або COVID-19. Міністерство охорони здоров'я вже направило вченим замовлення на ці тести.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми тісно співпрацюємо з Інститутом молекулярної біології, ми з ними сиділи за круглим столом і прийшли до того рішення, що сьогодні тест-систем, які діагностують коронавірусну хворобу, величезна кількість. У той же час нам потрібно готуватися до сезону, коли до COVID- 19 приєднається грип, парагрип та інші 200 грипоподібних захворювань", - сказав він.

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За словами Ляшка, вчені пообіцяли зробити тест-систему, яка буде визначати різні види вірусів.

"Наші академіки сказали, що вони зроблять тест-систему, яка дозволить нам з одного зразка проявляти чітко - це буде на 5-6 плашок панелей - і чітко буде показувати, чи це грип, парагрип або коронавірусна хвороба", - зазначив він.

За його словами, таке замовлення від Міністерства охорони здоров'я до академіків уже надійшло.