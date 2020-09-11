В Україні за добу рекордні 3 144 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 148 756 осіб

В Україні станом на ранок п'ятниці, 11 вересня, зафіксовані 3 144 нові випадки зараження. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії. При цьому 53 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 10 вересня повідомлялося про 2 582 нові випадки, 9 вересня - про 2 551 новий випадок, 8 вересня - про 2 411 нових випадків, 7 вересня - про 2 174 нові випадки, 6 вересня - про 2 107 нових випадків, 5 вересня - про рекордні 2 836 випадків захворювання, 4 вересня - про 2 723 нові випадки, 3 вересня - про 2 430 нових випадків, 2 вересня - про 2 495 нових випадків, 1 вересня - про 2 088 нових випадків.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок п'ятниці 148 756 осіб, померли з початку пандемії 3 076 осіб (за добу 53).

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Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксована в Києві (404), Тернопільській (302), Одеській (283), Харківській (280), Хмельницькій (198), Львівській (174), Івано-Франківській (151), Рівненській (144), Чернівецькій (132), Житомирській (117) і Черкаській (117) областях.

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