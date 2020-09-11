В Україні за добу рекордні 3 144 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 148 756 осіб
В Україні станом на ранок п'ятниці, 11 вересня, зафіксовані 3 144 нові випадки зараження. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії. При цьому 53 раніше хворих померли.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Днем раніше, 10 вересня повідомлялося про 2 582 нові випадки, 9 вересня - про 2 551 новий випадок, 8 вересня - про 2 411 нових випадків, 7 вересня - про 2 174 нові випадки, 6 вересня - про 2 107 нових випадків, 5 вересня - про рекордні 2 836 випадків захворювання, 4 вересня - про 2 723 нові випадки, 3 вересня - про 2 430 нових випадків, 2 вересня - про 2 495 нових випадків, 1 вересня - про 2 088 нових випадків.
Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок п'ятниці 148 756 осіб, померли з початку пандемії 3 076 осіб (за добу 53).
Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксована в Києві (404), Тернопільській (302), Одеській (283), Харківській (280), Хмельницькій (198), Львівській (174), Івано-Франківській (151), Рівненській (144), Чернівецькій (132), Житомирській (117) і Черкаській (117) областях.
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Паніки нема.
Мийте руки і носіть маску.
Інструкція до болю проста:
1. Відкриваєте google.com
2. У строку пошуку набираєте covid 19 face mask research
3. Натискаєте кнопку 'Пошук'
4. Дивитеся результати.
Мені на першій ж сторінці попалися
https://www.researchgate.net/publication/340603522_Face_Masks_Against_COVID-19_An_Evidence_Review
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext
В останній ще й багато посилань на інші дослідження. Ви дійсно вірили, що наукова спільнота просто сидить склавши руки, коли тут є така нагальна необхідність в подібного роду дослідженнях?
Чи ви як та дівчина, із реклами гугл: він їй знайшов мільйон результатів 'ні' і один 'так'і вона - 'я так і знала!'.
https://hightech.plus/2020/04/08/voz-net-dokazatelstv-chto-maski-predotvrashayut-zarazhenie-koronavirusom ВОЗ: «Нет доказательств, что маски предотвращают заражение коронавирусом»
Однако в обновленном https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak документе , опубликованном ВОЗ, организация изменила свою точку зрения. Хотя маски все еще помогают сократить распространение заболевания, их ношения недостаточно. Нет доказательств того, что маска предотвращает инфицирование здорового человека новым коронавирусом, говорится в рекомендации.
Тобто всесвітня организація, на яку покладена відповідальність за збереження здоровʼя вивчивши ці так звані дослідження робить такий висновок, що нет доказательств того, что маска предотвращает инфицирование здорового человека новым коронавирусом.
Тобто для ВОЗ ці дослідження виявилися недостатньо авторитетними, щоб стверджувати, що маска допомогає від вірусу. Кому будемо вірити? Чиїм висновкам?
І це саме те, про що всі говорять! Ви впевнені, що ви здорові?
Ви можете бути безсимптомним носієм і носіння вами маски допомагає контролювати розповсюдження епідемії.
повітряно-капельний шлях передачі .
Тількт нажаль це нічого не доводить. Я навіть більше скажу, що є виявляється люди, які ще кращі малюнки вміють в фотошопі малювати.
Так турки ж. Що з них взяти. (на всяк випадок - це жарт)
А якщо без жартів, то коли в нас був глухий карантин, жорстке обмеження на транспорт та суцільний масковий режим, то в Німеччині, на скільки памʼятаю, до маркетів ходили без масок. В Швеції карантину наприклад не було. Шведи дурні? В Нідерландах карантину немає. Голанці теж дурні?
Так что да - дурні, в этом вопросе.
https://hromadske.ua/ru/posts/gosstat-otkazalsya-predostavit-dannye-o-smertnosti-vo-vremya-karantina-v-ukraine-opendatabot Госстат отказался предоставить данные о смертности во время карантина в Украине
Ничего не настораживает?
І що Хунта Порошенок у 2018 це приховала ? ))))
Записав менее до прихильників Порошенко )))
напевне внаслідок того,що українською хоч і непогано,але "працює" через гугл -трнаслейт )))
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вируса нет. Но ковид19 особый и детей не трогает потому что брехливый. Детям взятку не дашь проболтается или проколется.