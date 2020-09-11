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Новини Коронавірус і карантин
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Новий рекорд: за добу в Києві виявили 404 нові випадки інфікування COVID-19, померли 7 людей

Новий рекорд: за добу в Києві виявили 404 нові випадки інфікування COVID-19, померли 7 людей

Станом на ранок 11 вересня в Києві коронавірусом захворіли 404 людини.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 16 523 людини.

Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 261 особа, за минулу добу - 7. Із початку епідемії одужали 5 148 пацієнтів.

Станом на 11 вересня кількість активних хворих у Києві становить 11 114 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу рекордні 3 144 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 148 756 осіб

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 2 вересня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих сягнув 332 людини.

карантин (18172) Київ (19463) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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больше-больше лжи лейте
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11.09.2020 09:35 Відповісти
Шо, и бАльную Вону, тоже не знаешь?
А ты в каком Киеве живешь?..
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11.09.2020 10:12 Відповісти
Дидовика на этом форуме знаешь? У него вся семья на ковид переболела и он так агитирует не носить маски, что аж из трусов выпрыгивает.
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11.09.2020 10:18 Відповісти
 
 