Новий рекорд: за добу в Києві виявили 404 нові випадки інфікування COVID-19, померли 7 людей

Станом на ранок 11 вересня в Києві коронавірусом захворіли 404 людини.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 16 523 людини.

Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 261 особа, за минулу добу - 7. Із початку епідемії одужали 5 148 пацієнтів.

Станом на 11 вересня кількість активних хворих у Києві становить 11 114 осіб.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 2 вересня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих сягнув 332 людини.