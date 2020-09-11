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Абромавичус написав заяву про відставку з поста директора "Укроборонпрому", - Найєм

Абромавичус написав заяву про відставку з поста директора

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус написав заяву про відставку.

Про це повідомив його заступник Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Останніми днями в ЗМІ поширюється інформація про зміну керівництва "Укробронпрому". Це дійсно так. Місяць тому Айварас Абромавичус написав заяву про звільнення", - написав Найєм.

Новий директор концерну буде призначений президентом за поданням прем'єр-міністра, яке вже передано до Офісу президента, додав Найєм, пославшись на ЗМІ.

Найєм також наголосив, що якщо нове керівництво концерну повернеться до старих схем, нинішня команда не буде продовжувати працювати в таких умовах.

"Відновлення нелегальних потоків і схем, розкрадання активів і повернення до старих практик ручного управління - і є ті червоні лінії, порушення яких є неприйнятними і не дозволить багатьом із нашої команди залишатися працювати в концерні", - написав він.

Абромавичус написав заяву про відставку з поста директора Укроборонпрому, - Найєм 01

Найєм Мустафа (387) Укроборонпром (1732) Абромавичус Айварас (211)


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Топ коментарі
+37
Абромавичус написав заяву про відставку з поста директора "Укроборонпрому", - Найєм - Цензор.НЕТ 3149
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11.09.2020 09:51
+34
за год этот "реформатор" уронил обьемы экспорта в три раза
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11.09.2020 09:41
+31
Команда обосравшихся...
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11.09.2020 09:42
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Сторінка 2 з 2
Отлично . А что вы думаете по этому поводу:"Августовские испытания украинских ракетных комплексов в 2019 году так перепугали Россию, что первым заданием для сформированной "агентуры влияния" было ликвидация, или заморозка украинской программы создания ракетного оружия. По итогам годичных усилий российская агентура может докладывать о выполнении поставленной задачи. За период с 01.01.2020 г. по 01.08.2020 г. на ракетную программу, находящуюся уже в стадии пусковых испытаний не выделено ни единой гривны. Все работы фактически свернуты."
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html?m=1
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11.09.2020 11:27 Відповісти
ракеты очень хорошо! но лучше было бы востановить ядерное оружие!!

ну а РАШКА она агрессор и понятно что агрессор будет делать все чтобы понизить нашу боеспособность!!
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11.09.2020 11:30 Відповісти
Так ракетная программа убивается при новой администрации "слуг" неправда ли интересно ?. А про ЯО-это вариант только очень далекого будущего и то при условии стабильного развития Украины. Т.е без ********* и внедрения искусственных раковых образований типа ордло . Т.е. лет через 35..
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11.09.2020 11:35 Відповісти
что ты хотишь от меня услышать?
Что ЗЕЛЯ гавно и его надо сместить? ДА ЗЕЛЯ ГАВНО ЕГО ПОРА УБИРАТЬ!! Но то что ЗЕЛЯ гавно не значит что ПЕТЯ стал патриотом! ПЕТЯ БЫЛ ВОРОМ ОЛИГАРХОМ ИМ И ОСТАЕТСЯ НЕ СМОТРЯ НА ТО ЧТО ЗЕЛЯ ГАВНО!!!
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11.09.2020 11:37 Відповісти
Услышать бы хотелось , почему при "воре Пете" армия и программы развивались и не было отвода войск, было постепенное возвращение территории и огонь на упреждение . Почему при "воре Пете" не сокращали субсидии и хватало на пенсии,не дарили миллиарды гривень коломойскому, почему за год прибыльное центрэнерго стало с убытком млрд грн, почему в бюджете не "дыра в 300 млрд., а плановый дефицит". Почему стабильно рос ВВП. И почему не унижали военных отводами и инспекциями с рашистами. Почему полный провал в международной политике ... И конечно же хотелось услышать про успехи замечательного светила в президенстве - В.А. Зеленского. Вкратце .
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11.09.2020 11:48 Відповісти
Ответь на вопрос почему при ВОРЕ ПЕТИ эти субсидии вообще появились?!!

Насчет хватало на пенсии спроси у пенсионеров им хватает!!

Насчет роста ВВП мне на него насрать твой нарисованный ВВП на мой карман никак не влияет!! Тем более рост был обеспечен падением гривны в 3.5 раза!!

Почему ПЕТЯ кормил военных потому что была активная фаза войны и народ еще не забыл как это выйти на майдам и коекому надавать по жопе!! Поверь была бы возможность у ПЕТИ договорится с ****** он бы договорился!!(ОН БАРЫГА А НЕ ПАТРИОТ) И кстати опубликованные последние записи переговоров ПЕТИ и ***** это подтверждают!!
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11.09.2020 11:52 Відповісти
Т.е во всем , что сейчас происходит , у тебя виноват Петя? Очень странно , ведь 1.6 года президент и вся законодательная и исполнительная ветки власти , плюс судебная - от президента Зеленского. Очень попахивает фобией. Что лично плохого сделал тебе "Петя"? Наверное дал возможность писать комменты в мирной обстановке, а не на подвале?
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11.09.2020 11:56 Відповісти
что прям лично ПЕТЯ сидел в окопе и дал мне возможность!!
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11.09.2020 13:25 Відповісти
Скажи дурачок, ты смог бы стрелять без патронов?
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11.09.2020 20:17 Відповісти
а понял петя на патронном заводе патроны делал! а потом патронами кидался во врагов прямо из окна завода да!!!
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11.09.2020 20:19 Відповісти
Это я тебе, даун, намекаю, что война это не только дело тех, кто в окопе сидит. Но ты же даун, ах да, тебе не понять
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11.09.2020 20:23 Відповісти
а я тебе намегаю что ты *******!!
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11.09.2020 20:27 Відповісти
Чтошь даунёнок... ничего удивительного.
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13.09.2020 17:22 Відповісти
Ты наверно на пособии по безработице сидишь или инвалидность по умственному развитию имеешь, потому на тебя ВВП и не влияет. Этот показатель влияет на тех, кто работает, когда им зарплату сокращают или их самих сокращают. И .что за записи бот? Ссылочку в студию
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11.09.2020 20:22 Відповісти
ВВП оценивается по общему сбору денег в бюджет (сбор налогов)!! я доступа к бюджету не имею! так что НА МОИ ДОХОДЫ ВВП НЕ ВЛИЯЕТ!!
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11.09.2020 20:29 Відповісти
Ты что дурак совсем? ВВП это сколько всего в стране произведено. В школу пойди.
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11.09.2020 20:31 Відповісти
я тебе написал как твой ВВП оценивается!! и кто будет тащится от того что ВВП вырос!! а то что там ему приписывают так приписывают что крокодилы по ночам летают в полную луну но очень низко чтоыб никто не видел!!
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11.09.2020 20:34 Відповісти
Никем не доказано, что был вором. Но вся страна видела как он защищает Украину на внешней арене и поднимает армию.
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11.09.2020 15:42 Відповісти
Доказывать очевидные вещи ЛОХАМ нет желания!!
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11.09.2020 15:50 Відповісти
Кому очевидные? Может у тебя глюки
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11.09.2020 20:15 Відповісти
в нищей бедной стране в которой изначально не было милионеров ни то что милиордеров вдруг появляется милиордер! причем этот милиордер ни создал никаких прорывных технолгоий никаких новейших процессов или методологий!(которые могут давать маржу от 300%) просто заработал миллиарды на обычном торговом бизнесе который во всем мире приносит маржу не более 10%-15%!! так как при такой мировой марже можно заработать милиарды?!! если не воровать!!!
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11.09.2020 20:18 Відповісти
Россия!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.09.2020 12:11 Відповісти
?
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11.09.2020 12:12 Відповісти
Ты что-то с головой не дружишь: главнокомандующий и не должен этого делать. Ты даун, что этого не понимаешь, честно признайся.
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11.09.2020 20:14 Відповісти
даун именно ты если всю заслугу приписываешь одному человеку даже если это некий главнопердящий!!
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11.09.2020 20:20 Відповісти
даунёнок, скажи: если водитель бухой, то хорошая машина до дому доедет?
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11.09.2020 20:33 Відповісти
смотря какая машина! если танк то доедит!!
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11.09.2020 20:40 Відповісти
любое сравнение было-стало "сделает" твой высер
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11.09.2020 10:03 Відповісти
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11.09.2020 10:24 Відповісти
Вы су..кины дети, лаете за порохнявого получше каких нить собак....и сами лайки себе ставите! Я уж не знаю как вы это делаете но лайков почему больше чем всего отзывов на этой ветке..
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11.09.2020 18:09 Відповісти
Злостный борцун с коррупцией Наем уже готовится на его место.
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11.09.2020 09:53 Відповісти
зачем, его и так неплохо кормят а ответственности никакой
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11.09.2020 10:19 Відповісти
"Укроборонпром"/ Б. Шефир: " Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. " Как бы не заинетересованные в войне "Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман создали две компании для производства вооружений. Партнеры Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер". / Они будут снабжать ВСУ вооружениями незаинтересованно. Как патриоты Украины. Воевали Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер в ВСУ с террористами ДНР пока не известно.
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11.09.2020 09:53 Відповісти
Типа, уже возродил "Укроборонпром"?...
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11.09.2020 09:54 Відповісти
накрав, тепер можна повертатися жити в ЄС
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11.09.2020 11:56 Відповісти
і ніхто не кричить, що потрібно проводити аудіт!
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11.09.2020 21:06 Відповісти
Криси біжать з зеленого корабля ....
А чого так ?
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11.09.2020 09:55 Відповісти
2 версії:
1 "пора тикать"?
2 Д'єрмак комусь продав "хлєбне" мєсто.
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11.09.2020 09:55 Відповісти
я думаю все вместе!! и пора делать ноги ну и дермак тоже так сказать бабла заработает!!
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11.09.2020 09:56 Відповісти
Бо повна, жирна і зелена - дупа, жодна програма озброєнь не виконана! І чомусь немає відповідальних за її не виконання.
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11.09.2020 09:58 Відповісти
Чомусь... ТОМУ що...
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11.09.2020 11:58 Відповісти
Нахапав, тепер пора тікати, поки не накрили разом з бубочкою та іншими наймемами???
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11.09.2020 10:02 Відповісти
Шо, опять?!?!
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11.09.2020 10:02 Відповісти
куды ж его теперь....в нафтогаз мабудь або в залізницю....
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11.09.2020 10:09 Відповісти
Укроборонпром експортував у 18-му майже на мільйярд, а зараз на 140 мільйонів... За це кажись Забродський писав... Ото нареформували...
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11.09.2020 10:09 Відповісти
Скатертью дорога.
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11.09.2020 10:11 Відповісти
Так быстро?
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11.09.2020 10:23 Відповісти
По старой доброй традиции, ждемс разоблачений от Абромавичуса.
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11.09.2020 10:27 Відповісти
я фігею з цього зоопарку ! Прийшов, пограбував, пішов.. Прийшов, пограбував, пішов.. Та шо в нас тут "кормушка" для всіх злиднів планети???
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11.09.2020 10:27 Відповісти
так вот почему у них такие зарплаты и премии, что в КабМИне что в госкорпорациях... Крысы хотят успеть хапнуть побольше....
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11.09.2020 11:13 Відповісти
а чим ще можна пояснити такий величезний розбіг в розмірі зарплатні наприклад в Укрпошті, звичайна поштарка отримує 4 тисячі гривень, а керівник Укрпошти 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць.. Це в якій ще країні топи отримують такі величезні зарплатні на держпідприємстві, ще й не стратегічного значення, в той самий час, коли співробітники отримують майже мінімальну зарплатню. Дірки в державному бюджеті гігантські, але вони не заважають виплачувати різним держимордам зарплатню у майже 2 мільони гривень - це більше 70 тисяч доларів на місяць. Що такого важливого для країни робить той пристосуванець на Укпошті, що так високо оцінюють його "роботу", та до того ж, відверто кажучі, абсолютно гівняну роботу (((. Наші реалії.. На жаль.
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11.09.2020 11:20 Відповісти
он кому то отстегивает
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11.09.2020 14:37 Відповісти
ха)). Він отримує легально таку велику зарплатню від держави, щоб потім розділити її на всіх, хто йому призначив цю зарплатню. Ніяких ризиків, офіційна зарплатня потім розпилюється на багатьох учасників схеми, і всі держиморди чудово почуваються. Тобто, в нас з кишень (бо дердавний бюджет то і є наші кишені, куди ми всі сплачуємо податки та різні інши види поборів) ці гроші цілком легально виймаються, і розподіляються між казнокрадами та злодюжками на всіх рівнях. Навіть хабарі не потрібно брати, бо всі вони ЛЕГАЛІЗОВАНІ непомірно високими зарплатами державних чиновників.
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15.09.2020 10:01 Відповісти
А що не так, Айварас"? - ну понятно - Порох був "баригою", "мародером", а чим же ж тобі Віслюк зелений не угодив? - що ж ти "нові діджейталізовані хлєбала" кидаєш? Якщо ти вже вступив в зелене гавно, то будь добрий за собою прибери, а не втіхаря з'****.ся і типу ти ні при чому - ти ж це все зробив з ними вмісті.
І дорогенький наш борцун Найємчик - ну як, багато насосав у малороського Уклониста? Хватить на подальшу "антикорупційну боротьбу"?
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11.09.2020 10:29 Відповісти
теперь нужно уволить вместе с ним всех ,кого он устроил на работу как рашистских агентов
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11.09.2020 10:38 Відповісти
Теперь вместо варягов нуно поставить представителя аборигенов...ну, например насиров или розенблат
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11.09.2020 10:53 Відповісти
Так плох ли Порох был,господа идиоты?
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11.09.2020 11:10 Відповісти
Наем, пора искать новых хозяев, к кому ты мог бы опять пристроится вмепсте с сережей лещенко .
В парламент ты попал в составе команды Порошенко, в наблюдательный совет Укроборонпрома тебе назначила Зе власть за твои прогибы...
Успел "поднять бабла" с космическими премиями ?
Пора искать что то новенькое...
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11.09.2020 11:11 Відповісти
Да были схемы, но было налаженно производство стугн, корсаров и много другого, а Вы что сделали?,снизили производство , так еще прихватизируете Укроборонпром в отсутствии рыночной экономики, фондового рынка, а прихвтизирует олигархат тупой, бездарный, действующий не в интересах страны, так еще и иностранный к тому же офшорный, вот такой и результат логический - производства нет.
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11.09.2020 11:23 Відповісти
За, что только зарплату получал Абррмяучес 1,5 миллн.грн. в месяц с бюдджета - этот "профессионал"- за не выполненныу работу?, когда производство вооружений сокращено, прибыль упала, експорт тоже, работа не удовлетворительная , одни убытки от такой работы,пусть вернет деньги назад, тем более , что он занимается аграрным бизнесом в крупных размерах, совмещая работу на гос.службе, это ли не коррупция и возместит народу и государству материальные , временные и моральные убытки.
Полная профанация и даже не коррупция, казалось что может быть хуже, а вредительство во время агрессии России.
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11.09.2020 11:38 Відповісти
Посмотрел что воровать там уже нечего и свалил
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11.09.2020 11:27 Відповісти
Собирай чемоданы мустафа.
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11.09.2020 11:54 Відповісти
И тут не выдержал сопротивления системы. А зачем брался, если заранее знал цену:? Наивный, глупый или не подпустили к кормушке?
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11.09.2020 11:54 Відповісти
Щось як і Міхо "місця не нагріє". "Варяги", блін.
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11.09.2020 12:05 Відповісти
Я пойду туда работать,сколько стоит должность,как связаться с братом главного офисника?
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11.09.2020 12:29 Відповісти
Выгоните это чмо . вообще из украины!!
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11.09.2020 13:30 Відповісти
Уж на что мутный тип Абромавичюс, но даже он не сработался с зеленой падалью.
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11.09.2020 15:14 Відповісти
Как говорится, Главное вовремя смыться! Мавр своё дело сделал!
А то, ходят слухи, что могут проверить результаты его деятельности правления, и на сколько поднялся!
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11.09.2020 15:47 Відповісти
пытался бороться со схематозом, но там все спецслужбы кормятся. побороть нереально.
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11.09.2020 17:51 Відповісти
" на Авачу еду плача из Авачи хохоча" айварас, а как же Мустафа, на кого безпризорника оставиш. Не нуждается Z в твоем бензине. Но ты вспомни " у тебя в 70м был грузин так тот вообще хлебал бензин" Это о знаменитой "Вильнюской бригаде" которая оставила след на просторах СССР,СНГ. Скатертью дорога и дорога судя по всему будет "дальняя". у него своя схема и ни с кем делится не будет.
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11.09.2020 18:20 Відповісти
це не той чувачело, шо ще починав в уряді кроля..?
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11.09.2020 18:46 Відповісти
Ще один щур побіг. А Сірожа Лященко тримається із Найменчиком до останньої української гривні.
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11.09.2020 20:00 Відповісти
Клоуны начинают разъезжаться или разбегаться !?
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11.09.2020 20:36 Відповісти
Мустафа почувствовал приближение предложения пойти......
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11.09.2020 21:38 Відповісти
Мустафа почувствовал приближение предложения пойти......
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11.09.2020 21:39 Відповісти
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