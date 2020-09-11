Абромавичус написав заяву про відставку з поста директора "Укроборонпрому", - Найєм

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус написав заяву про відставку.

Про це повідомив його заступник Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Останніми днями в ЗМІ поширюється інформація про зміну керівництва "Укробронпрому". Це дійсно так. Місяць тому Айварас Абромавичус написав заяву про звільнення", - написав Найєм.

Новий директор концерну буде призначений президентом за поданням прем'єр-міністра, яке вже передано до Офісу президента, додав Найєм, пославшись на ЗМІ.

Найєм також наголосив, що якщо нове керівництво концерну повернеться до старих схем, нинішня команда не буде продовжувати працювати в таких умовах.

"Відновлення нелегальних потоків і схем, розкрадання активів і повернення до старих практик ручного управління - і є ті червоні лінії, порушення яких є неприйнятними і не дозволить багатьом із нашої команди залишатися працювати в концерні", - написав він.