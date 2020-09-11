Абромавичус написав заяву про відставку з поста директора "Укроборонпрому", - Найєм
Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус написав заяву про відставку.
Про це повідомив його заступник Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Останніми днями в ЗМІ поширюється інформація про зміну керівництва "Укробронпрому". Це дійсно так. Місяць тому Айварас Абромавичус написав заяву про звільнення", - написав Найєм.
Новий директор концерну буде призначений президентом за поданням прем'єр-міністра, яке вже передано до Офісу президента, додав Найєм, пославшись на ЗМІ.
Найєм також наголосив, що якщо нове керівництво концерну повернеться до старих схем, нинішня команда не буде продовжувати працювати в таких умовах.
"Відновлення нелегальних потоків і схем, розкрадання активів і повернення до старих практик ручного управління - і є ті червоні лінії, порушення яких є неприйнятними і не дозволить багатьом із нашої команди залишатися працювати в концерні", - написав він.
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ну а РАШКА она агрессор и понятно что агрессор будет делать все чтобы понизить нашу боеспособность!!
Что ЗЕЛЯ гавно и его надо сместить? ДА ЗЕЛЯ ГАВНО ЕГО ПОРА УБИРАТЬ!! Но то что ЗЕЛЯ гавно не значит что ПЕТЯ стал патриотом! ПЕТЯ БЫЛ ВОРОМ ОЛИГАРХОМ ИМ И ОСТАЕТСЯ НЕ СМОТРЯ НА ТО ЧТО ЗЕЛЯ ГАВНО!!!
Насчет хватало на пенсии спроси у пенсионеров им хватает!!
Насчет роста ВВП мне на него насрать твой нарисованный ВВП на мой карман никак не влияет!! Тем более рост был обеспечен падением гривны в 3.5 раза!!
Почему ПЕТЯ кормил военных потому что была активная фаза войны и народ еще не забыл как это выйти на майдам и коекому надавать по жопе!! Поверь была бы возможность у ПЕТИ договорится с ****** он бы договорился!!(ОН БАРЫГА А НЕ ПАТРИОТ) И кстати опубликованные последние записи переговоров ПЕТИ и ***** это подтверждают!!
А чого так ?
1 "пора тикать"?
2 Д'єрмак комусь продав "хлєбне" мєсто.
І дорогенький наш борцун Найємчик - ну як, багато насосав у малороського Уклониста? Хватить на подальшу "антикорупційну боротьбу"?
В парламент ты попал в составе команды Порошенко, в наблюдательный совет Укроборонпрома тебе назначила Зе власть за твои прогибы...
Успел "поднять бабла" с космическими премиями ?
Пора искать что то новенькое...
Полная профанация и даже не коррупция, казалось что может быть хуже, а вредительство во время агрессии России.
А то, ходят слухи, что могут проверить результаты его деятельности правления, и на сколько поднялся!