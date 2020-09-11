Кількість хворих на коронавірус за добу зросла в Києві і 23 областях України, - РНБО
Кількість хворих на COVID-19 за минулу добу зросла в Києві і в 23 з 24 областей України. Тільки в Чернігівській області за добу вилікувалися на 1 більше, ніж захворіло.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) в п'ятницю вранці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (404), у Тернопільській (302), Одеській (283), Харківській (280), Хмельницькій (198) та Львівській (174) областях.
Загалом за минулу добу:
- у Вінницькій області підтверджено 84 нові випадки захворювання на COVID-19 і 24 випадки одужання, нині в області хворіють 1 434 людини (на 60 більше);
- у Волинській області 69 осіб захворіли, 2 - померли і 54 - одужали, нині хворіють 1 729 (на 13 більше за добу);
- у Дніпропетровській області 81 новий випадок захворювання і 52 - одужання, нині хворіють 1 609 осіб (на 29 більше);
- у Донецькій області 90 осіб захворіли і 3 - одужали, хворіють 974 людини (на 87 більше);
- у Житомирській області 117 осіб захворіли, 2 - померли й 21 - одужала, хворіють 1 644 (на 94 більше);
- у Закарпатській області 94 нові випадки захворювання, 3 випадки смерті й 3 - одужання, нині хворіють 4 560 осіб (на 88 більше за добу);
- у Запорізькій області 55 осіб захворіли і 6 - одужали, хворіє 1 051 особа (на 49 більше);
- в Івано-Франківській області зафіксовано 151 новий випадок захворювання, 3 випадки смерті й 143 - одужання, нині хворіють 6 187 осіб (на 5 більше);
- у Києві 404 нових випадки захворювання, 7 людей померли й 171 - одужала, нині хворіють 11 114 осіб (на 226 більше за добу);
- у Київській області 94 людини захворіли, 4 - померли й 41 - одужала, нині хворіють 2 090 осіб (на 49 більше);
- у Кіровоградській області 11 осіб захворіли, 1 - померла і 9 - одужали, нині хворіє 91 (на 1 більше за добу);
- у Луганській області 29 осіб захворіли і 5 - одужали, нині хворіють 258 осіб (на 24 більше);
- у Львівській області підтверджено 174 нові випадки захворювання на COVID-19, 7 випадків смерті та 83 випадки одужання, нині хворіють 10 997 осіб (на 84 більше за добу);
- у Миколаївській області 85 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті й 19 - одужання, нині хворіють 1 150 осіб (на 64 більше);
- в Одеській області 283 людини захворіли, 4 - померли й 27 - одужали, хворіють 6 880 осіб (на 252 більше за добу);
- у Полтавській області 61 людина захворіла й 7 - одужали, хворіють 513 осіб (на 54 більше);
- у Рівненській області 144 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті й 123 - одужання, нині хворіють 2 622 людини (на 20 більше за добу);
- у Сумській області 42 нові випадки захворювання, 2 випадки смерті й 22 - одужання, нині хворіють 1 207 осіб (на 18 більше);
- у Тернопільській області 302 нові випадки захворювання, 3 випадки смерті й 111 - одужання, нині хворіють 4 458 осіб (на 188 більше);
- у Харківській області 280 нових випадків захворювання та 6 випадків смерті, нині хворіють 8 364 людини (на 274 більше, ніж днем раніше);
- у Херсонській області 18 осіб захворіли та 12 - одужали, хворіють 228 осіб (на 6 більше);
- у Хмельницькій області 198 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті й 28 - одужання, нині хворіє 1 931 особа (на 168 більше за добу);
- у Черкаській області 117 осіб захворіли і 35 - одужали, хворіють 1 111 осіб (на 82 більше);
- у Чернівецькій області 132 нові випадки захворювання, 4 людини померли і 99 - одужали, нині хворіють 4 578 осіб (на 29 більше за добу);
- у Чернігівській області 29 нових випадків захворювання і 30 - одужали, нині хворіють 1 885 осіб (на 1 менше).
Будь ласка, зачекайте...
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ДОВИ..ОБУВАЛИСЬ "ненависники масок"... ((
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поширила свій перший допис.
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Довго думала чи варто писати цей пост,але врешті решт не витримала!
Мене сильно пригнітив цей випадок!!!Люди втратили людяність під час карантину!05.09 їхала з подругою в 46 маршрутці,їй зробила зауваження( у грубій формі) пані років 65 :"Вдягни маску на носа"!!!Її маска була одягнена,але трішки приспущена, в маршрутці духота,людей багато , почався словесний конфлікт, хоча,
коло неї сидів мужчина взагалі без маски.
І тут стає,інший мужик і наносить їй кулаком кілька ударів по голові, вона втрачає свідомість на кілька секунд!!!За що?
За те,що вона була у масці,але маска не накрила повністю носа?
Що це робиться?
Ніхто не захистився, хтось вигукував: "Правильно зробив,треба правильно носити маску, буде їй уроком"!!!Водій ніяк не відреагував ,продовжував рейс,лише декілька людей були обурені,в тому числі дідусь,який казав що в його молодість, то би вже давно всі мужики зібрались і викинули цього виродка,що це неправильно,що він не мав права так робити ,навіть якби вона була взагалі без маски,ніхто не запитав ,як вона?Всім байдуже. Вона в сльозах і в шоковому стані викликала поліцію!
В нас такий український мінтелітет, не розумію
.Де мужчини - захисники!!!??
? А кривдник сів на своє місце і далі спокійно їхав.Як вже виявилось пізніше у відділку поліції, цей мущина був у нетверезому стані .
Щей колишній військослужбовець(авганець), На питання поліцейських: "Вас на службі вчили бити жінок?",на що він відповів"Мене вчили не бити ,а вбивати".
Після поліції ми поїхали до лікарні...Дякую людям які захистились за нас!!!Будьте обережні,таких неадекватних людей багато!!!
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Коментарі
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https://www.facebook.com/groups/1546635322287243/user/100027145478823/?__cft__[0]=AZVRYRi8SKrwCEw7uOwpyJ0Dd0rsCGFm2TbU4Q3CvekPa-V7I8wxHO7862ZC1Ss3NNZJk4VE8OKvumvdyJMce6CpvueR0K-DfA4dQNOif5ICDA7m9lhhWlcwnRZE-zip3uO5R1DWD7gg5dcvkYqNjuQ5MbDXoc4r4cATICCx0197UJcHPT6_xr5TMNHcNJyjafQ&__tn__=R]-R Valeriy Shamrajev
Правильно зробив той чувак! Як по людському до тої рагуліхи не дойшло, то треба гамселити по рилязі!