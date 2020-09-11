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Трамп заявив про загрозу іноземного втручання у вибори і продовжив на рік режим надзвичайного стану

Трамп заявив про загрозу іноземного втручання у вибори і продовжив на рік режим надзвичайного стану

Президент США Дональд Трамп у четвер оголосив про рішення продовжити на рік режим надзвичайного стану, введений у країні після терактів 11 вересня 2001 року, в зв'язку із загрозою іноземного втручання в американські вибори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", таке повідомлення поширив Білий дім.

"Отже, я продовжую на один рік національний режим надзвичайного стану (...) в зв'язку із загрозою іноземного втручання у вибори і з можливими спробами підірвати довіру громадськості до результатів голосувань", - наводить Білий дім слова президента США.

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При цьому Трамп запевнив, що в нього немає даних, які б вказували, що іноземній державі вдалося реально вплинути на результати виборів на американській території.

"Незважаючи на те, що немає даних, що вказують на те, що іноземній державі вдалося змінити результати якихось виборів у США, іноземні держави в минулому робили спроби використовувати в своїх інтересах відкритість американської політичної системи", - додав американський президент.

Він нагадав, що, зокрема, впливати на американську аудиторію стало простіше завдяки інтернету.

вибори (6689) США (22799) надзвичайний стан (183) Трамп Дональд (5619)


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Топ коментарі
+2
Глобальное Государство Рабовладельцев уничтожит США из-за опасности, которую несёт Трамп.
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11.09.2020 10:19
+1
были предсказания что последний президент США будет сорок четвертый..
а потом фсе

Кейси объявил, что 44 президент Барак Обама будет последним лидером США и Америка прекратит свое существование. Однако этого не случилось, и как мы знаем, Обаму сменил Дональд Трамп. Выходит Кейси, как и многие другие знаменитые провидцы, говорящие о последнем 44-м президенте этой страны, ошибались?
Оказывается, что - нет. Как пишет исследователь этого феномена Евгений Гигаури, в практику подсчета американских президентов просто вкралась досадная ошибка. Дело в том, что Стивен Гровер Кливленд был одновременно 22-м и 24-м президентом, но на это никто не обращает внимание. И по подсчетам, 44-м президентом США является как раз Дональд Трамп. Он, выходит, и будет последним… (с)
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11.09.2020 10:14
+1
Трамп заявив про загрозу іноземного втручання у вибори і продовжив на рік режим надзвичайного стану - Цензор.НЕТ 7408
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11.09.2020 10:19
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были предсказания что последний президент США будет сорок четвертый..
а потом фсе

Кейси объявил, что 44 президент Барак Обама будет последним лидером США и Америка прекратит свое существование. Однако этого не случилось, и как мы знаем, Обаму сменил Дональд Трамп. Выходит Кейси, как и многие другие знаменитые провидцы, говорящие о последнем 44-м президенте этой страны, ошибались?
Оказывается, что - нет. Как пишет исследователь этого феномена Евгений Гигаури, в практику подсчета американских президентов просто вкралась досадная ошибка. Дело в том, что Стивен Гровер Кливленд был одновременно 22-м и 24-м президентом, но на это никто не обращает внимание. И по подсчетам, 44-м президентом США является как раз Дональд Трамп. Он, выходит, и будет последним… (с)
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11.09.2020 10:14 Відповісти
Глобальное Государство Рабовладельцев уничтожит США из-за опасности, которую несёт Трамп.
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11.09.2020 10:19 Відповісти
Кибербыдло Мавзолейноле готовит массированную атаку на сайты США,а так же избирательные штабы и демократов и республиканцев...
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11.09.2020 10:18 Відповісти
Трамп заявив про загрозу іноземного втручання у вибори і продовжив на рік режим надзвичайного стану - Цензор.НЕТ 7408
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11.09.2020 10:19 Відповісти
11 сентября 2001 года была атака на Пентагон и башни...
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11.09.2020 10:21 Відповісти
Трамп заявив про загрозу іноземного втручання у вибори і продовжив на рік режим надзвичайного стану - Цензор.НЕТ 1743
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11.09.2020 10:48 Відповісти
Санкции против РАБссии ЕС не введет...Кипр против....а там баблишка Путлерской банды немеряно...
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11.09.2020 10:24 Відповісти
Невже це робить "хАроший парень" владимер?
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11.09.2020 10:49 Відповісти
"..и с возможными попытками подорвать доверие общественности к результатам голосований"


Трам решил пойти по беларусскому сценарию Лукашенка - фальсификация результатов голосования
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11.09.2020 11:27 Відповісти
правильно.
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11.09.2020 17:47 Відповісти
 
 