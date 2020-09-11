Трамп заявив про загрозу іноземного втручання у вибори і продовжив на рік режим надзвичайного стану
Президент США Дональд Трамп у четвер оголосив про рішення продовжити на рік режим надзвичайного стану, введений у країні після терактів 11 вересня 2001 року, в зв'язку із загрозою іноземного втручання в американські вибори.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", таке повідомлення поширив Білий дім.
"Отже, я продовжую на один рік національний режим надзвичайного стану (...) в зв'язку із загрозою іноземного втручання у вибори і з можливими спробами підірвати довіру громадськості до результатів голосувань", - наводить Білий дім слова президента США.
При цьому Трамп запевнив, що в нього немає даних, які б вказували, що іноземній державі вдалося реально вплинути на результати виборів на американській території.
"Незважаючи на те, що немає даних, що вказують на те, що іноземній державі вдалося змінити результати якихось виборів у США, іноземні держави в минулому робили спроби використовувати в своїх інтересах відкритість американської політичної системи", - додав американський президент.
Він нагадав, що, зокрема, впливати на американську аудиторію стало простіше завдяки інтернету.
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а потом фсе
Кейси объявил, что 44 президент Барак Обама будет последним лидером США и Америка прекратит свое существование. Однако этого не случилось, и как мы знаем, Обаму сменил Дональд Трамп. Выходит Кейси, как и многие другие знаменитые провидцы, говорящие о последнем 44-м президенте этой страны, ошибались?
Оказывается, что - нет. Как пишет исследователь этого феномена Евгений Гигаури, в практику подсчета американских президентов просто вкралась досадная ошибка. Дело в том, что Стивен Гровер Кливленд был одновременно 22-м и 24-м президентом, но на это никто не обращает внимание. И по подсчетам, 44-м президентом США является как раз Дональд Трамп. Он, выходит, и будет последним… (с)
Трам решил пойти по беларусскому сценарию Лукашенка - фальсификация результатов голосования