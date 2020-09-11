Трамп заявив про загрозу іноземного втручання у вибори і продовжив на рік режим надзвичайного стану

Президент США Дональд Трамп у четвер оголосив про рішення продовжити на рік режим надзвичайного стану, введений у країні після терактів 11 вересня 2001 року, в зв'язку із загрозою іноземного втручання в американські вибори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", таке повідомлення поширив Білий дім.

"Отже, я продовжую на один рік національний режим надзвичайного стану (...) в зв'язку із загрозою іноземного втручання у вибори і з можливими спробами підірвати довіру громадськості до результатів голосувань", - наводить Білий дім слова президента США.

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При цьому Трамп запевнив, що в нього немає даних, які б вказували, що іноземній державі вдалося реально вплинути на результати виборів на американській території.

"Незважаючи на те, що немає даних, що вказують на те, що іноземній державі вдалося змінити результати якихось виборів у США, іноземні держави в минулому робили спроби використовувати в своїх інтересах відкритість американської політичної системи", - додав американський президент.

Він нагадав, що, зокрема, впливати на американську аудиторію стало простіше завдяки інтернету.