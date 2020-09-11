68-річна пенсіонерка потрапила під жатку комбайна на Вінниччині: жінка в реанімації. ФОТО
На полі за межами с. Дружелюбівка Калинівського району на Вінниччині, сьогодні, 10 вересня, 68-річна жінка потрапила під жатку комбайна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Вінницькій області.
"10 вересня о 13:13 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на полі за межами с. Дружелюбівка Калинівського району потрібна допомога людині, яка потрапила під комбайн.
Прибувши на місце виклику, рятувальники з'ясували, що в "жниварці" комбайна перебуває 68-річна жителька Калинівки", - сказано в повідомленні.
Бійці ДСНС за допомогою спецобладнання розібрали конструкцію "жатки" і звільнили потерпілу.
Зараз жінка перебуває в реанімаційному відділенні Калинівської ЦРЛ.
До проведення даних робіт від ДСНС залучалось 5 осіб особового складу та один спецавтомобіль.
Обставини події, які призвели до травмування людини, з'ясовуються фахівцями Нацполіції.
Разом із тим, як пише "Вінницька хвиля", жінка потрапила під жатку комбайна, коли почала ламати кукурудзу. Причиною цього став поганий слух пенсіонерки.
"Швидка спочатку переплутала поля і приїхала на іншу вулицю. Лише о 14:00 медики дісталися до постраждалої. Жінка залишилася без ніг. Вона живе бідно", - розповіла місцева мешканка Калинівки Анна.
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Тут багато співчувають глухій тетері. Вибачте мене, не всяка жінка передпенсійного віку здатна пхатися у поле за кілька кілометрів і потім перти велосипедом хоч тільки мішок вагою у двадцять-тридцять кілограм. А цій аж 68. Так шо співчуття до неї у мене не буде. При такому здоровьї на власному городі у двадцять соток повно роботи. А не у чужому полі.
Догнал ее аж в кукурузе.
Ти хоч коли небудь в кабіні комбайна сиділа в той час як він молотить кукурудзу???
Так ото не треба бе, бе, бе!!!
https://www.youtube.com/watch?v=MRNmGzlLL4c
Тихо таился комбайн у межи
Тихо завелся..и тихо пошел
Кто-то ****** в буханке нашел