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Новини
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68-річна пенсіонерка потрапила під жатку комбайна на Вінниччині: жінка в реанімації. ФОТО

На полі за межами с. Дружелюбівка Калинівського району на Вінниччині, сьогодні, 10 вересня, 68-річна жінка потрапила під жатку комбайна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Вінницькій області.

"10 вересня о 13:13 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на полі за межами с. Дружелюбівка Калинівського району потрібна допомога людині, яка потрапила під комбайн.

Прибувши на місце виклику, рятувальники з'ясували, що в "жниварці" комбайна перебуває 68-річна жителька Калинівки", - сказано в повідомленні.

Бійці ДСНС за допомогою спецобладнання розібрали конструкцію "жатки" і звільнили потерпілу.

68-річна пенсіонерка потрапила під жатку комбайна на Вінниччині: жінка в реанімації 01
Фото: сайт ДСНС

Зараз жінка перебуває в реанімаційному відділенні Калинівської ЦРЛ.

До проведення даних робіт від ДСНС залучалось 5 осіб особового складу та один спецавтомобіль.

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Обставини події, які призвели до травмування людини, з'ясовуються фахівцями Нацполіції.

Разом із тим, як пише "Вінницька хвиля", жінка потрапила під жатку комбайна, коли почала ламати кукурудзу. Причиною цього став поганий слух пенсіонерки.

"Швидка спочатку переплутала поля і приїхала на іншу вулицю. Лише о 14:00 медики дісталися до постраждалої. Жінка залишилася без ніг. Вона живе бідно", - розповіла місцева мешканка Калинівки Анна.

Вінницька область (1014) нещасний випадок (274) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+13
У високий кукурудзі бабцю важко розгледіти. А якщо тільки в жатці знайшли, то ще з впевненістю можна сказати, що відреагував комбайнер міттєво. От, якби у бункері, то да... треба перевіряти зір...
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11.09.2020 10:29
+9
реальне життя колись і тебе зачепить... а до того, в бан
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11.09.2020 10:13
+9
Ваня, это не смешно. Неизвестно, где окажешься ты в возрасте 68.
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11.09.2020 10:18
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68-летняя пенсионерка попала под жатку комбайна на Виннитчине: женщина в реанимации - Цензор.НЕТ 5972
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11.09.2020 10:08 Відповісти
реальне життя колись і тебе зачепить... а до того, в бан
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11.09.2020 10:13 Відповісти
Ваня, это не смешно. Неизвестно, где окажешься ты в возрасте 68.
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11.09.2020 10:18 Відповісти
жахлива історія... усі описані події - суцільний ЖАХ!
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11.09.2020 10:12 Відповісти
68 лет... хлеб убирает...?капздец...
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11.09.2020 10:16 Відповісти
какой хлеб убирает, кукурузу пи..ила она, трактора не услышала
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11.09.2020 11:04 Відповісти
Причиной этого стал плохой слух пенсионерки.Источник: https://censor.net/ru/n3218712 И отсутствие зрения у комбайнёра.
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11.09.2020 10:16 Відповісти
У високий кукурудзі бабцю важко розгледіти. А якщо тільки в жатці знайшли, то ще з впевненістю можна сказати, що відреагував комбайнер міттєво. От, якби у бункері, то да... треба перевіряти зір...
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11.09.2020 10:29 Відповісти
Крала кукурузу?
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11.09.2020 10:17 Відповісти
Це жах.
68-річна пенсіонерка потрапила під жатку комбайна на Вінниччині: жінка в реанімації - Цензор.НЕТ 4821
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11.09.2020 10:18 Відповісти
Бабця вирішила "набрати" трохи кукурудзи ("А ми так усе життя в колгоспі робили"), але, не судилося. Комбайн виявився спритнішим...
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11.09.2020 10:24 Відповісти
как она вообще выжила?
68-річна пенсіонерка потрапила під жатку комбайна на Вінниччині: жінка в реанімації - Цензор.НЕТ 2426
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11.09.2020 10:25 Відповісти
Страшное орудие. Но оно вроде смонтировано на корме трактора.
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11.09.2020 10:41 Відповісти
"Трактор" з жаткою і бункером комбайном називають.
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11.09.2020 11:12 Відповісти
Ну, судячи з вигляду жатки - комбайн силосний, бункера там немає. Поряд іде машина чи трактор з причепом і дрібну різку кукурудзи шнеком кидає у кузов. Що робила дурна баба у полі? Судячи з усього ламала-вибирала найбільші качани.
Тут багато співчувають глухій тетері. Вибачте мене, не всяка жінка передпенсійного віку здатна пхатися у поле за кілька кілометрів і потім перти велосипедом хоч тільки мішок вагою у двадцять-тридцять кілограм. А цій аж 68. Так шо співчуття до неї у мене не буде. При такому здоровьї на власному городі у двадцять соток повно роботи. А не у чужому полі.
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11.09.2020 11:54 Відповісти
Почему не озаглавили "комбайнер сбил пенсионерку"?
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11.09.2020 10:35 Відповісти
Тут даже дтп не назовешь, не на дороге и не транспортом, выходит происшествие.
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11.09.2020 11:24 Відповісти
Сходила за кукурузкой...
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11.09.2020 10:35 Відповісти
Бабушка сказала комбайнеру что голосовала за Зеленского.
Догнал ее аж в кукурузе.
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11.09.2020 11:13 Відповісти
"женщина попала под жатку комбайна, когда начала ломать кукурузу. Причиной этого стал плохой слух пенсионерки." А у водилы жатки что повылазело? Он что не видел куда свою дуру рулит??? Дебил, мля!!!!!!!
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11.09.2020 11:42 Відповісти
Вы когда нибудь были на кукурузном поле? Открою вам секрет, что кукуруза под 2 метра высотой и садится довольно густо. Это вам не пшеничное поле.
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11.09.2020 12:00 Відповісти
Світульчик!!!
Ти хоч коли небудь в кабіні комбайна сиділа в той час як він молотить кукурудзу???
Так ото не треба бе, бе, бе!!!
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11.09.2020 12:15 Відповісти
Дебил тот, кто даже не знает как это в поле работать, но других обвиняет. Да Света? Только тут на фото комбайн увидела? Жаль что для тебя такой тут еще фото в кукурузе не сделали
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11.09.2020 14:42 Відповісти
Да, крадуть кукурудзу. Особливо на фермерських полях і тих що в оренді. Навіть є хоббі таке - "Йдем на кукурудзу". В Ів.-Фр. обл. періодично бувають конфлікти - селюки крадуть кукурудзу "Бо орендатор мало платить", тоді Орендар каже "Пішли н.х. зі своїми полями, йдемо з села", тоді селюки блокують дорогт плачуть і стогнуть що "Пропадемо", Орендар підписує якийсь договір з сільрадою на фарбування школи чи фасаду сільраду. І далі знову по спіралі.
https://www.youtube.com/watch?v=MRNmGzlLL4c
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11.09.2020 12:37 Відповісти
Надивилась бабця по зомбіящику на нашу владу. Всі крадуть мільйонами долярів і подумала, а я, що гірша, чи шо? Хоч трохи зерничка поцуплю для курочок та заховаю у свій офшорний сарай. Але, на жаль, підвела клята глухота і неуважність((
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11.09.2020 13:00 Відповісти
Двое влебленных лежали во ржи
Тихо таился комбайн у межи
Тихо завелся..и тихо пошел
Кто-то ****** в буханке нашел
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11.09.2020 13:06 Відповісти
 
 