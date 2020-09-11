68-річна пенсіонерка потрапила під жатку комбайна на Вінниччині: жінка в реанімації. ФОТО

На полі за межами с. Дружелюбівка Калинівського району на Вінниччині, сьогодні, 10 вересня, 68-річна жінка потрапила під жатку комбайна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Вінницькій області.

"10 вересня о 13:13 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на полі за межами с. Дружелюбівка Калинівського району потрібна допомога людині, яка потрапила під комбайн.

Прибувши на місце виклику, рятувальники з'ясували, що в "жниварці" комбайна перебуває 68-річна жителька Калинівки", - сказано в повідомленні.

Бійці ДСНС за допомогою спецобладнання розібрали конструкцію "жатки" і звільнили потерпілу.



Фото: сайт ДСНС

Зараз жінка перебуває в реанімаційному відділенні Калинівської ЦРЛ.

До проведення даних робіт від ДСНС залучалось 5 осіб особового складу та один спецавтомобіль.

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Обставини події, які призвели до травмування людини, з'ясовуються фахівцями Нацполіції.

Разом із тим, як пише "Вінницька хвиля", жінка потрапила під жатку комбайна, коли почала ламати кукурудзу. Причиною цього став поганий слух пенсіонерки.

"Швидка спочатку переплутала поля і приїхала на іншу вулицю. Лише о 14:00 медики дісталися до постраждалої. Жінка залишилася без ніг. Вона живе бідно", - розповіла місцева мешканка Калинівки Анна.