В Україні за два тижні навчання захворюваність вчителів і учнів на COVID-19 різко збільшилася, - Міносвіти

В Україні щодня стає дедалі більше "червоних" зон, а це значить, що і кількість шкіл, які закриваються на карантин і переходять на дистанційне навчання теж зростає. Тільки за перші 2 тижні навчання захворюваність на COVID-19 серед вчителів та учнів різко збільшилася.

Про це повідомила заступниця міністра освіти Любомира Мандзій на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що за два тижні навчання вже захворіло близько 130 педагогів і 168 учнів, а на самоізоляції перебувають понад 5,5 тисяч вчителів і 115 класів.

"Майже за 2 тижні навчання захворюваність педагогів і учнів різко збільшилася. Серед моїх знайомих, які пов'язані з освітою, є багато і тих, хто переніс СOVID-19 у складній формі", - повідомила Мандзій.

Мандзій зазначила, що ситуація зараз складна для всіх. Так, вчителі вчаться поєднувати очне та дистанційне навчання, директора організовують безпечні умови навчання тощо.

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"Але найбільший біль директорів полягає в тому, що нікого ставити на заміну, тому що кількість хворих збільшується", - додала заступниця міністра.

За її словами, на жаль, епідемія COVID-19 непідвладна МОН. Тому керівникам, педагогам, батькам і учням вона порадила ставитися до цього з розумінням і робити все, що в силах кожного.

"Зараз не час "перекладання" відповідальності", - підсумувала Мандзій.

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