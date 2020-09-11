В Україні за два тижні навчання захворюваність вчителів і учнів на COVID-19 різко збільшилася, - Міносвіти
В Україні щодня стає дедалі більше "червоних" зон, а це значить, що і кількість шкіл, які закриваються на карантин і переходять на дистанційне навчання теж зростає. Тільки за перші 2 тижні навчання захворюваність на COVID-19 серед вчителів та учнів різко збільшилася.
Про це повідомила заступниця міністра освіти Любомира Мандзій на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Вона підкреслила, що за два тижні навчання вже захворіло близько 130 педагогів і 168 учнів, а на самоізоляції перебувають понад 5,5 тисяч вчителів і 115 класів.
"Майже за 2 тижні навчання захворюваність педагогів і учнів різко збільшилася. Серед моїх знайомих, які пов'язані з освітою, є багато і тих, хто переніс СOVID-19 у складній формі", - повідомила Мандзій.
Мандзій зазначила, що ситуація зараз складна для всіх. Так, вчителі вчаться поєднувати очне та дистанційне навчання, директора організовують безпечні умови навчання тощо.
"Але найбільший біль директорів полягає в тому, що нікого ставити на заміну, тому що кількість хворих збільшується", - додала заступниця міністра.
За її словами, на жаль, епідемія COVID-19 непідвладна МОН. Тому керівникам, педагогам, батькам і учням вона порадила ставитися до цього з розумінням і робити все, що в силах кожного.
"Зараз не час "перекладання" відповідальності", - підсумувала Мандзій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дети кучами ходят, никто ничего естественно не соблюдает. только по домам сидеть и поможет
Та закройте уже всё и всех дома, как вы уже народ достали зелёные слуги.
ДОВИ..ОБУВАЛИСЬ "ненависники масок"... ((
доказано великой аферой всех времен и народов - верой в ковидло
Почему открыли школы? Ну как же, онижедети, не могут на дистанционке, родители нервничают.Почему открыли салоны-рестораны и фитнес клубы? Ну как же, яжмать и сижу без работы и денег! Ну так дойдём до 10 тыс в сутки, дальше что?
Дункан Маклаудучитель, который, и получит обещанные 4 тыс долларов зарплаты. Возможно...