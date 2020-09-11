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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за два тижні навчання захворюваність вчителів і учнів на COVID-19 різко збільшилася, - Міносвіти

В Україні за два тижні навчання захворюваність вчителів і учнів на COVID-19 різко збільшилася, - Міносвіти

В Україні щодня стає дедалі більше "червоних" зон, а це значить, що і кількість шкіл, які закриваються на карантин і переходять на дистанційне навчання теж зростає. Тільки за перші 2 тижні навчання захворюваність на COVID-19 серед вчителів та учнів різко збільшилася.

Про це повідомила заступниця міністра освіти Любомира Мандзій на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що за два тижні навчання вже захворіло близько 130 педагогів і 168 учнів, а на самоізоляції перебувають понад 5,5 тисяч вчителів і 115 класів.

"Майже за 2 тижні навчання захворюваність педагогів і учнів різко збільшилася. Серед моїх знайомих, які пов'язані з освітою, є багато і тих, хто переніс СOVID-19 у складній формі", - повідомила Мандзій.

Мандзій зазначила, що ситуація зараз складна для всіх. Так, вчителі вчаться поєднувати очне та дистанційне навчання, директора організовують безпечні умови навчання тощо.

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"Але найбільший біль директорів полягає в тому, що нікого ставити на заміну, тому що кількість хворих збільшується", - додала заступниця міністра.

За її словами, на жаль, епідемія COVID-19 непідвладна МОН. Тому керівникам, педагогам, батькам і учням вона порадила ставитися до цього з розумінням і робити все, що в силах кожного.

"Зараз не час "перекладання" відповідальності", - підсумувала Мандзій.

Також читайте: Дію постанови Кабміну про підвищення зарплат педагогам призупинено до 31 грудня 2020 року, - Міносвіти

В Україні за два тижні навчання захворюваність вчителів і учнів на COVID-19 різко збільшилася, - Міносвіти 01
В Україні за два тижні навчання захворюваність вчителів і учнів на COVID-19 різко збільшилася, - Міносвіти 02

Автор: 

діти (5065) карантин (18172) школа (2208) Міносвіти (1412) вчитель (395) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Мандзій Любомир (54)


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Топ коментарі
+4
Вторая волна началась коронаистерии.
Та закройте уже всё и всех дома, как вы уже народ достали зелёные слуги.
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11.09.2020 10:37
+4
Вы правы....задолбали вы уже с этой короноистерией...полный бардак.. а народ и детей делают дыбилами...
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11.09.2020 10:47
+3
Не успели в школу пойти а всех уже протестировали на Корону? Идиотизм зашкаливает,а США и завидуют такой оперативности...Пинкертоны блин...
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11.09.2020 10:26
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Не успели в школу пойти а всех уже протестировали на Корону? Идиотизм зашкаливает,а США и завидуют такой оперативности...Пинкертоны блин...
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11.09.2020 10:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/201477----Вы правы ...в стране идиотизм..
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11.09.2020 10:40 Відповісти
Могло ли быть иное? В магазине полно школьников и студентов со спущенными масками и весело общающихся друг с другом
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11.09.2020 10:27 Відповісти
Туфтагоны.. от вашей рекламы подохнут,а не от Пандемии...
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11.09.2020 10:28 Відповісти
неожиданно...
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11.09.2020 10:29 Відповісти
І хто б міг подумати?
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11.09.2020 10:31 Відповісти
Путлер бесплатно подарил Белоруси 5 миллионов доз антикоронвируса... Лукашеску будет лечит Майдан в Минске.Идея Супер...для стада овец...
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11.09.2020 10:33 Відповісти
Серьёзно?
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11.09.2020 10:34 Відповісти
внезапно
дети кучами ходят, никто ничего естественно не соблюдает. только по домам сидеть и поможет
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11.09.2020 10:34 Відповісти
Дайошь повальную Вакцинацию...ПутлерВакциной...
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11.09.2020 10:35 Відповісти
Да что вы говорите?! Как неожиданно.
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11.09.2020 10:37 Відповісти
В Китае после 600 заболевших закрыли Ухань, у зебилов при 3100 дети в школу пошли, может хватит нюхать.
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11.09.2020 10:37 Відповісти
Вторая волна началась коронаистерии.
Та закройте уже всё и всех дома, как вы уже народ достали зелёные слуги.
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11.09.2020 10:37 Відповісти
Вы правы....задолбали вы уже с этой короноистерией...полный бардак.. а народ и детей делают дыбилами...
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11.09.2020 10:47 Відповісти
Брехать РАБссия научилась, а вот лечить не научились...Ребенку в Батайске Рост.обл. поставили неправильный диагноз с вывихом плеча..девочка умерла в возрасте 2 лет....дохтора сраные...
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11.09.2020 10:41 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/104858?fbclid=IwAR060GdaooB2Sp6_zjydeaLinaUeoChOC4GtqCPX300y7eLrhMgsUqvvJuI
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11.09.2020 10:42 Відповісти
Київ,як і Львів,як і ще кілька міст у кроці від зупинки міського транспорту і закриття шкіл..


ДОВИ..ОБУВАЛИСЬ "ненависники масок"... ((
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11.09.2020 10:42 Відповісти
Лікарі теж ненависники масок, чи плісняві, просто, не забезпечили їх засобами захисту? Вини теж дови... ?
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11.09.2020 10:46 Відповісти
Юлии Тимошенко 25 августа поставили диагноз Ковид,тест пришел только вчера...Ковида нет.Дети пошли в школу 1 сентября сегодня 11..когда провели тесты детям и учителям?
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11.09.2020 10:48 Відповісти
Для всіх закладів освіти треба терміново вводити загальний карантин. Кожен випадок короновірусу в педагогів чи учнів повністю на совісті міністерства освіти
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11.09.2020 10:49 Відповісти
с таким диким народом в октябре будет 10К в сутки, запомните этот свист.
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11.09.2020 10:50 Відповісти
Стадо идиотов...логику хоть включайте...
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11.09.2020 10:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/201477 Действительно многим надо включить логику. Но вам лучше ее выключить,особенно после коммента про Тимошенко.)
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11.09.2020 11:56 Відповісти
да ушшш....зачем тогда школы и учителя ????? думаете учится онлайн---это полный идиотизм ...дети забьют на эту учебу и будет полный "рецедив"...хаос и бардак, но кому то это выгодно.
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11.09.2020 10:59 Відповісти
Необразованные людишки выгодны власти,
доказано великой аферой всех времен и народов - верой в ковидло
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11.09.2020 11:53 Відповісти
тупое быдло которое всегда против всего, против карантина и масок, первыми будут орать про то как уханьдохали страну.
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11.09.2020 10:52 Відповісти
Закрывайте школы, до конца года или максимум до весны должна быть разработана вакцина, сберегите жизни пожилых учителей...
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11.09.2020 10:52 Відповісти
Маской можно ЖО..подтереть..на большее она не способна... Заболевших медиков более 1000...медики руки не моют и ходят без масок... Анекдот пля...
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11.09.2020 10:55 Відповісти
Як казав партизан Ковпак,синку ой жах,німці пришли...
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11.09.2020 10:59 Відповісти
Скоро на каникулы
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11.09.2020 11:02 Відповісти
Власть утопла в прокрастинации и итог закономерен - более 3 тыс заражённых в сутки.
Почему открыли школы? Ну как же, онижедети, не могут на дистанционке, родители нервничают.Почему открыли салоны-рестораны и фитнес клубы? Ну как же, яжмать и сижу без работы и денег! Ну так дойдём до 10 тыс в сутки, дальше что?
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11.09.2020 11:04 Відповісти
Должен остаться только один. И это будет Дункан Маклауд учитель, который, и получит обещанные 4 тыс долларов зарплаты. Возможно...
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11.09.2020 11:18 Відповісти
А могло быть иначе?
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11.09.2020 11:32 Відповісти
 
 