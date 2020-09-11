У Києві та п'яти областях завантаження ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50%: найбільше у Чернівецькій та Одеській, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 10 вересня Київ і 17 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з даними МОЗ, в шести регіонах лікарні заповнені на понад 50%: це Київ (52%), Івано-Франківська (58,5%), Одеська (68%), Тернопільська (55,3%), Хмельницька (51, 4%) і Чернівецька (69,9%).
Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень у 18 регіонах країни: Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Найвища захворюваність на 100 000 осіб за два тижні - в Тернопільській (279,9), Чернівецькій (221,4), Івано-Франківській (167,9), Харківській (138,4) областях і Києві (128,3).
У всіх областях проводиться достатня кількість тестів.
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