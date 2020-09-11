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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві та п'яти областях завантаження ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50%: найбільше у Чернівецькій та Одеській, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У Києві та п'яти областях завантаження ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50%: найбільше у Чернівецькій та Одеській, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 10 вересня Київ і 17 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, в шести регіонах лікарні заповнені на понад 50%: це Київ (52%), Івано-Франківська (58,5%), Одеська (68%), Тернопільська (55,3%), Хмельницька (51, 4%) і Чернівецька (69,9%).

Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень у 18 регіонах країни: Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Найвища захворюваність на 100 000 осіб за два тижні - в Тернопільській (279,9), Чернівецькій (221,4), Івано-Франківській (167,9), Харківській (138,4) областях і Києві (128,3).

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У всіх областях проводиться достатня кількість тестів.

У Києві та пяти областях завантаження ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50%: найбільше у Чернівецькій та Одеській, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Кто мешал за полгода увеличить количество койко-мест в разы и деньги большие на это были выделены из бюджета, а их закатали в асфальт и ремонты своих аппартаментов. Если деньги не пошли по назначению, значит народ просто "разводит" кучка мошенников.
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11.09.2020 10:43 Відповісти
завадили 73/43%зебіли (до числа яких входиш і ти, зажоп https://censor.net/ru/user/466698). Ви так нагаласували рік-півтора тому.
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11.09.2020 10:49 Відповісти
У-тю-тю провокатор, я не ведусь на твой голимый п#рдеж.
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11.09.2020 15:58 Відповісти
Де ви той асфальт бачили? Гроші укатали на офшорні рахунки узеленсько- коломойських.
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11.09.2020 10:55 Відповісти
Схоже, що в криму та ордло ввели чебурнет, і ви відстали від життя.
Який зараз рік? Хто презЕдент? Скількох міністрів охорони здоров'я зеленський змінив? Підказую, трьох. А вам все Улянка штанці псує, по фен- шую.
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11.09.2020 11:01 Відповісти
не знаю никого, кто заболел и лёг в больницу
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11.09.2020 11:19 Відповісти
Я так розумію що в переддень виборів ліжок вже не буде вистачати і введуть надзвичайний стан. Стопами Порошенка йдуть ще зелені політики.
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11.09.2020 11:40 Відповісти
Всех из Минздрава в койки пора ложить
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11.09.2020 12:27 Відповісти
 
 