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Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар
Лідер партії і парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко в п'ятницю отримала негативний результат тесту на COVID-19.
Про це повідомила прессекретар політика Марина Сорока, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно Юлія Володимирівна отримала негативний результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано. Вона почувається значно краще. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, і незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи", - написала Сорока на сторінці у Фейсбуці.
Як повідомлялося, інформація про захворювання Тимошенко COVID-19 з'явилася 25 серпня. Прессекретар політика Марина Сорока заявила, що стан Тимошенко оцінювався як тяжкий.
Топ коментарі
+22 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар11.09.2020 10:52
+12 Otec Pigidiy
показати весь коментар11.09.2020 10:52
+12 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар11.09.2020 10:57
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Медведчук - найцінніший агент Кремля в Україні - одногрупник Путіна з інституту КДБ
Медведчук безцінний", - зауважив Швець.
"Судячи з його майже тріумфального повернення в Україну, в цій справі він домігся великих успіхів.
Ось як він за останні декілька років проник на ринок нафтопродуктів України?
Хто його туди пустив і на яких умовах? Хто йому дав можливість захопити розкручені телеканали?
Як це сталося, якщо в Україні йде війна проти агресора, агентом якого він є?!
Дайте відповідь на ці питання, і ви дізнаєтеся про завербованих Медведчуком агентів".
http://justus.com.ua/novosti/medvedchuk-najcz%D1%96nn%D1%96shij-agent-kremlya-v-ukra%D1%97n%D1%96-odnogrupnik-put%D1%96na-z-%D1%96nstitutu-kdb.html
Марчук: Может ли кум Путина Медведчук отстаивать интересы Украины?
Надо спросить Петра Алексеевича.
: https://gordonua.com/publications/marchuk-mozhet-li-kum-putina-medvedchuk-otstaivat-interesy-ukrainy-nado-sprosit-petra-alekseevicha-hotja-ja-dogadyvajus-pochemu-on-sdelal-takoj-vybor-204464.html
І ще раз про"кабальні газові угоди"
Поганий газовий контракт підписала ЮВТ - це для кого він поганий?
***
"Газпром" розриває всі контракти з "Нафтогазом"
Глава Газпрому Олексій Міллер заявив, що «Газпром» змушений так поступити, бо він категорично проти того, "щоб Україна вирішувала свої проблеми за її рахунок". http://www.mukachevo.net/ua/news/view/314212
До речі, подумайте, якщо Порошенко офіційно вважає контракт Тимошенко поганим, а харківські угоди - хорошими, то чому ми в суді спиралися саме на пункти "поганого" контракту 2009 року а не на хороші (чомусь засекречені) харківські угоди? Можливо харківські угоди забезпечили б у Стокгольмі ще більш вражаючу перемогу молодому дарованію Коболєву? Якось дивно чого порошенківці не пішли в Стокгольмі з такого жирного козиря?
Арбітраж постановив виплатити "Нафтогазу" 4,63 млрд дол. За підсумками двох арбітражних проваджень Газпром винен 2,56 млрд дол.
https://censor.net/news/3053144/*******************************************************....
ВИТОНЧЕНА ПАСТКА ДЛЯ "ГАЗПРОМУ" ВІД ТИМОШЕНКО (ВІДЕО)
http://intvua.com/news/article/1520000926-vitonchena-pastka-dlya-gazpromu-vid-timoshenko-video-.html#_blank http://intvua.com/news/article/1520000926-vitonchena-pastka-dlya-gazpromu-vid-timoshenko-video-.html
назвав речі своїми імена.Як це зробила Тимошенко ще в 2014році.
КИЕВ. 21 марта 2014г. УНН. Экс-премьер Юлия Тимошенко назвала президента России Владимира Путина врагом номер один. http://www.unn.com.ua/ru/news/1320353-yu-timoshenko-nazvala-v-putina-vorogom-nomer-odin
Ти краще розкажи про рефоми агента російських спецслужб Порошенко.
За оновленими даними Світового банку, за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи.
за ВВП на душу населення: Україна $3 659,03, Молдова $4 498,52
за ВВП на душу населення із урахуванням ПКС (паритету купівельної спроможності): Україна $13 341,2, Молдова $13 574,1
за ВВП на душу населення з урахуванням ПКС в постійних цінах 2017 року: Україна $12 810, Молдова $13 034
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukraina-najbidnisha-kraina-evropi.htm
Из Крыма ушли без боя по настоянию Пашинского и Полторака - показания экс-министра обороны
https://strana.ua/news/122500-advokat-janukovicha-zajavil-chto-vyvesti-vojska-iz-kryma-reshili-v-snbo
Куди твоїм агентам ФСБ до Юлі?!!
В. Ільченко.
В жовтні 2008 р. Росія публічно вимагала від Ющенка визнати,
що Україна постачала в Грузію зброю. Як ви вважаєте,
духовний автор "Постанови про засудження військової інтервенції" себе повів?
Він спихнув всю вину... на Тимошенко, зібравши ціле РНБО і офіційно на його
засіданні заявивши, що якщо хтось і міг постачати зброю - то саме Вона, Клята Юлька.
Адже це вона виділила гроші на допомогу, вона надіслала свого представника і взагалі.
Не вірите, читайте - ось текст.
Якщо хтось і міг постачати в Грузію зброю,то це Тимошенко,- РНБО https://zaxid.net/yakshho_htos_i_mig_postachati_v_gruziyu_zbroyu_to_tse_timoshenko__rnbou_n1063138
...............
Тимошенко за територіальну цілісність Грузії 2008.
https://www.youtube.com/watch?v=d2iHLbrzLww
……………………………………………………………………………………………………
Тимошенко підписала резолюцію ЄС по цілісності Грузії 2008.
https://www.youtube.com/watch?v=DFpU599co3M
……………………………………………………………………………………………….
Постанова кабміну Ю.Тимошенко розпорядження кабміну від 11серпня 2008року№1089-р
http://ukraine.uapravo.net/data2008/base02/ukr02343.htm
…………………………………………………………………………………..
від 20 серпня 2008 р. N 1126-р
Київ https://docs.dtkt.ua/doc/1095.3654.0
Люди Порошенко действительно просили меня помочь им «посадить» Тимошенко в тюрьму. За эту «услугу» обещали прекратить уголовное дело, незаконно возбужденное против меня, а также восстановить на работе в прокуратуре. Посредником в этих переговорах выступал гражданин США. После моего отказа от сотрудничества с этой бандой репрессии против меня усилились, как и угрозы в мой адрес от представителей новой украинской власти. Так вот, никакой государственной измены в действиях Тимошенко нет. https://glavnovosti.com/mneniya/renat-kuzmin-vsya-eta-banda-dolzhna-ujti-inache-ukrainu-zhdet-ochen-pechalnaya-uchast/
Присутствующие встали во время ее выхода на сцену, тем самым продемонстрировав свое уважение к Юлии Владимировне. https://www.youtube.com/watch?v=M8R0yDGfj6Q
***
Сто миллионов мимо бюджета. Как бывший завод Порошенко заставил Зе-Кабмин оплатить его кредит Сегодня стало известно, что Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора начать расследование новых уголовных производств против Порошенко и его бывшего завода. Истцом снова выступил Портнов. Речь идет о событиях 2017 года, когда Порошенко получил кредит для "Кузни на Рыбальском" в "Укрэксимбанке" под гарантии Минфина, но в итоге деньги возвращены не были, а долг был погашен за счет госбюджета. Расследование будет проводиться по факту мошенничества и злоупотребления властью (ч.4 ст. 190 и ч.2 ст.364 УК Украины). https://strana.ua/news/289029-kak-zavod-poroshenko-vernul-kredit-za-bjudzhetnye-denhi.html?fbclid=IwAR1WU0mu-DwajuyJhMiw8UxNB4k83HSthKa-pOYB7TtJom_QyQzL-2wAgzg https://strana.ua/news/289029-kak-zavod-poroshenko-vernul-kredit-za-bjudzhetnye-denhi.html
Фоток Тюли, заигрывающей с ****** в разных позах, в интернете немеряно осталось после ее премьерства.
Зарплата Коболєва у 2020 році може скласти 1 мільярд гривень
За період роботи голови правління Нафтогазу річна заробітна плата Андрія Коболєва становила (за даними річних звітів Нафтогазу):
2014 рік - 800 000 грн;
2015 рік - 850 000 грн;
2016 рік - 19 000 000 грн;
2017 рік - 47 100 000 грн;
2018 рік - 268 500 000 грн.
Різке збільшення заробітної плати Андрія Коболєва відбулося в 2016 році. У порівнянні із 2014 роком його заробітна плата зросла в 23 рази - до 19 млн грн в рік.
https://kucherenko.info/zarplata-kobolyeva-u-2020-rotsi-mozhe-sklasty-1-milyard-gryven/?fbclid=IwAR3ip1_Qaj1Q4usjwxLz0VL49tkEJ1sSbrlrK1x3CV9L3yjdjYBoYVqakls
За оновленими даними Світового банку, за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи.
за ВВП на душу населення: Україна $3 659,03, Молдова $4 498,52
за ВВП на душу населення із урахуванням ПКС (паритету купівельної спроможності): Україна $13 341,2, Молдова $13 574,1
за ВВП на душу населення з урахуванням ПКС в постійних цінах 2017 року: Україна $12 810, Молдова $13 034
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukraina-najbidnisha-kraina-evropi.htm
Слава
пластической хирургииукраинской медицине.
Медведчук єдиний,хто літав з летовища СБУ в Москву кожного дня під час війни з РФ до Путіна.А ті три канали які перейшли в управління агента і резидента ФСБ Медведчука в Україні,теж робота Юлі?Дякуючи яким і з"явлась партія "опзж"в країні.
Три новинні українські телеканали - "NewsОne", "112.Україна" і "ZIK" упродовж року перейшли під контроль кремлівського агента Віктора Медведчука.
https://censor.net/ua/n3132489
http://dt.ua/POLITICS/firtash-mi-otrimali-poroshenka-prezidentom-klichka-merom-yak-i-hotili-171566_.html