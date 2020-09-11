Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар

Лідер партії і парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко в п'ятницю отримала негативний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомила прессекретар політика Марина Сорока, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно Юлія Володимирівна отримала негативний результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано. Вона почувається значно краще. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, і незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи", - написала Сорока на сторінці у Фейсбуці.

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Як повідомлялося, інформація про захворювання Тимошенко COVID-19 з'явилася 25 серпня. Прессекретар політика Марина Сорока заявила, що стан Тимошенко оцінювався як тяжкий.