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Новини Місцеві вибори-2020
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Створення парламентської слідчої комісії напередодні виборів є політичним тиском на місцеве самоврядування, - звернення Асоціації міст України

Створення парламентської слідчої комісії напередодні виборів є політичним тиском на місцеве самоврядування, - звернення Асоціації міст України

На розгляді у Верховній Раді України перебуває проєкт Постанови №3693 від 18.06.2020 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування по рішенням органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що мають ознаки порушень чинного законодавства України, конфлікту інтересів та корупційних діянь".

Асоціація міст України розглядає таку ініціативу як черговий крок у напрямку посилення тиску на органи місцевого самоврядування напередодні місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня 2020 року, сказано в заяві Асоціації, передає Цензор.НЕТ.

"Прийняття Верховною Радою України такого рішення на початку виборчої кампанії створить додатковий інструмент політичного впливу на діючих міських голів та посадових осіб місцевого самоврядування. Утворення такої ТСК зараз є поганим сигналом суспільству та міжнародній спільноті, оскільки ймовірність її використання з метою недобросовісної конкуренції та нечесної політичної боротьби можуть мати вплив на результати народного волевиявлення. А це, у свою чергу, негативно вплине на репутацію України та міжнародне визнання чесності та прозорості місцевих виборів", - ідеться в заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Асоціація міст України просить Зеленського про зустріч: Численні перевірки та обшуки паралізують роботу органів місцевого самоврядування

Асоціація міст України звернулася до голови Верховної Ради та голів депутатських фракцій, груп у Верховній Раді України з проханням зняти проект Постанови №3693 з розгляду Верховної Ради України, провести щодо нього широкі консультації із залученням Асоціації, за підсумками яких прийняти рішення.

В Асоціації нагадали, що з метою забезпечення ефективної співпраці між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, збереження основних принципів належного врядування та конституційних прав громадян Асоціація міст України звернулася до Президента як до гаранта Конституції України з ініціативою провести зустріч з Правлінням АМУ.

Створення парламентської слідчої комісії напередодні виборів є політичним тиском на місцеве самоврядування, - звернення Асоціації міст України 01

ВР (14972) ТСК (373) місцеве самоврядування (321) місцеві вибори (1366)


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Топ коментарі
+2
А що вони від зе хотіли?
Создание парламентской следственной комиссии накануне выборов является политическим давлением на местное самоуправление, - обращение Ассоциации городов Украины - Цензор.НЕТ 8831
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11.09.2020 10:54
+2
Справа в тому що, дуже багато мерів швиденько, в черговий раз перефарбувалися і лягли під правлячу партію. Тепер їм будь-який скандал з діючою владою б'є по рейтингу. Тому вони і деруть *опу аби не колихали човен. Вони тупо бояться ролетіти на виборах.
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11.09.2020 11:31
+2
Та вони скоріше створять ТСК по місцевим , чим ТСП по вагнеровцям
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11.09.2020 11:54
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А що вони від зе хотіли?
Создание парламентской следственной комиссии накануне выборов является политическим давлением на местное самоуправление, - обращение Ассоциации городов Украины - Цензор.НЕТ 8831
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11.09.2020 10:54 Відповісти
Єдине їхнє бажання бути в черговий раз перевибраними і вони потратили купу грошей і сил аби підлізти під Слуг народу, а тепер це може зіграти проти них.
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11.09.2020 11:33 Відповісти
Справа в тому що, дуже багато мерів швиденько, в черговий раз перефарбувалися і лягли під правлячу партію. Тепер їм будь-який скандал з діючою владою б'є по рейтингу. Тому вони і деруть *опу аби не колихали човен. Вони тупо бояться ролетіти на виборах.
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11.09.2020 11:31 Відповісти
Дело в том , что многие меры на местах забыли страх Божий и гребут . как не в себя. Я на примере Днепра говорю. А контроль их очень раздражает.
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11.09.2020 11:49 Відповісти
Та вони скоріше створять ТСК по місцевим , чим ТСП по вагнеровцям
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11.09.2020 11:54 Відповісти
Наверное, даже самый тупой мер украинского городка понял, что в его интересах будет то, чтобы слуга урода не получила ни единого голоса в его городе.
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11.09.2020 15:24 Відповісти
Такої нахабної передвиборчої кампанії не було за жодної влади. Але це українців і не цікавить. Їм аби зеленський кривлявся.
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11.09.2020 19:44 Відповісти
 
 