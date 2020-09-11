УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3855 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 717 56

Гриценко про інспектування під Шумами: прийнявши ультиматум ворога, Зеленський проявив слабкість і підірвав бойовий дух наших воїнів

Гриценко про інспектування під Шумами: прийнявши ультиматум ворога, Зеленський проявив слабкість і підірвав бойовий дух наших воїнів

Президент Володимир Зеленський проявив слабкість, погодившись на інспектування українських позицій на Донбасі російськими військовими.

Про це написав у Фейсбуці ексміністр оборони Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Не має Верховний Головнокомандувач права відкрито демонструвати свою слабкість, розкриватися перед ворогом або терористом - це аксіома! Не має Верховний Головнокомандувач права сприймати і приймати ультиматуми - так само аксіома! Не має Верховний Головнокомандувач права своїми діями знищувати моральний стан і бойовий дух своїх солдатів, у моєму розумінні - це вже злочин!" - зазначив Гриценко.

На його думку, оскільки Зеленський відкрито показав терористам свою слабкість і вразливість - йому будуть диктувати умови й надалі, висуваючи нові й нові ультиматуми.

Дивіться також: Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН. ВІДЕО

Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ.

Напередодні в прес-центрі Міноборони повідомляли, що на Донбасі окупанти укріплюють позиції і мінують підступи. Зокрема, минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках.

Гриценко про інспектування під Шумами: прийнявши ультиматум ворога, Зеленський проявив слабкість і підірвав бойовий дух наших воїнів 01

Гриценко Анатолій (388) Зеленський Володимир (23815) Донбас (22356) перемир’я (938)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+33
Зелю "брат по розуму" вже зачекався!
Гриценко об инспектировании под Шумами: Приняв ультиматум врага, Зеленский проявил слабость и подорвал боевой дух наших воинов - Цензор.НЕТ 8719
показати весь коментар
11.09.2020 11:13
+27
Зє сцикло!
показати весь коментар
11.09.2020 11:11
+18
Гриценко про інспектування під Шумами: прийнявши ультиматум ворога, Зеленський проявив слабкість і підірвав бойовий дух наших воїнів - Цензор.НЕТ 1715
показати весь коментар
11.09.2020 11:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зє сцикло!
показати весь коментар
11.09.2020 11:11 Відповісти
Где Igor L ??? Тема ж про гриценку
показати весь коментар
11.09.2020 11:28 Відповісти
Гриценко про інспектування під Шумами: прийнявши ультиматум ворога, Зеленський проявив слабкість і підірвав бойовий дух наших воїнів - Цензор.НЕТ 7260
показати весь коментар
11.09.2020 11:29 Відповісти
А шо тот Игорь может сказать?!
Броню надо потолще, потому что та что есть фигня и обязательно чтобы на гусеницах и ракеты, ракеты..."земля-Марс"
показати весь коментар
11.09.2020 11:41 Відповісти
зато с него всегда можно поржать
показати весь коментар
11.09.2020 12:58 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2020 12:54 Відповісти
На временно оккупированную часть Луганщины 10 сентября якобы прибыл офицер из верхушки КГБ Беларуси. Цель его приезда - проведение операции для дискредитации Украины.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter украинский волонтер Александр Колым. По его словам, белорусский силовик привлечет к запланированной операции российских террористов.
"Лукашенко идет по сценарию к*ц*пского ГеббельсТВ! В Славяносербске со вчерашнего дня находится высокопоставленный офицер КГБ Беларуси. Вербует местных боевиков "ЛНР" с украинскими паспортами, чтобы показать, что украинские националистические организации присутствуют в Беларуси! Продолжение следует", - написал Колым. https://www.obozrevatel.com/crime/v-lnr-pribyil-ofitser-kgb-belarusi-volonter-zayavil-ob-operatsii-protiv-ukrainyi.htm
показати весь коментар
11.09.2020 11:12 Відповісти
мнение панталония очень важно для нас как и его оружие с которым он грозился появится на Майдане
показати весь коментар
11.09.2020 11:12 Відповісти
Як лох може бути сміливим? Зеля це нікчема яку ніхто не поважає.
показати весь коментар
11.09.2020 11:13 Відповісти
Зелю "брат по розуму" вже зачекався!
Гриценко об инспектировании под Шумами: Приняв ультиматум врага, Зеленский проявил слабость и подорвал боевой дух наших воинов - Цензор.НЕТ 8719
показати весь коментар
11.09.2020 11:13 Відповісти
а й справді, як виявилось "завгар" навіть "мудріший" за кловуна, бо наш кловун в якості президента це вже наруга не лише над свідомістю і ще не один десяток років українцям буде соромно за свій вибір.
показати весь коментар
11.09.2020 14:39 Відповісти
Президент Зеленский молодец,восстановил украинскую армию.
показати весь коментар
11.09.2020 11:13 Відповісти
зеДятєл, брись назад в божевільню! Українську Армію відновили за часів Порошенко, а не при твоєму ссикунвіслюку!
показати весь коментар
11.09.2020 11:34 Відповісти
полковник Очевидность...
показати весь коментар
11.09.2020 11:13 Відповісти
пошел за попкорном, как щас гриц-юли будут сражаться с зебилами
показати весь коментар
11.09.2020 11:15 Відповісти
Ну якщо у 73% явно немає клепки для того щоб розуміти хто може, а хто не може бути Головнокомандуючим то що тут зробиш.
Якщо у цій масі в головах лайно яке вони дозволили туди вкласти то ...
показати весь коментар
11.09.2020 11:17 Відповісти
У 73% война в головах закончилась! Так что какой там главнокомандующий?! Какие войска?!! Вы о чем?!
показати весь коментар
11.09.2020 11:44 Відповісти
А якщо б на його місці був би дурачок? Взагалі капець був би.
показати весь коментар
11.09.2020 11:18 Відповісти
Гриценко про інспектування під Шумами: прийнявши ультиматум ворога, Зеленський проявив слабкість і підірвав бойовий дух наших воїнів - Цензор.НЕТ 1715
показати весь коментар
11.09.2020 11:23 Відповісти
А вот Маразматик Кравчук говорит, шо перенесли инспекцию на несколько дней
Вообще тактика наезда лучше тактики обороны . Так шо гнать надо Кравчука с Фокиным из Украины
показати весь коментар
11.09.2020 11:24 Відповісти
Они только этого и ждут, просят в Швецию перенести переговоры.
показати весь коментар
11.09.2020 12:05 Відповісти
Зеленое ссыкло!! Хера ты лез в те президенты, если ты такой чмошник ссыкливый??!!
показати весь коментар
11.09.2020 11:24 Відповісти
Гриценко про інспектування під Шумами: прийнявши ультиматум ворога, Зеленський проявив слабкість і підірвав бойовий дух наших воїнів - Цензор.НЕТ 7084
показати весь коментар
11.09.2020 11:24 Відповісти
Зеленое ссыкло!! Хера ты лез в те президенты, если ты такой чмошник ссыкливый??!!
показати весь коментар
11.09.2020 11:24 Відповісти
Гриценко активно агитировал за ЗЕ, МОЖЕТ У НЕГО УЖЕ АЛЬЦГЕЙМЕР И ОН ЭТО ЗАБЫЛ ? 😀😀😀
показати весь коментар
11.09.2020 11:25 Відповісти
главное лоя гриценко - вовремя начать отмазываться)) но даже в этих отмазках он подмазывается к шмаркле.. "щіро вболіваючі за долю людей"
показати весь коментар
11.09.2020 12:55 Відповісти
Господин Грицацуев проклюнулся. А как же-"любой, лишь бы не Порошенко"! Все они сейчас умными стали, прозрели, блин! Шабуня умничает, а как стонал, как стонал....
показати весь коментар
11.09.2020 11:38 Відповісти
Дурнику, зараз ще більш зрозуміло, що прибирати Баригу слід було ще коли за це топив Саакашвілі.
Країна руйнується, бо прийшов недоумок, який не може дати раду з керуванням. Але руйнується вона тому, що Порошок за час свого президентства не реформував армію, судову і правоохоронну системи, реабілітував ригів і медведчуків і зберіг суд Вовка, хоча всі подібні суди в країні вже розформовано.
Країна трималася на договірняках. А Недоумок, намагаючись не повторити долю 5% армовірця, йде манівцями по запасних граблях.
показати весь коментар
11.09.2020 11:49 Відповісти
дайте будь-ласка відповідь - в нас президентсько-парламентська країна чи парламентсько-президентська?
показати весь коментар
11.09.2020 13:37 Відповісти
в кого зараз більшість у парламенті та хто нічого не робіить з судами, з корупцією, з Медведчуком, шуфричем, остОПЗЖеними та з гнідами на усіх ланках влади? Хто захищає олігархів а не виводе їх гроші з тіні ? Хто врешті-решт дурник?
показати весь коментар
11.09.2020 13:40 Відповісти
Странно, голосовали зебилы за клоуна, а виноват порох.
Штаны свои проверьте
показати весь коментар
11.09.2020 17:05 Відповісти
Народ ЗАВЖДИ голосує правильно.
Помиляються лише політики.
Якщо Порох програв, то винен у цьому лише він. І ніхто більше.
Якщо виборці не довіряють політику, то відповідальна політична партія просто змінює свого кандидата на більш прийнятного для виборця, а кишенькова тупо продовжує тягти заздалегідь програшну кандидатуру свого фактичного власника. І наривається на поразку.
показати весь коментар
11.09.2020 23:58 Відповісти
Зелене сцикло йде слідами шоколадного гівнокомандувача. Той теж здавав країну гуртом і вроздріб, наказував українським бійцям давати обшукувати себе моторолам і забороняв загострювати ситуацію на инших ділянках фронту під час оточення Дебальцівського плацдарму. Легендарний Барні отримав тоді догану від командування за те, що удвох з напарником захопили два сєпарські блокпости під Торецьком.
показати весь коментар
11.09.2020 11:40 Відповісти
Тоесть, вы предателя выбрали презом на зло пороху?
показати весь коментар
11.09.2020 17:06 Відповісти
Питання не до мене: я двічі (2014 і 2019) з огидою голосував за Баригу.
Але можна сказати, що одного зрадника, колаборанта і корупціонера замінили на невігласа, лоха та маріонетку. Алгоритм дій був правильний, хоча вважаю, що вибір був значно складніший, ніж у 2010-му.
показати весь коментар
11.09.2020 23:54 Відповісти
что то может измениться лишь в том случае, если зЕишак будет ссаться и сраться усиленней при мысле о народе и армии, чем при взгляде в глаза пуйла. А пока что авакян и армейское руководство нашёптывают ему что всё ладушки.
показати весь коментар
11.09.2020 11:51 Відповісти
Гриценко про інспектування під Шумами: прийнявши ультиматум ворога, Зеленський проявив слабкість і підірвав бойовий дух наших воїнів - Цензор.НЕТ 2504
показати весь коментар
11.09.2020 11:55 Відповісти
Никогда Клоун не будет Главкомом, он останется клоуном
показати весь коментар
11.09.2020 11:56 Відповісти
гімно командуюче
показати весь коментар
11.09.2020 12:03 Відповісти
Гриценко про інспектування під Шумами: прийнявши ультиматум ворога, Зеленський проявив слабкість і підірвав бойовий дух наших воїнів - Цензор.НЕТ 9118
показати весь коментар
11.09.2020 12:07 Відповісти
Сообщаю местным и всем недорослям: Войну на дамбасе прекратить нереально. Это противоречит целям кремлевских нквдистов. Война держит в напряжении и истощает Украину, блокирует движение в ЕС. Как только война прекратится, даже на любых условиях, Украина и цивилизованный мир примется за решение вопроса Крыма. Цель кремля - уничтожить Украину как государство.
показати весь коментар
11.09.2020 12:09 Відповісти
Лошадью ходи толья...лошадью...век мандата не видать...😃
показати весь коментар
11.09.2020 12:43 Відповісти
Зато воровитый поц ОНотоле поднимал боевой дух наших воинов своим твёрдым отсутствием на передовой, сильнейшим не желанием служить, хоть и считает себя офицером, но по сути им не является. Ну, а за шута оно и понятно, тут ОНОтоле проявляет принципиальную твердость, зная, что ни чем не рискует.
показати весь коментар
11.09.2020 12:53 Відповісти
Само страшное, что после смещения зеленой вонючки идут заопзжопа и петушарий ((((
показати весь коментар
11.09.2020 13:01 Відповісти
Так избиратели одни и теже
показати весь коментар
11.09.2020 17:07 Відповісти
всё-таки, Бог шельму метит. зеленский - шестёрка (шестой президент Украины)
показати весь коментар
11.09.2020 15:23 Відповісти
как хорошо, что ему во всем помогал и подсказывал анатолий продайармию гриценко
Гриценко про інспектування під Шумами: прийнявши ультиматум ворога, Зеленський проявив слабкість і підірвав бойовий дух наших воїнів - Цензор.НЕТ 9199
показати весь коментар
11.09.2020 17:15 Відповісти
так не приняли же ультиматум. Значит подняли боевой дух.
показати весь коментар
11.09.2020 17:28 Відповісти
"Когда стране был нужен сторожевой пес выбрали болонку" (с) ua Debor.
Перефразирую: Украине нужен свой Черчиль, а не Чемберлен из Кривого Рога.
показати весь коментар
11.09.2020 19:37 Відповісти
Та не слабкість, а свою антиукраїнську сутністъ проявив улюбленець ******** українськї нації. Та нація дарує йому це. І все довіряє і довіряє.
показати весь коментар
11.09.2020 19:55 Відповісти
Гриценко, ты же и привел эту зеленую гнидную плесень, еще и агитировал за него! Забыл???
показати весь коментар
11.09.2020 23:38 Відповісти
Ze End!
показати весь коментар
12.09.2020 13:28 Відповісти
Оригинальная парфюмерия на распив - https://1001aromat.com.ua/
показати весь коментар
22.09.2020 16:15 Відповісти
 
 