Гриценко про інспектування під Шумами: прийнявши ультиматум ворога, Зеленський проявив слабкість і підірвав бойовий дух наших воїнів

Президент Володимир Зеленський проявив слабкість, погодившись на інспектування українських позицій на Донбасі російськими військовими.

Про це написав у Фейсбуці ексміністр оборони Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Не має Верховний Головнокомандувач права відкрито демонструвати свою слабкість, розкриватися перед ворогом або терористом - це аксіома! Не має Верховний Головнокомандувач права сприймати і приймати ультиматуми - так само аксіома! Не має Верховний Головнокомандувач права своїми діями знищувати моральний стан і бойовий дух своїх солдатів, у моєму розумінні - це вже злочин!" - зазначив Гриценко.

На його думку, оскільки Зеленський відкрито показав терористам свою слабкість і вразливість - йому будуть диктувати умови й надалі, висуваючи нові й нові ультиматуми.

Дивіться також: Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН. ВІДЕО

Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ.

Напередодні в прес-центрі Міноборони повідомляли, що на Донбасі окупанти укріплюють позиції і мінують підступи. Зокрема, минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках.