Гриценко про інспектування під Шумами: прийнявши ультиматум ворога, Зеленський проявив слабкість і підірвав бойовий дух наших воїнів
Президент Володимир Зеленський проявив слабкість, погодившись на інспектування українських позицій на Донбасі російськими військовими.
Про це написав у Фейсбуці ексміністр оборони Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.
"Не має Верховний Головнокомандувач права відкрито демонструвати свою слабкість, розкриватися перед ворогом або терористом - це аксіома! Не має Верховний Головнокомандувач права сприймати і приймати ультиматуми - так само аксіома! Не має Верховний Головнокомандувач права своїми діями знищувати моральний стан і бойовий дух своїх солдатів, у моєму розумінні - це вже злочин!" - зазначив Гриценко.
На його думку, оскільки Зеленський відкрито показав терористам свою слабкість і вразливість - йому будуть диктувати умови й надалі, висуваючи нові й нові ультиматуми.
Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ.
Напередодні в прес-центрі Міноборони повідомляли, що на Донбасі окупанти укріплюють позиції і мінують підступи. Зокрема, минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках.
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Броню надо потолще, потому что та что есть фигня и обязательно чтобы на гусеницах и ракеты, ракеты..."земля-Марс"
Об этом сообщил на своей странице в Twitter украинский волонтер Александр Колым. По его словам, белорусский силовик привлечет к запланированной операции российских террористов.
"Лукашенко идет по сценарию к*ц*пского ГеббельсТВ! В Славяносербске со вчерашнего дня находится высокопоставленный офицер КГБ Беларуси. Вербует местных боевиков "ЛНР" с украинскими паспортами, чтобы показать, что украинские националистические организации присутствуют в Беларуси! Продолжение следует", - написал Колым. https://www.obozrevatel.com/crime/v-lnr-pribyil-ofitser-kgb-belarusi-volonter-zayavil-ob-operatsii-protiv-ukrainyi.htm
Якщо у цій масі в головах лайно яке вони дозволили туди вкласти то ...
Вообще тактика наезда лучше тактики обороны . Так шо гнать надо Кравчука с Фокиным из Украины
Країна руйнується, бо прийшов недоумок, який не може дати раду з керуванням. Але руйнується вона тому, що Порошок за час свого президентства не реформував армію, судову і правоохоронну системи, реабілітував ригів і медведчуків і зберіг суд Вовка, хоча всі подібні суди в країні вже розформовано.
Країна трималася на договірняках. А Недоумок, намагаючись не повторити долю 5% армовірця, йде манівцями по запасних граблях.
Штаны свои проверьте
Помиляються лише політики.
Якщо Порох програв, то винен у цьому лише він. І ніхто більше.
Якщо виборці не довіряють політику, то відповідальна політична партія просто змінює свого кандидата на більш прийнятного для виборця, а кишенькова тупо продовжує тягти заздалегідь програшну кандидатуру свого фактичного власника. І наривається на поразку.
Але можна сказати, що одного зрадника, колаборанта і корупціонера замінили на невігласа, лоха та маріонетку. Алгоритм дій був правильний, хоча вважаю, що вибір був значно складніший, ніж у 2010-му.
Перефразирую: Украине нужен свой Черчиль, а не Чемберлен из Кривого Рога.