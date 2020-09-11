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У ЗСУ за минулу добу виявили 35 нових випадків COVID-19, хворіють 640 осіб, - командування Медсил

У ЗСУ за минулу добу виявили 35 нових випадків COVID-19, хворіють 640 осіб, - командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу виявили 35 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, усього зараз хворіють 640 осіб.

Про це інформує командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Усього за час пандемії одужали - 1 478 осіб, летальних випадків - 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 716 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 77 осіб", - сказано в повідомленні медиків на сторінці у Фейсбуці.

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Зазначають, що з 35 нових випадків COVID-19 на лікуванні в закладах охорони здоров'я перебувають 4 особи (Військово-медичний клінічний центр Південного Регіону- 2 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 1 військовослужбовець).

Крім того, на лікуванні в домашніх умовах під наглядом медичної служби перебуває 31 особа (Київська область - 9 військовослужбовців і 1 співробітник ЗСУ, Львівська область - 3 військовослужбовців, Хмельницька область - 1 військовослужбовець, Івано-Франківська область - 2 військовослужбовців і 1 співробітник ЗСУ, Одеська область - 4 військовослужбовців і 1 співробітник ЗСУ, Житомирська область - 1 військовослужбовець, Рівненська область - 1 військовослужбовець і 1 співробітник ЗСУ, Дніпропетровська область - 1 військовослужбовець, Вінницька область - 2 військовослужбовців і 1 співробітник ЗСУ, Миколаївська область - 1 військовослужбовець, Тернопільська область - 1 військовослужбовець).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

У ЗСУ за минулу добу виявили 35 нових випадків COVID-19, хворіють 640 осіб, - командування Медсил 01
У ЗСУ за минулу добу виявили 35 нових випадків COVID-19, хворіють 640 осіб, - командування Медсил 02

карантин (18172) ЗСУ (7544) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А серед поліцаїв скільки випадків?
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11.09.2020 11:27 Відповісти
Я понимаю, что не возможно протестировать и изолировать всех граждан Украины заболевших короно-вирусом. Но в ВСУ вполне возможно протестировать всех военнослужащих и заболевших изолировать от остальной армии. Почему этого не делают не понятно... Чего не хватает??? Ума или желания. У нас армии то всего 250000 человек. Нам говорят, что тестируют по 30-35 тысяч граждан Украины. А попробуйте психонуть и в течении недели протестировать всю армию. и изолировать заболевших.. Наши правители, что не понимают, что армия - это безопасность??? Господи. Спаси Украину от ИДИОТОВ...
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11.09.2020 11:27 Відповісти
 
 