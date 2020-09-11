"Слуга народу" Корнієнко про інтерв'ю Богдана: "Треба, щоб компетентні органи розбиралися"
Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що після відносин України і Росії в останні шість-сім років "щоб щось із людиною зробити, досить сказати "співпрацює з Російською Федерацією".
Про це Корнієнко заявив в ефірі ток-шоу на каналі Україна 24, передає Цензор.НЕТ.
"Там (в інтерв'ю Богдана. - ред.) багато всього було: різних фантазій, припущень, домислів-недомислів. Чи були там факти, справді, треба, щоб компетентні органи розбиралися, якщо вони будуть розбиратися. Але звучало досить високохудожньо. Ми ж розуміємо, що на 6-му або 7-му році тих подій, які в Україні відбуваються у відносинах із Росією, щоб щось із людиною зробити досить сказати - співпрацює з Російською Федерацією".
Він також сказав, що не знає, чи дійсно Єрмак, як говорив Богдан, зустрічається з п'ятим президентом Петром Порошенком у столичному ресторані Sanahunt.
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Да и слава богу шо так случилось как случилось. Все знают, что ермак крыса и агент кремля. Его будут судить. И его шефа зебила за одно! Главное шо вскрыли гнойник. А вангеровцы? Да и хер с ними - помрут как собаки в очередной заварухе
причин посадить самолет экстренно 100+1
Кстати, капитан судна предупреждает же что вот счас будет совершена посадка в например в Киеве. И где гарантия, шо 30 боевиков не захватили бы борт? Им же в Украине нельзя садиться никак Было бы чотенько шоб захватили
чтобы захватить самолет надо
1. планировать захват заранее
2. иметь оружие и возможность
ни первого ни второго у них небыло
Да и какая уже теперь разница...
Зебил бы их все равно обменял бы на каких-то таксистов и маргиналов с ордло
Но теперь есть надежда шо кого-то посодют за держ. зраду
Не хер с ними, с вагнеровцами, а они должны были дать свидетельства своего (то есть россии) участия в войне против Украины. Они при вербовке в Венесуэлу уже столько о своих "подвигах" нарассказывали вербовщикам, что осталось только озвучить это в украинском суде. Это был бы суд не столько против наёмников, сколько против россии. Но их арест сорвался.
Третий закон - ты личный враг путина тебе все можно.
Ну, это смотря с каким человеком.
-не мелькай Промокашка,вызывай Швондера и Шарикова прямо в контору,будем Навального валить,он агент Меркельши...
Г. Человек из самого ближайшего окружения президента?
Б. Самого ближайшего. У президента были там страхи, а что произойдет, если мы посадим самолет , а у нас там перемирие. У прездента 97% работы на сегонешний день - это создание позитивного пиар образа. И для него перемирие - это самый главний вопрос. Выбори ж скоро.
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Бытует мнение Владимир Александрович вообще не понимает куда мы катимся.
Див. інтерв'ю з хв. 1:52:30 https://www.youtube.com/watch?v=ogGK8rjDqJE&t=9769s
Б. ГУР (головне управління розвідки). Уволили человека, который обладает всей информацией, всеми связями.
Г. Василия Бурбу, давай скаем так.
Б. Уволили просто потому… даже объяснения нету и назначили парня, он проукраинский, да он хороший, он оперативник, но он в этом вообще ниего не понимает. Вообще ничего. Ну нада было уже с Квартала кого то назначить. Какая разница.
Г. Многие в ближайшем окружении любят россию?
Б. Угу.
Г. Да?
Б. Угу. Да.
где то так...
Та нехай розбирається. Ті, кому положено. Он, з колишнім слідчим ДБР Корецьким розбираються... з Ситником (НАБУ) розбираються... Зараз підуть розбиратися з офіцерами розвідки...
Я розумію, що моє запитання - риторичне... У них, уродів, не війна, а "события" ...
Надо, надо... Очень надо. Только где теперь такие органы взять?
Відставка. Всіх зелених. Дострокові.