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"Слуга народу" Корнієнко про інтерв'ю Богдана: "Треба, щоб компетентні органи розбиралися"

Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що після відносин України і Росії в останні шість-сім років "щоб щось із людиною зробити, досить сказати "співпрацює з Російською Федерацією".

Про це Корнієнко заявив в ефірі ток-шоу на каналі Україна 24, передає Цензор.НЕТ.

"Там (в інтерв'ю Богдана. - ред.) багато всього було: різних фантазій, припущень, домислів-недомислів. Чи були там факти, справді, треба, щоб компетентні органи розбиралися, якщо вони будуть розбиратися. Але звучало досить високохудожньо. Ми ж розуміємо, що на 6-му або 7-му році тих подій, які в Україні відбуваються у відносинах із Росією, щоб щось із людиною зробити досить сказати - співпрацює з Російською Федерацією".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс президента відповів Богдану: "Визнання, що нібито "Україна кинула Путіна" - це потужний удар по нашій репутації"

Він також сказав, що не знає, чи дійсно Єрмак, як говорив Богдан, зустрічається з п'ятим президентом Петром Порошенком у столичному ресторані Sanahunt.

Богдан Андрій (425) Єрмак Андрій (1374) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+24
а может лучше компетентные органы разберутся с делом "вагнеровцев" а не с интервью обиженного фрика?
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11.09.2020 11:26
+16
И с тобой, сосна корабельная, разберутся..
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11.09.2020 11:26
+15
...действительно, надо, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут разбираться. Источник: https://censor.net/ru/n3218732

"Слуга народа" Корниенко об интервью Богдана: "Надо, чтобы компетентные органы разбирались" - Цензор.НЕТ 6957
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11.09.2020 11:27
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И с тобой, сосна корабельная, разберутся..
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11.09.2020 11:26 Відповісти
Тільки компетентні органи при зелених стали не компетентними. І причину потрібно ще вияснити. Чи це справді некомпетентність кухарок і фотографів, чи це саботаж в угоду "кухаркам" Тищенкам і тамадам Зєлєнскім.
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11.09.2020 11:45 Відповісти
Да що з ним розбиратися, цього алкаша, у нього все на пиці написано, потрібно нах вигнати в кацапію. Це там синюки в почоті.
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11.09.2020 12:02 Відповісти
а какие разборки роту расстрельную затворы передернули.. вдоль стенки Служивых поставили вместе с бубочкой и Именем Народа Украины товсь!!!!
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11.09.2020 12:45 Відповісти
Это у твоего пороха-алкаша всё написано на морде - умный,но подлый и хитрый !!!
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11.09.2020 14:59 Відповісти
Ти зовсім убога, цьому корабельному стручку 36 років, а виглядає на 60, але зачепили вібл@дка зеленого і в тебе підгоріло, і Пороха сюда приплела, щоб так просто сернути. Тобі в труселя теж Порох насрав, а в черепну коробку мабуть зелені тобі говна насипали, тому всіх по собі і мажеш
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11.09.2020 17:02 Відповісти
Хахаха типичный сленг проплаченого порохобота)))).
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11.09.2020 17:38 Відповісти
ЭТО лидер партии ?????? ДА ОНО НЕ ПРОСЫХАЕТ !!!!!!!
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11.09.2020 13:22 Відповісти
а может лучше компетентные органы разберутся с делом "вагнеровцев" а не с интервью обиженного фрика?
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11.09.2020 11:26 Відповісти
Я вот не много выпал из инфо поля. А что было бы если бы вангеровцы прибыли бы в Стамбул? Типа Бацка Эрдоган выдал бы их Украине...?

Да и слава богу шо так случилось как случилось. Все знают, что ермак крыса и агент кремля. Его будут судить. И его шефа зебила за одно! Главное шо вскрыли гнойник. А вангеровцы? Да и хер с ними - помрут как собаки в очередной заварухе
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11.09.2020 11:35 Відповісти
самолет должны были посадить в Украине
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11.09.2020 11:40 Відповісти
А на каком основании? На дозаправку? Так с Минска до Борисполя час от силы лететь если не меньше...
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11.09.2020 11:42 Відповісти
2,5 часа лета
причин посадить самолет экстренно 100+1
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11.09.2020 11:46 Відповісти
ну то я написал время без учета взлета и приземления
Кстати, капитан судна предупреждает же что вот счас будет совершена посадка в например в Киеве. И где гарантия, шо 30 боевиков не захватили бы борт? Им же в Украине нельзя садиться никак Было бы чотенько шоб захватили
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11.09.2020 11:49 Відповісти
не начинай. на прошлой неделе все обсудили.
чтобы захватить самолет надо
1. планировать захват заранее
2. иметь оружие и возможность

ни первого ни второго у них небыло
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11.09.2020 11:50 Відповісти
30 человек это нормальная такая массовка, оружием для них может послужить любой тяжелый предмет. Да и на борту стрелять это бред - можно борт расхерачить...

Да и какая уже теперь разница...

Зебил бы их все равно обменял бы на каких-то таксистов и маргиналов с ордло

Но теперь есть надежда шо кого-то посодют за держ. зраду
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11.09.2020 11:53 Відповісти
да, почему им "никак нельзя садиться в Украине"? они были в розыске? они светили свои фамилии звания когда были 6 лет назад на донбасе? что их должно было насторожить?
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11.09.2020 11:53 Відповісти
ну тут я согласин с тобой
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11.09.2020 11:54 Відповісти
Є один момент, хто візьме на себе відповідальність, заарештувати 33 бойовика в присутності цивільних на борту літака. Або бойовиків треба було запустити в будівлю вокзалу, де людей значно більше, і хто дасть гарантії, що у них немає зброї.
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11.09.2020 12:34 Відповісти
между самолетом и зданием аэровокзала много чего произойти может. карантин опять же
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11.09.2020 12:39 Відповісти
Літаком ніколи не літали. У Борисполі виходиш з літака і відразу метрів 30-40 термінал "D", або автобусом. Мінський швидше відправлять в "В" і це може напружити пасажирів. А ніж пронести в літак цілком можливо. У будь-якому випадку сторонні насторожать бойовиків. I хто візьме на себе відповідальність.
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11.09.2020 13:29 Відповісти
летал. поэтому и пишу
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11.09.2020 13:30 Відповісти
еще один про нож который легко пронести. третий будешь коперфильд
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11.09.2020 13:31 Відповісти
Гвинторізи теж заборонені, але всі бандити зі зброєю.
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11.09.2020 13:36 Відповісти
а в Жулянах надо ехать минут 10 на автобусе. и что? кроме Борисполя других портов нет?
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11.09.2020 13:32 Відповісти
Не розумно пишіте. Можна і на військовий аеродром, але тоді будуть заручники і можливо похорон цивільних. Потім не треба думати, що бойовики вівці які будуть чекати коли їх насадять на шампур.
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11.09.2020 13:50 Відповісти
да почему на военный то? у нас что Борисполь и остальные военные?
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11.09.2020 13:52 Відповісти
гарантию что у них нет оружия дает контроль при посадке - таможня и пограничники.
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11.09.2020 12:39 Відповісти
На основании очень плохого состояния и самочувствия одного из пассажиров.
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11.09.2020 11:46 Відповісти
В таком случае садят самолет, если твоя фамилия Навальный, наверное
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11.09.2020 11:50 Відповісти
самолет садят и при плохом состоянии пассажира а еще быстрее его садят если на борту драка
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11.09.2020 11:51 Відповісти
самолет садят даже если стюардам пьяный пассажир покажется не совсем адекватным
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11.09.2020 12:00 Відповісти
Никакого Эрдогана. По версии, самолёт с вагнеровцами, вылетевший из Минска в Стамбул, должны были приземлить в Киеве. Но они туда не сели, вероятно, потому, что их предупредили.
Не хер с ними, с вагнеровцами, а они должны были дать свидетельства своего (то есть россии) участия в войне против Украины. Они при вербовке в Венесуэлу уже столько о своих "подвигах" нарассказывали вербовщикам, что осталось только озвучить это в украинском суде. Это был бы суд не столько против наёмников, сколько против россии. Но их арест сорвался.
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11.09.2020 11:58 Відповісти
А ЩО СЛУГА ЗЕВАГНЕРІВЦІВ СКАЖЕ ПРО КАЦАПСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ.
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11.09.2020 11:42 Відповісти
"Инспекторов" встречать огнем. Или встречно инспектировать позиции луганды.
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11.09.2020 11:47 Відповісти
Ви що! На це в них не тільки компетенції, а і професіоналізму немає. як кажуть, не по зубах.
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11.09.2020 12:18 Відповісти
О, як Андрюха розворушив те зміїне кубло !!!!
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11.09.2020 11:26 Відповісти
...действительно, надо, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут разбираться. Источник: https://censor.net/ru/n3218732

"Слуга народа" Корниенко об интервью Богдана: "Надо, чтобы компетентные органы разбирались" - Цензор.НЕТ 6957
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11.09.2020 11:27 Відповісти
+100500
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11.09.2020 11:29 Відповісти
У нас карантин уже полтора года, а именно с 20 мая 2019 года.
"Слуга народу" Корнієнко про інтерв'ю Богдана: "Треба, щоб компетентні органи розбиралися" - Цензор.НЕТ 6241
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11.09.2020 11:44 Відповісти
Ой не даром у него посвидчення упало..
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11.09.2020 11:49 Відповісти
Булава і створена для того, щоб бити по голові не себе, а ворогів.
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11.09.2020 12:20 Відповісти
Если первый не проканал то второй закон - это агенты кремля тебя специально так подставили.
Третий закон - ты личный враг путина тебе все можно.
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11.09.2020 11:41 Відповісти
если шо то робится на руку пуйлу
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11.09.2020 12:04 Відповісти
Богдан ничего нового не сказал,хоть и замесил пару тройку стаканов хорошего вина от Димки типа журналиста всея Украины,хотя по сравнению с Портниковым он Никто...
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11.09.2020 11:32 Відповісти
"чтобы что-то с человеком сделать, достаточно сказать "сотрудничает с Российской Федерацией".

Ну, это смотря с каким человеком.
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11.09.2020 11:35 Відповісти
І З РОСІЙСЬКИМИ ТАК ЗВАНИМИ ІНСПЕКТОРАМИ.
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11.09.2020 11:45 Відповісти
"приСлуга народоолигархов" Корниенко об интервью Богдана: "Надо, чтобы компетентные органы разбирались c Ермаком и поцЗедентомf"
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11.09.2020 11:35 Відповісти
Папа Кучма правит Украиной до сих пор,Богдан этого не сказал....
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11.09.2020 11:36 Відповісти
Компетентные органы, такие же компетентные сейчас, как и "врачи" которые брали анализы у янелоха, демонстративно (видосик), перед выборами! Уже везде клоуны, даже в ГПУ! Вааще обожаю смотреть, как букашки дерутся...
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11.09.2020 11:39 Відповісти
Компетентный органы? Их начальник - Венедиктова, Аваков, Баканов ? ЩАЗ, они разберутся . Так что вали, Корниенко, на хрен со своими перлами. Про корабельную сосну у тебя лучше получается
"Слуга народу" Корнієнко про інтерв'ю Богдана: "Треба, щоб компетентні органи розбиралися" - Цензор.НЕТ 6134
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11.09.2020 11:40 Відповісти
ФФФсьо....ЗЕленій банді на місцевих виборах вже навіть корабельна сосна не допоможе!
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11.09.2020 11:42 Відповісти
разве что скрасит дождливый суботний вечер
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11.09.2020 11:51 Відповісти
Да там все, корабельные зЕсосни...
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11.09.2020 11:54 Відповісти
-Нефть падает,газ никому не нужен,все пропало шэф...все пропало...
-не мелькай Промокашка,вызывай Швондера и Шарикова прямо в контору,будем Навального валить,он агент Меркельши...
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11.09.2020 11:47 Відповісти
такая спитая рожа...
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11.09.2020 11:49 Відповісти
для начала разобраться бы какие у нас органы компетентные а какие нет
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11.09.2020 11:49 Відповісти
Хто буде розбиратися? Ти?
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11.09.2020 11:54 Відповісти
можешь и ты . если гражданин Украины
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11.09.2020 11:56 Відповісти
СОЖРИТЕ ДРУГ ДРУГА!
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11.09.2020 11:52 Відповісти
А чому з диркачем ніхто з "компетентних" органів не розбираються? Компетенції не вистачає
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11.09.2020 11:53 Відповісти
О як забігали пацюки, бо Богдан розказав те, про що всі і так знали або догадувались і про що г+г і їм подібні замовчували і замовчують сьогодні. А компетентні органи зобов'язані розслідувати факти, які оприлюднив Богдан. Не знаю, які були у нього мотиви, але зробив він це тільки після того, як за одну ніч йому спалили зразу дві машини і звинуватив він у цьому ОПу. А фактів в інтерв'ю не на одну кримінальну справу.
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11.09.2020 11:53 Відповісти
«Операция готовилась больше года. Она была супер секретная и супер серьйозная. Ее разрушил один телефонний звонок. Человек который совершил этот телефоний звонок он фактически признался, что он его совершил. Я знаю кто звонил и знаю куда звонил и кому.
Г. Человек из самого ближайшего окружения президента?
Б. Самого ближайшего. У президента были там страхи, а что произойдет, если мы посадим самолет , а у нас там перемирие. У прездента 97% работы на сегонешний день - это создание позитивного пиар образа. И для него перемирие - это самый главний вопрос. Выбори ж скоро.
***

Бытует мнение Владимир Александрович вообще не понимает куда мы катимся.

Див. інтерв'ю з хв. 1:52:30 https://www.youtube.com/watch?v=ogGK8rjDqJE&t=9769s
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11.09.2020 11:55 Відповісти
Про 12 - 13 пунктів домовленості дЄрмака з путіним та про звільнення всіх прозахідних посадовці див. інтерв'ю з хв. 1:48:20 https://www.youtube.com/watch?v=ogGK8rjDqJE&t=9769s
Б. ГУР (головне управління розвідки). Уволили человека, который обладает всей информацией, всеми связями.

Г. Василия Бурбу, давай скаем так.

Б. Уволили просто потому… даже объяснения нету и назначили парня, он проукраинский, да он хороший, он оперативник, но он в этом вообще ниего не понимает. Вообще ничего. Ну нада было уже с Квартала кого то назначить. Какая разница.
Г. Многие в ближайшем окружении любят россию?
Б. Угу.
Г. Да?
Б. Угу. Да.
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11.09.2020 11:57 Відповісти
Разгонят пургу с Короновирусом в карантин,потом остановят экономику с дефицитом бюджета в триллион, а не 300 ярдом и Путлер введи...помоги...все по белорускому сценарию...Путлер даст миллиард долларов и Зеляч на Коне...
где то так...
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11.09.2020 11:54 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко про інтерв'ю Богдана: "Треба, щоб компетентні органи розбиралися" - Цензор.НЕТ 7158
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11.09.2020 12:08 Відповісти
саме так роблять НЕлохи выбір між коханою та некоханою жінкою - навіщо Богдан таке сказав? В чьом намьок, Вовка? Де твій КВНівський дружок що сдрис з горизонту з якимись свідченнями? За що тримає пуйло у залежності нелохів?
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11.09.2020 12:16 Відповісти
Соссона-сосна мы дубы не поняли , разобраться надо с ним или с его инфой?
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11.09.2020 12:13 Відповісти
Поліція щоб розбиралсь?
Та нехай розбирається. Ті, кому положено. Он, з колишнім слідчим ДБР Корецьким розбираються... з Ситником (НАБУ) розбираються... Зараз підуть розбиратися з офіцерами розвідки...
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11.09.2020 12:17 Відповісти
"что на 6-м или 7-м году тех событий, которые в Украине происходят в отношениях с Россией" - а чому він уникає визанчення "російсько-українська війна"????

Я розумію, що моє запитання - риторичне... У них, уродів, не війна, а "события" ...
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11.09.2020 12:25 Відповісти
"Слуга скоріше російського народу" капітулянт українофоб Корнієнко про інтерв'ю Богдана заявив: "Треба, щоб компетентні органи розбиралися! Так неясно с ким ці антиукраїнські продажні ручні у проклятих ЗЕбілов компетентні органи будуть розбираться за правду про зраду ,з Богданом чи за неправду про зраду з продажним ..резидентом ЗЕбілом -капітулянтом та його злочинним оточенням в прокремлівському лігві ОП....
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11.09.2020 12:28 Відповісти
Дожились що навіть не хочуть "крота" знайти в ОПУ. У вас, їм кажуть, у вас там є мерзотник, який здав вагнерівців СЗР РФ, щоб розібратись давайте панове створим комісію ВР,. Але ці зелені слуги урода говорять - Ні цього не було, і не має бути! Але при цьому чомусь знищують документи. Тож пан лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко відверто бреше і має демагогічні висловлювання. Дійсно, можуть повісти на людину ярлик, мовляв співпрацює з ворогом, от для цього і створюють комісію перевіряють, заслуховують свідків, читають накази документи, проводять слідство, і вже потім за результатами по ділам фігурантам роздають кому орден, а кому кулю в лоба як міру соціального захисту. Тут просте - "вєртє мнє люді" не пройде.
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11.09.2020 12:52 Відповісти
Корниенко об интервью Богдана: "Надо, чтобы компетентные органы разбирались"

Надо, надо... Очень надо. Только где теперь такие органы взять?
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11.09.2020 12:53 Відповісти
Что Корниенко и тупорылые слуги народа ! . в жопе засвербело от правды Богдана !!и Побольше бы таких фактов и возможно вашей власти , вместе с Зеленсским , скоро прийдёт пи....здец!!
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11.09.2020 13:25 Відповісти
Наркомани, збоченці...цей чувак -кінчний алкаш. Довго він не протягне.
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11.09.2020 13:30 Відповісти
Після всіх зелених зашкварів протягом цього року думка Корнієнка має вагу Нуль з мінусом.
Відставка. Всіх зелених. Дострокові.
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11.09.2020 14:34 Відповісти
с инспекцие украинских позиций совместно террористами и рашистами можно и не разбиратся.Приговор за измену остается вінести
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11.09.2020 15:18 Відповісти
Так дійсно це ключова характеристика політика чи чиновника - проукраїнський чи проросійський. Зелені і зеленський - проросійські. Вони - погибель для України.
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11.09.2020 19:51 Відповісти
 
 