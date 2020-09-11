"Слуга народу" Корнієнко про інтерв'ю Богдана: "Треба, щоб компетентні органи розбиралися"

Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що після відносин України і Росії в останні шість-сім років "щоб щось із людиною зробити, досить сказати "співпрацює з Російською Федерацією".

Про це Корнієнко заявив в ефірі ток-шоу на каналі Україна 24, передає Цензор.НЕТ.

"Там (в інтерв'ю Богдана. - ред.) багато всього було: різних фантазій, припущень, домислів-недомислів. Чи були там факти, справді, треба, щоб компетентні органи розбиралися, якщо вони будуть розбиратися. Але звучало досить високохудожньо. Ми ж розуміємо, що на 6-му або 7-му році тих подій, які в Україні відбуваються у відносинах із Росією, щоб щось із людиною зробити досить сказати - співпрацює з Російською Федерацією".

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Він також сказав, що не знає, чи дійсно Єрмак, як говорив Богдан, зустрічається з п'ятим президентом Петром Порошенком у столичному ресторані Sanahunt.