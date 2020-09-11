У роботах т.в.о. міністра освіти Шкарлета є плагіат, - комітет з етики НАЗЯВО

Етичний комітет Нацагентства з питань забезпечення якості освіти відреагував на скарги і визнав, що в трьох роботах т.в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета є плагіат.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 11 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.Life.

Звернення про плагіат надійшли від народної депутатки Інни Совсун, ГО "Трон" в особі Світлани Вовк (спільнота "Дисергейт"), Фундації регіональних ініціатив, і також прийшов лист від Секретаріату Уряду з проханням перевірити факти.

"Вимушені констатувати плагіат у трьох роботах. Представимо це у нашому висновку. І є відповідна таблиця, яка вказує на некоректні посилання з ознаками академічного плагіату", - сказав голова комітету з етики і керівник НАЗВО Сергій Квіт.

Уривки наукових робіт НАЗЯВО також надсилало на перевірку трьом міжнародним експертам: Крістіну Моріарті, професору етики і права, ліцензованому адвокату у США, який працює в міжнародній організації по академічній доброчесності, міжнародному чеському експерту Томашу Фольтинеку та польському експерту Кшиштофу Гутовському, експерту з питань піратства і плагіату, включеному у список Окружного суду у Варшаві. Уривки переклали для них англійською.

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Усі троє іноземних експертів визнали, що в роботах Сергія Шкарлета є плагіат. Усі документи з порівняльними таблицями обіцяють невдовзі опублікувати на офіційному сайті агентства.

На засідання також прийшов адвокат Сергія Шкарлета Олександр Радченко. Він постійно перебивав голову Сергія Квіта, заявляв йому відвід: "У нього - конфлікт інтересів, бо у вас особисті неприязні відносити зі Шкарлетом, бо на зустрічі з ректорами в публічному просторі заявили, що Шкарлет каже неправду і перекручує факти".

Однак юридично він не мав таких повноважень, тож члени комітету вирішили не розглядати запит адвоката і продовжили засідання, коли він пішов.

Рішення комітету мають рекомендаційну силу. Комітет пропонує НАЗЯВО встановити плагіат у статтях.

Нагадаємо, що сам т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заперечує, що в його роботах є плагіат. Він також запевняє, що ніколи не допускав плагіату або випадків академічної недоброчесності, так як вважає, що будь-який, хто працює недобросовісно, ​​не має права займатися наукою і називати себе вченим.