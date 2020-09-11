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У роботах т.в.о. міністра освіти Шкарлета є плагіат, - комітет з етики НАЗЯВО

У роботах т.в.о. міністра освіти Шкарлета є плагіат, - комітет з етики НАЗЯВО

Етичний комітет Нацагентства з питань забезпечення якості освіти відреагував на скарги і визнав, що в трьох роботах т.в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета є плагіат.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 11 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.Life.

Звернення про плагіат надійшли від народної депутатки Інни Совсун, ГО "Трон" в особі Світлани Вовк (спільнота "Дисергейт"), Фундації регіональних ініціатив, і також прийшов лист від Секретаріату Уряду з проханням перевірити факти.

"Вимушені констатувати плагіат у трьох роботах. Представимо це у нашому висновку. І є відповідна таблиця, яка вказує на некоректні посилання з ознаками академічного плагіату", - сказав голова комітету з етики і керівник НАЗВО Сергій Квіт.

Уривки наукових робіт НАЗЯВО також надсилало на перевірку трьом міжнародним експертам: Крістіну Моріарті, професору етики і права, ліцензованому адвокату у США, який працює в міжнародній організації по академічній доброчесності, міжнародному чеському експерту Томашу Фольтинеку та польському експерту Кшиштофу Гутовському, експерту з питань піратства і плагіату, включеному у список Окружного суду у Варшаві. Уривки переклали для них англійською.

Також читайте: Шкарлет про плагіат: "У мене там є квадратні дужечки"

Усі троє іноземних експертів визнали, що в роботах Сергія Шкарлета є плагіат. Усі документи з порівняльними таблицями обіцяють невдовзі опублікувати на офіційному сайті агентства.

На засідання також прийшов адвокат Сергія Шкарлета Олександр Радченко. Він постійно перебивав голову Сергія Квіта, заявляв йому відвід: "У нього - конфлікт інтересів, бо у вас особисті неприязні відносити зі Шкарлетом, бо на зустрічі з ректорами в публічному просторі заявили, що Шкарлет каже неправду і перекручує факти".

Однак юридично він не мав таких повноважень, тож члени комітету вирішили не розглядати запит адвоката і продовжили засідання, коли він пішов.

Рішення комітету мають рекомендаційну силу. Комітет пропонує НАЗЯВО встановити плагіат у статтях.

Нагадаємо, що сам т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заперечує, що в його роботах є плагіат. Він також запевняє, що ніколи не допускав плагіату або випадків академічної недоброчесності, так як вважає, що будь-який, хто працює недобросовісно, ​​не має права займатися наукою і називати себе вченим.

Автор: 

Кабмін (14087) плагіат (69) Міносвіти (1412) Квіт Сергій (17) НАЗЯВО (16) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+9
Весь этот говнокартал - плагиат. Начиная с их "лучшего" творения - игре на пианино.
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11.09.2020 12:08
+4
Что там министр если у Вас президент без образования, за него сессию сдавал Масляков и папа профессор
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11.09.2020 12:11
+4
Шкарлет- обычная рыгомразь или " шлеппер" по-ихнему. И образование у него соответствующее.
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11.09.2020 12:39
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Весь этот говнокартал - плагиат. Начиная с их "лучшего" творения - игре на пианино.
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11.09.2020 12:08 Відповісти
У роботах т.в.о. міністра освіти Шкарлета є плагіат, - комітет з етики НАЗЯВО - Цензор.НЕТ 2327зе бобіки всі під прикриттям до влади прригребли, дякуючи голободьклватним мізкам тупорилих виборців
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11.09.2020 12:36 Відповісти
Что там министр если у Вас президент без образования, за него сессию сдавал Масляков и папа профессор
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11.09.2020 12:11 Відповісти
Тоже мені новина - він вмісті з "Проффесором" під шконкою освіту здобував.
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11.09.2020 12:18 Відповісти
"Работы" Шкорлета - набор бессмысленного гавна из интернета про величие инновацый...
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11.09.2020 12:18 Відповісти
как можно доверять образование детей этому аферисту без чести и совести ?????????????
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11.09.2020 12:32 Відповісти
большинство образованных людей могут полноценно не плагиатить только после 40 лет. - да и то не больше 5-10%. до этого они списывают, переписывают и пересказывают своими словами чужое.
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11.09.2020 12:39 Відповісти
Якщо є посилання на чуже, то це не плагіат! Все дуже просто...

І так, невже не можна було назначити міністром авторитетного професора якогось з високим індексом цитування?
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11.09.2020 12:42 Відповісти
слуга зі стерилізацією зазначила, нічого не дало. ))))
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11.09.2020 13:14 Відповісти
Шкарлет- обычная рыгомразь или " шлеппер" по-ихнему. И образование у него соответствующее.
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11.09.2020 12:39 Відповісти
Поки такий міністр керуватиме освітою, то і "освіта" буде ніяка.
Поки "членограй" керуватиме країною, то Україна буде слабкою.
На жаль 73% цього не зрозуміти....
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11.09.2020 12:40 Відповісти
А от цікаво, коли в дружини Кириленка торік плагіат найшли, то зеботи тут хай розвели. Чому ж вони зараз мовчать?

Чи плагіат у Шкарлета хороший, бо він із зе-команди?)))))
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11.09.2020 12:43 Відповісти
Дык ничего удивительного в этом нет, это же зеленые гнойные *******.
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11.09.2020 12:50 Відповісти
В работах врио министра образования Шкарлета есть плагиат(воровство) / И поэтому "Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования 04.06.20 "- Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019.Воровская власть

кодлана Коломойского.
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11.09.2020 13:09 Відповісти
"Да вы што?! ЗЕ-команда -- честнейшие людиии!!!"
(с) не моё
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11.09.2020 13:13 Відповісти
Не може бути, у нього ж Трускавецька дипльома.
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11.09.2020 13:29 Відповісти
оказался наш скарлет, не ученым а...
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11.09.2020 13:52 Відповісти
 
 