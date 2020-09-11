На Київщині майже 8 тис. учнів перевели на дистанційне навчання через коронавірус, - ОДА

У Київській облдержадміністрації заявили, що в 59 навчальних закладах області виявлено випадки захворювання педагогів і учнів на коронавірусну хворобу, в зв'язку з чим майже 8 тис. учнів переведені на дистанційне навчання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА, про це поінформував голова Київської ОДА Василь Володін.

"Загальна кількість учнів, яких переведено на дистанційне навчання 7871. З них 5613 навчаються в 14 школах, які повністю переведені на дистанційне навчання. Ще 79 окремих класів (це 2258 учнів) у 44 закладах освіти переведені на самоізоляцію, тоді як школи в яких вони розташовані, продовжують працювати", - розповів Володін.

Крім того, в умовах адаптивного карантину в області працює 686 закладів дошкільної освіти, які відвідує 33 920 дітей, функціонування установ забезпечують 12 088 співробітників. Так, у зв'язку із захворюванням СОVID-19 були закриті на карантин 11 дитсадків.

Читайте також: В Україні за два тижні навчання захворюваність вчителів і учнів на COVID-19 різко збільшилася, - Міносвіти

"На жаль, школи та садочки змушені йти на такі непопулярні заходи. Дітей переводять на онлайнове навчання. Але всі ми розуміємо, що наразі іншого виходу з ситуації не має. Ми всі в однаковому становищі. Головне - вберегти здоров‘я та життя людей. Прошу всіх мешканців Київської області відповідально та з розумінням поставитися до таких заходів", - підкреслив Володін.