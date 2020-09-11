Країни-сусіди України, окрім Молдови, перебувають у "зеленій" зоні щодо COVID-19. ФОТОрепортаж

Країни-сусіди України, за винятком Молдови, увійшли в "зелену" зону з поширення COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я станом на 11 вересня.

У "червону" зону увійшли країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вище, ніж в Україні (88,1). Усього - 47 країн.

У "червону" зону, як і раніше, входить Молдова (152,4 на 100 тис.). Румунія перейшла з "червоної" в "зелену" зону (85,5 на 100 тис.).

Серед країн "червоної" зони також Франція, Іспанія, Чорногорія, США, Ізраїль.

У країни "зеленої" зони включені, зокрема, Індія, Чехія, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Італія, Швеція, Велика Британія, Словенія, Туреччина, Єгипет, Грузія, Фінляндія, Швейцарія, Німеччина, Болгарія і Греція.

Із найближчих сусідів України в "зелену" зону входить Білорусь (25,7 на 100 тис.), Польща (21,5 на 100 тис.), Словаччина (24,8 на 100 тис.), Угорщина (45,3 на 100 тис.) і РФ (44,5 на 100 тис.).

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