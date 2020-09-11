Країни-сусіди України, окрім Молдови, перебувають у "зеленій" зоні щодо COVID-19. ФОТОрепортаж
Країни-сусіди України, за винятком Молдови, увійшли в "зелену" зону з поширення COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я станом на 11 вересня.
У "червону" зону увійшли країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вище, ніж в Україні (88,1). Усього - 47 країн.
У "червону" зону, як і раніше, входить Молдова (152,4 на 100 тис.). Румунія перейшла з "червоної" в "зелену" зону (85,5 на 100 тис.).
Серед країн "червоної" зони також Франція, Іспанія, Чорногорія, США, Ізраїль.
У країни "зеленої" зони включені, зокрема, Індія, Чехія, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Італія, Швеція, Велика Британія, Словенія, Туреччина, Єгипет, Грузія, Фінляндія, Швейцарія, Німеччина, Болгарія і Греція.
Із найближчих сусідів України в "зелену" зону входить Білорусь (25,7 на 100 тис.), Польща (21,5 на 100 тис.), Словаччина (24,8 на 100 тис.), Угорщина (45,3 на 100 тис.) і РФ (44,5 на 100 тис.).
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Це та держава, в якій карантин в принципі не вводився і регулярно відбуваються масові акції? Чи це якась інша Білорусь? 25 на 100 тис., тоді як у нас 88 на 100 тис.
Швейцария добавила Украину в список государств, по прибытии из которых необходимо пройти 10-дневный карантин.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/09/3/7113954/ В Германии группу туристов без масок оштрафовали на 8500 евро
В Германии полиция остановила туристический автобус, в котором ни один из туристов не носил защитную маску, и составила общий штраф за нарушение коронавирусных ограничений на сумму 8500 евро.
Источник: данные по смертности в Беларуси за первое полугодие 2020 года, http://data.un.org/Data.aspx?q=deaths+by+month&d=POP&f=tableCode%3a65%3bcountryCode%3a112%3brefYear%3a2010%2c2011%2c2012%2c2013%2c2014%2c2015%2c2016%2c2017%2c2018%2c2019%2c2020&c=2,3,8,13,14&s=_countryEnglishNameOrderBy:asc,refYear:desc,areaCode:asc&v=1 опубликованные в статистической системе ООН, пишет https://news.tut.by/economics/699451.html TUT.BY
Детали: В данных ООН не указана причина смертности. Соответственно, нельзя однозначно сказать, что рост смертности связан с эпидемией коронавируса или другими заболеваниями.
Однако по этим данным видно, что в 2020 году с февраля количество смертей постепенно увеличивается, достигая самой большой отметки в июне. Если в 2019 году в июне было 9263 смертей, то в июне 2020 года - 13 016.
По данным Министерства здравоохранения Беларуси на 5 сентября, в этом году в стране умерли 705 человек с коронавирусом.(**** уй це правда ((((** можна спокыйно множити кылькысть смертей выд ковыд в Былорусы на 3.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/6/7265474/