Із 404 хворих на COVID-19 за добу киян - 33 дитини і 13 медиків, 58 пацієнтів госпіталізовано, - Кличко

Києву поки вистачає палат для прийому хворих на коронавірусну хворобу. Лікарям вистачає медикаментів та засобів індивідуального захисту. Ситуація із захворюваністю поки контрольована.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

"Новини, на жаль, - невтішні. Київ потрапив до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки. Це визначила урядова комісія з надзвичайних ситуацій.

І вперше за весь період пандемії в Києві таку кількість хворих за добу - 404. З них - 33 дитини.

Померли за добу сім осіб. Всього коронавірус забрав життя 261 киянина.

Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 16 523.

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Захворіли:

215 жінок віком від 18 до 84 років

156 чоловіків віком від 18 до 81 років

14 дівчаток від 4 до 17 років і 19 хлопчиків від одного місяця до 17 років.

Захворіли також 13 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 58 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 168 осіб. Загалом коронавірус подолали 5170 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 81, Деснянському - 64, Дніпровському районі - 53 випадки.

Сьогодні в інфекційних відділеннях, в боксах, де лежать хворі із COVID-19 - по 2-3 людини. У Києві поки вистачає палат для прийому хворих на коронавірусну хворобу.

Всього в 18 медустановах столиці, підготовлених для прийому хворих на COVID-19 - понад 2000 ліжок. Всі вони - в ізольованих відділеннях. У кожній палаті є система подачі кисню. І кожна палата - також ізольована. Апаратів ШВЛ у лікарнях сьогодні - понад 400.

Лікарям вистачає медикаментів та засобів індивідуального захисту, які закуповує місто. Ситуація із захворюваністю поки контрольована", - розповів Кличко.

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