Дві школи в Києві закрили на карантин через COVID-19 у вчителів, ще 126 класів у 50 школах перевели на дистанційне навчання, - Кличко

Ситуація з навчальним процесом у столиці в умовах пандемії - контрольована.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції.

"Що стосується навчального процесу в столиці. Поки ситуація контрольована. Оскільки місто підготувало школи до роботи в нових умовах. Розробило регламент роботи під час пандемії. Забезпечило навчальні заклади дезінфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту. Але, оскільки вірус у місті поширюється, до роботи шкіл та садочків буде особлива увага. І оперативні рішення в залежності від ситуації", - сказав Кличко.

Він повідомив, що сьогодні працюють 426 столичних шкіл із 428.

Через виявлені випадки захворювання у вчителів на карантин закрили дві школи в Оболонському районі.

"У 50-ти школах на дистанційне навчання перевели в загальному 126 класів, де є хворі учні. Усього хворих коронавірусом школярів у столиці - 174, педагогів - 83", - повідомив Кличко.

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Щодо дитячих садків, мер зазначив, що через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті дві установи дошкільної освіти в Деснянському і в Печерському районах.

Разом із тим він зазначив, що два дитячих садки - на Оболоні і в Дніпровському районі - відновили свою роботу після карантину.

"Усього з 568 комунальних дитсадків продовжують працювати 554. Деякі закриті на планові ремонти. Наповненість дітей у садочках - майже 51%. Багато батьків, незважаючи на епідеміологічну ситуацію, залишають дітей вдома або під наглядом родичів", - зазначив Кличко.