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Новини Коронавірус і карантин
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Дві школи в Києві закрили на карантин через COVID-19 у вчителів, ще 126 класів у 50 школах перевели на дистанційне навчання, - Кличко

Дві школи в Києві закрили на карантин через COVID-19 у вчителів, ще 126 класів у 50 школах перевели на дистанційне навчання, - Кличко

Ситуація з навчальним процесом у столиці в умовах пандемії - контрольована.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції.

"Що стосується навчального процесу в столиці. Поки ситуація контрольована. Оскільки місто підготувало школи до роботи в нових умовах. Розробило регламент роботи під час пандемії. Забезпечило навчальні заклади дезінфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту. Але, оскільки вірус у місті поширюється, до роботи шкіл та садочків буде особлива увага. І оперативні рішення в залежності від ситуації", - сказав Кличко.

Він повідомив, що сьогодні працюють 426 столичних шкіл із 428.

Через виявлені випадки захворювання у вчителів на карантин закрили дві школи в Оболонському районі.

"У 50-ти школах на дистанційне навчання перевели в загальному 126 класів, де є хворі учні. Усього хворих коронавірусом школярів у столиці - 174, педагогів - 83", - повідомив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині майже 8 тис. учнів перевели на дистанційне навчання через коронавірус, - ОДА

Щодо дитячих садків, мер зазначив, що через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті дві установи дошкільної освіти в Деснянському і в Печерському районах.

Разом із тим він зазначив, що два дитячих садки - на Оболоні і в Дніпровському районі - відновили свою роботу після карантину.

"Усього з 568 комунальних дитсадків продовжують працювати 554. Деякі закриті на планові ремонти. Наповненість дітей у садочках - майже 51%. Багато батьків, незважаючи на епідеміологічну ситуацію, залишають дітей вдома або під наглядом родичів", - зазначив Кличко.

карантин (18172) Київ (19463) Кличко Віталій (3512) школа (2208) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Якщо уважно вчитуваттися у повідомлення кличка, то в столиці ситуація - нормальна. Закрито лише дві школи із 400 через наявність у окремих вчителів позитивного тесту (тест часто путає будь-який коронавірус із ковідом ).
"У 50-ти школах на дистанційне навчання перевели в загальному 126 класів, де є хворі учні. Усього хворих коронавірусом школярів у столиці - 174, педагогів - 83", - повідомив Кличко. Джерело: https://censor.net/ua/n3218748
Вдумайтеся: у майже тримільйонному Києві хворих вчителів - 83, учнів - 174. Звичайна робоча атмосфера нічим не гірша і не краща від минулорічної чи позаминулорічної.
Підкреслював (і буду і далі наголошувати): робота закладів охорони здоровья повинна оцінюватися виключно через зменшення смертності від різних захворюваннь населення молодшого від семидесяти років ( чи відповідно до середньої тривалості життя).
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11.09.2020 13:07
+1
От этого не легче.
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11.09.2020 12:46
+1
Необразованные людишки выгодны власти,
доказано великими аферами - верой в ковидло и в сериалы )
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11.09.2020 13:05
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От этого не легче.
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11.09.2020 12:46 Відповісти
не легче.
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11.09.2020 13:05 Відповісти
Дали передышку на лето, а осенью опять сатанят. Или тестами фальшивыми всем лепят диагноз или подкинули еще биооружие ковидное по городам. Уже надеюсь всем понятно, что это биооружие, что его создали и знали о нем задолго до пандемии? В 2017 году уже закупали многие страны тесты на ковид, а всемирный банк выпустил облигации на ковид. Вот и имеем.Олигархи зарабатывают на пандемии, плюс план по уничтожению людей выполняют, плюс разваливают экономику всех стран и ведут к голоду, плюс стращают людей и все ради введения Нового мирового порядка и официальной власти сатаны из единого центра. А наши слуги им служат с опережением. Еще не создана вакцина , а у них законопроект всеобщей поголовной вакцинации, в том числе и детей. Служат сатане с опережением, даже не думая о себе, своих семьях, детях, родственниках. Ведь вакцинация - чипизация их не обойдет. А через 2-3 года после вакцинации - пандемия онкологии, которая впрочем и сейчас уже есть, но с вакцинами она станет еще сильнее, убьет миллионы украинцев.
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11.09.2020 12:45 Відповісти
Необразованные людишки выгодны власти,
доказано великими аферами - верой в ковидло и в сериалы )
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11.09.2020 13:05 Відповісти
Якщо уважно вчитуваттися у повідомлення кличка, то в столиці ситуація - нормальна. Закрито лише дві школи із 400 через наявність у окремих вчителів позитивного тесту (тест часто путає будь-який коронавірус із ковідом ).
"У 50-ти школах на дистанційне навчання перевели в загальному 126 класів, де є хворі учні. Усього хворих коронавірусом школярів у столиці - 174, педагогів - 83", - повідомив Кличко. Джерело: https://censor.net/ua/n3218748
Вдумайтеся: у майже тримільйонному Києві хворих вчителів - 83, учнів - 174. Звичайна робоча атмосфера нічим не гірша і не краща від минулорічної чи позаминулорічної.
Підкреслював (і буду і далі наголошувати): робота закладів охорони здоровья повинна оцінюватися виключно через зменшення смертності від різних захворюваннь населення молодшого від семидесяти років ( чи відповідно до середньої тривалості життя).
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11.09.2020 13:07 Відповісти
 
 