В ООН заявили, що через COVID-19 бідність загрожує ще 176 млн осіб

Вплив пандемії коронавірусу на зростання бідності в світі все ще тільки набирає обертів, найгірше поки попереду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю видання The Guardian із посиланням на доповідь ООН.

Так, спеціальний доповідач ООН із проблем бідності та прав людини Олів'є де Схуттер сказав, що 176 млн осіб у світі загрожує бідність, якщо брати за прожитковий мінімум у день показник у $3,2.

Він зазначив, що економічні наслідки пандемії є безпрецедентними для мирного часу і порівняв ситуацію з Великою депресією 1930-х років.

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За словами спецдоповідача, державна соціальна підтримка в різних країнах має недоліки та короткостроковий характер, а виділення фінансових коштів має недостатній характер, унаслідок чого багато співгромадян не потрапляють у поле зору влади. Він додав, що багато людей не можуть отримати доступу до урядових схем допомоги через нестачу комп'ютерної грамотності або відсутності доступу до Інтернету.

Олів'є де Схуттер також звернувся із закликом до світових лідерів, які збираються у вересні на Генасамблеї ООН, зробити рішучіші кроки для викорінення бідності та скорочення нерівності в світі.