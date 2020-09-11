УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3748 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
677 10

В ООН заявили, що через COVID-19 бідність загрожує ще 176 млн осіб

В ООН заявили, що через COVID-19 бідність загрожує ще 176 млн осіб

Вплив пандемії коронавірусу на зростання бідності в світі все ще тільки набирає обертів, найгірше поки попереду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю видання The Guardian із посиланням на доповідь ООН.

Так, спеціальний доповідач ООН із проблем бідності та прав людини Олів'є де Схуттер сказав, що 176 млн осіб у світі загрожує бідність, якщо брати за прожитковий мінімум у день показник у $3,2.

Він зазначив, що економічні наслідки пандемії є безпрецедентними для мирного часу і порівняв ситуацію з Великою депресією 1930-х років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 65,3% громадян України вважають себе бідними, 2,8% не можуть забезпечити себе навіть достатнім харчуванням, - дані Держстату

За словами спецдоповідача, державна соціальна підтримка в різних країнах має недоліки та короткостроковий характер, а виділення фінансових коштів має недостатній характер, унаслідок чого багато співгромадян не потрапляють у поле зору влади. Він додав, що багато людей не можуть отримати доступу до урядових схем допомоги через нестачу комп'ютерної грамотності або відсутності доступу до Інтернету.

Олів'є де Схуттер також звернувся із закликом до світових лідерів, які збираються у вересні на Генасамблеї ООН, зробити рішучіші кроки для викорінення бідності та скорочення нерівності в світі.

бідність (143) карантин (18172) ООН (3346) пандемія (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
где то я уже это слышал!?
показати весь коментар
11.09.2020 13:06
+2
Бобики, готовтесь носки штопать эпоха оманского брехуна еще 4 года а там на второй срок робыты вас усіх разом.
показати весь коментар
11.09.2020 13:10
+1
Да знаем, что грозит. Вы же сами этот ковид и создали и карантин и бедность и все ради введения Нового мирового сатанинского порядка делаете. Все понимаем.
показати весь коментар
11.09.2020 12:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да знаем, что грозит. Вы же сами этот ковид и создали и карантин и бедность и все ради введения Нового мирового сатанинского порядка делаете. Все понимаем.
показати весь коментар
11.09.2020 12:49 Відповісти
Ети упыри и воры в оон уже задрали я бы их разогнал а деньги бедным бы отдал
показати весь коментар
11.09.2020 12:55 Відповісти
где то я уже это слышал!?
показати весь коментар
11.09.2020 13:06 Відповісти
Бідність викликає все негативне,а в кінці смерть.Давайте Україну до весни закриємо.
показати весь коментар
11.09.2020 13:07 Відповісти
предпринять более решительные шаги для искоренения бедности и сокращения неравенства в мире.Источник: https://censor.net/ru/n3218751

Вже побігли виконувати.
показати весь коментар
11.09.2020 13:09 Відповісти
Бобики, готовтесь носки штопать эпоха оманского брехуна еще 4 года а там на второй срок робыты вас усіх разом.
показати весь коментар
11.09.2020 13:10 Відповісти
не ковид, а карантин, который ввели оболтусы у власти
показати весь коментар
11.09.2020 13:20 Відповісти
планете грозит перенаселение, а что может реально снизить популяцию гомо сапиенс? война, голод и наконец пандемия, выбрали пандемию как самый гуманный(и прибыльный) способ, но вирус со смертностью ноль целых шиш десятых процента как то не "зашёл", перешли к плану "б"-голод...
показати весь коментар
11.09.2020 13:45 Відповісти
что бы своровать деньки у населения планеты кучка аферистов крутит фильму COVID
показати весь коментар
11.09.2020 15:15 Відповісти
 
 