У Києві сьогодні вистачає ліжок для прийому хворих на коронавірус, - Кличко

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що станом на 11 вересня в Києві досить ліжок і палат у медустановах для прийому хворих на коронавірус.

Про це сказав Кличко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в інфекційних відділеннях, у боксах, де лежать хворі COVID-19 - по дві-три людини. У Києві поки вистачає палат для прийому хворих на коронавірус. Усього у 18-ти медичних закладах столиці, підготовлених для прийому хворих COVID-19 - понад 2 тис. ліжок. Усі вони - в ізольованих відділеннях. У кожній палаті є система подачі кисню. І кожна палата - також ізольована. Апаратів ШВЛ у лікарнях сьогодні - понад 400", - сказав Кличко.

За його словами, лікарям вистачає медикаментів та засобів індивідуального захисту, а ситуація із захворюваністю поки контрольована. Кличко зазначив, що ситуація контролюється і поки не стався інфекційний вибух.

"Якщо продовжиться така динаміка захворюваності, якщо люди й далі нехтуватимуть своєю безпекою, - ситуація може різко змінитися. І тоді нам доведеться і розгортати окремі госпіталі, і знову повертатися до суворого карантину. Я не хочу нікого лякати. Але хочу, щоб усі зрозуміли: треба дотримуватися правил, потрібно дбати про своє здоров'я. Міська влада сьогодні робить усе, щоб захистити здоров'я і життя киян. Тож допоможіть нам захистити вас!", - закликав Кличко.

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