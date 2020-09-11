МВФ відмовив Мінську в екстреному фінансуванні на $940 млн для боротьби з COVID-19

Міжнародний валютний фонд не зміг узгодити з владою Білорусі супутні умови надання Мінську екстреного фінансування на $940 млн для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив на брифінгу прессекретар МВФ Джеррі Райс.

"У березні Білорусь звернулася до МВФ із проханням обговорити можливу екстрену допомогу, але угоди не було досягнуто, ми не знайшли способу подолати значні розбіжності з приводу належної реакції (влади. - ред.) на цю проблему (антиепідемічні заходи. - ред.)" , - сказав Райс.

При цьому, за його словами, інструмент швидкого фінансування "не несе жорстких умов". "Щодо Білорусі ми не вимагали карантину, ізоляції, але ми очікували гарантій вжиття заходів щодо стримування пандемії відповідно до рекомендацій ВООЗ, що є нашою стандартною робочою процедурою у всіх країнах", - наголосив Райс.

"Необхідні гарантії прозорості й відповідні політичні заходи для забезпечення використання фінансових коштів для боротьби з пандемією і сприяння економічній стабільності", - додав він.

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Білорусь на початку квітня звернулася до фонду з проханням про надання $940 млн в рамках інструменту швидкого фінансування на боротьбу з наслідками поширення коронавірусу.

При цьому тодішній президент країни Олександр Лукашенко 19 червня заявив, що країна не буде виконувати додаткових умов МВФ, нав'язуваних при кредитуванні і які не стосуються фінансової частини угоди.

"З'являються вимоги: ви, мовляв, у боротьбі з коронавірусом робіть, як в Італії. Я не хочу, щоб, не дай Боже, в Білорусі повторилося, як в Італії. У нас своя країна і своя ситуація, - сказав глава держави. - МВФ продовжує вимагати від нас: давайте карантин, ізоляцію, комендантську годину. Що за дурість? Ми ні під кого танцювати не будемо".