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Новини Коронавірус і карантин
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МВФ відмовив Мінську в екстреному фінансуванні на $940 млн для боротьби з COVID-19

МВФ відмовив Мінську в екстреному фінансуванні на $940 млн для боротьби з COVID-19

Міжнародний валютний фонд не зміг узгодити з владою Білорусі супутні умови надання Мінську екстреного фінансування на $940 млн для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив на брифінгу прессекретар МВФ Джеррі Райс.

"У березні Білорусь звернулася до МВФ із проханням обговорити можливу екстрену допомогу, але угоди не було досягнуто, ми не знайшли способу подолати значні розбіжності з приводу належної реакції (влади. - ред.) на цю проблему (антиепідемічні заходи. - ред.)" , - сказав Райс.

При цьому, за його словами, інструмент швидкого фінансування "не несе жорстких умов". "Щодо Білорусі ми не вимагали карантину, ізоляції, але ми очікували гарантій вжиття заходів щодо стримування пандемії відповідно до рекомендацій ВООЗ, що є нашою стандартною робочою процедурою у всіх країнах", - наголосив Райс.

"Необхідні гарантії прозорості й відповідні політичні заходи для забезпечення використання фінансових коштів для боротьби з пандемією і сприяння економічній стабільності", - додав він.

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Білорусь на початку квітня звернулася до фонду з проханням про надання $940 млн в рамках інструменту швидкого фінансування на боротьбу з наслідками поширення коронавірусу.

При цьому тодішній президент країни Олександр Лукашенко 19 червня заявив, що країна не буде виконувати додаткових умов МВФ, нав'язуваних при кредитуванні і які не стосуються фінансової частини угоди.

"З'являються вимоги: ви, мовляв, у боротьбі з коронавірусом робіть, як в Італії. Я не хочу, щоб, не дай Боже, в Білорусі повторилося, як в Італії. У нас своя країна і своя ситуація, - сказав глава держави. - МВФ продовжує вимагати від нас: давайте карантин, ізоляцію, комендантську годину. Що за дурість? Ми ні під кого танцювати не будемо".

Білорусь (7930) карантин (18172) МВФ (3069) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
подайте на репрессии!
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11.09.2020 12:54
+9
А на чорта Луці фінансування МВФ проти КОВІДу, коли кожна зелена шмаркля з Лахти верещіть, що всі білоруси на майданах ходять без масок і ні чого їх не бере, крім ОМОНу.
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11.09.2020 12:52
+8
У нас буде ще гірше. Співпраця з МВФ зупинена, дефіцит бюджету 300 млрд грн, гроші, які дав МВФ на боротьбу з COVID, зеленський половину забрав на будівництво доріг. Нецільове використання грошей з цього фонду для МВФ означає обман. Наступний рік дефіцит в бюджеті 500 млрд. Гроші МВФ не дасть. Крах економіки.

Каже Богдан в інтерв'ю з хв. 2:06:45 https://www.youtube.com/watch?v=ogGK8rjDqJE&t=9769s
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11.09.2020 12:54
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А на чорта Луці фінансування МВФ проти КОВІДу, коли кожна зелена шмаркля з Лахти верещіть, що всі білоруси на майданах ходять без масок і ні чого їх не бере, крім ОМОНу.
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11.09.2020 12:52 Відповісти
нужно срочно закупить противогазы и дуст?
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11.09.2020 12:56 Відповісти
Це ти в Луки спитай начорта йому гроші МВФ проти КОВІДу.
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11.09.2020 12:59 Відповісти
лукашу нужні деньги на удержание власти (он сам отрицает ковид).. бо "инструмент быстрого финансирования "не несет жестких условий".. денег дают сразу и без обязательств.
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11.09.2020 13:00 Відповісти
Луці фінансування проти КОВІДу не потрібне. Йому потрібне фінансування проти протестів. Бабло потрібне силовикам. Бо прийдеться потрошити заначку.
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11.09.2020 13:18 Відповісти
Судя по статистике ВОЗ ,данные для которой передают сами белорусы ,у них 432 болеющих и 716 умерших и никакого карантина -все работают.Можно в пример ставить другим.О ликвидации каких последствий идёт речь?Или это неправда?И просто на шару сорвать деньги?
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11.09.2020 13:33 Відповісти
Каратели.....
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11.09.2020 12:53 Відповісти
Та картофельник и так не верит в коронавирус, он это неоднократно заявлял.
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11.09.2020 12:54 Відповісти
Зато он верит в бабло
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11.09.2020 12:54 Відповісти
Рассия поможет.
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11.09.2020 12:54 Відповісти
подайте на репрессии!
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11.09.2020 12:54 Відповісти
У нас буде ще гірше. Співпраця з МВФ зупинена, дефіцит бюджету 300 млрд грн, гроші, які дав МВФ на боротьбу з COVID, зеленський половину забрав на будівництво доріг. Нецільове використання грошей з цього фонду для МВФ означає обман. Наступний рік дефіцит в бюджеті 500 млрд. Гроші МВФ не дасть. Крах економіки.

Каже Богдан в інтерв'ю з хв. 2:06:45 https://www.youtube.com/watch?v=ogGK8rjDqJE&t=9769s
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11.09.2020 12:54 Відповісти
Пандемия пройдет, пройдет и зебидленский, а дороги останутся
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11.09.2020 12:56 Відповісти
Дороги то залишаться, але зараз немає тестів на COVID. Немає ніяких. Лікарні переповнені, кладуть тільки важко хворих, інші лікуються вдома, вірніше сидять вдома без лікування.
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11.09.2020 13:06 Відповісти
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11.09.2020 13:09 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3218756/v_harkove_ne_hvataet_medikov_dlya_lecheniya_bolnyh_covid19_glavvrach_opornoyi_bolnitsy_cherepov_video
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11.09.2020 13:09 Відповісти
Пусть сделают нормальные зарплаты и медики потянутся...
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11.09.2020 13:11 Відповісти
Дорог не останется. Их раздолбают зерновозы с трехкратным перегрузом. А вовторых это не Европа, где дороги строят на века. В Украине столько украдут на строительстве, что через год все новые дороги будут в дырах. Проверено и не раз.
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11.09.2020 14:02 Відповісти
дороги останутся, если их построят, а не распылят деньги по карманам
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11.09.2020 14:02 Відповісти
Главное, чтобы не Порошенко! А жить можно и при свечах
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11.09.2020 13:58 Відповісти
Так этот же урод утверждал, что для борьбы с ковидом надо просто картошку сажать и не лениться.
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11.09.2020 12:54 Відповісти
Не нужно давать им денег и нам тоже не нужно, ибо они попадут в зеленый офшер!!!
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11.09.2020 12:54 Відповісти
Коли гроші треба то й КОВІД є у луки
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11.09.2020 12:55 Відповісти
Клянчіть гроші в )(уйла...Як завжди..
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11.09.2020 12:55 Відповісти
"Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай Бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация, - сказал глава государства. - МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем". Источник: https://censor.net/ru/n3218753\\\\\\\\\\\\\

Пацька уже кукухой того.
Чего стоила клоунада безбатченком и двумя автоматами то.

мы или сделаем как Вьетнам, или получим под боком Мянму. И этот гемор будет на нашей совести. Трамп не поможет. Эта сволочь не успокоится же.
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11.09.2020 12:56 Відповісти
Нехай йому ***** три лярдадасть
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11.09.2020 12:57 Відповісти
а ще війська та авіація НАТО на кордоні із Білоруссю
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11.09.2020 12:57 Відповісти
Как лизать жопу - то к путну,а как просить баксы - то к натовцам,хитрый усатый комуняка перехитрил сам себя.
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11.09.2020 12:58 Відповісти
А шо? Картошка и трактора уже закончились?
Решили лечиться лекарствами?
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11.09.2020 13:02 Відповісти
МВФ, терміново дайте Луці бабло на боротьбу з https://censor.net/n3185042 власним народом
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11.09.2020 13:03 Відповісти
Poka rezim samozvanca vo vlasti deneg mozno ******
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11.09.2020 13:05 Відповісти
Лука не легитимный. Никто ему денех не даст, кроме хайла
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11.09.2020 13:07 Відповісти
Пока сябры не выгонят Луку-единственное доступное лечение для них-это дышать над вареной бульбой.
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11.09.2020 13:09 Відповісти
нічого не розумію. Лукашенко ж ніби то казав що чхати він та Білорусь на ковід хотів? А тепер просить допомогу?
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11.09.2020 13:11 Відповісти
НЕ БЕДЕШЬ ПЛЯСАТЬ. ХРЕН ПОЛУЧИШЬ! МВФ,ЭТО ТЕБЕ НЕ ДОЙНАЯ КОРОВА ПОД ИМЕНЕМ ПУТИН!!
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11.09.2020 13:15 Відповісти
И что? Голобородько в кино вообще их сам в *опу слал! Это же кредит а не подачка его отдавать с процентами потом.
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11.09.2020 13:15 Відповісти
Там такие проценты, что за этими кредитами очередь стоит. Если у Коломойского и компании брать, то там без штанов останешься.
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11.09.2020 14:00 Відповісти
не понял, так лука сам говорил что они побороли "эту заразу"
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11.09.2020 13:15 Відповісти
им надо для оплаты силовиков
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11.09.2020 13:18 Відповісти
плясать, конечно же будем, но под вову
а не под ымпериалистов
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11.09.2020 13:17 Відповісти
А почему Лукашенко не просит вакцину у *****?
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11.09.2020 13:23 Відповісти
Da polucit i vakcinu i texniki vojenoj kupili lizingom s raski,ppravda neznaju kto budet platyt.Imeja 20 miliardov evro dolgov
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11.09.2020 13:28 Відповісти
Лукашенко де-бил!!
Ему уже все, открытым текстом, кричат: "Вводи жесткий карантин!".
А он играется в революции.
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11.09.2020 13:32 Відповісти
эбонитовые палочки.сам презик раздает..ажиотаж!!все бегут за ними!!!даде младшой лука без очереди аж 5 штук в одни руки!!!
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11.09.2020 13:39 Відповісти
Парад Лука провёл
Карантин не ввёл
Редкий идиот
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11.09.2020 13:49 Відповісти
Эммм...
А что "ну вот вы же не видите микробов, значит их нет!" уже не работает?
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11.09.2020 13:50 Відповісти
Всё про какали на параде По беды
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11.09.2020 13:53 Відповісти
Догавкался Лукашенко. Теперь ему одна дорога - у ***** просить.
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11.09.2020 13:58 Відповісти
Борьбы)? А какие меры принимались ранее, если даже карантин не вводили? Ну и в свете последних событий в стране и нестабильностью в стране,неизвестно, куда эти деньги пойдут , так что МВФ, как финансовая организация, абсолютно права.
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11.09.2020 14:02 Відповісти
Забрали у уродов, так дайте деньги нам. Упс, забыл, у нас же еще похлеще урод при власти.
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11.09.2020 15:37 Відповісти
Так Этот идиот лукашенко, ведь вылечил всех белорусов от коронавируса , весенней пахотой и посевной,. сажанием бульбы и Водкой!! И твердил на весь мир, что у него ( в беларуси) коронавируса совсем нет. Что это выдумка Трампа!! Так зачем вам тогда сегодня международная помощь от МВФ! Лукашенко кричит на каждом шагу, что МВФ И США это мировое зло, а сам ходит с протянутой рукой , как нищий к МВФ- За деньгами, К США- за дешёвой нефтью и газом!! Так ты лука определись, кто тебе друг, а кто враг!! Дозвизделся сегодня наконец?? Теперь или иди и лижи пуйлу спину, а может и даже и ниже , и может получишь долгожданные кредиты от России и но при этом отдашь Пуйлу последнее, что есть ещё сегодня у Беларуси!!!
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11.09.2020 18:54 Відповісти
В Картоплестане ковида нет - батька сказал!!!!!
Какого им деньги давать?
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11.09.2020 19:00 Відповісти
 
 