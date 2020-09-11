В ОБСЄ зафіксували низку порушень із боку найманців РФ на Донбасі

За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 10 вересня 2020 року, в ході виконання спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ на непідконтрольній уряду України території було зафіксовано низку порушень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК на сторінці пресцентру ОС в Facebook.

"Так, 7 вересня поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області виявлено три ями, вириті між смугами руху автодороги. За оцінкою СММ, вони нагадують раніше зафіксовані вертикальні ніші під автодорогою неподалік населеного пункту Крута Балка Донецької області, всередині яких спостерігачі виявили саморобний підривний заряд.



Того ж дня було вчергове зафіксовано вісім протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автодороги поблизу Веселої Гори, які, за оцінкою, належать збройним формуванням РФ", - сказано в повідомленні.

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Українська сторона СЦКК зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації в черговий раз демонструють небажання дотримуватися мінські домовленості і додаткові домовленості, які були досягнуті в рамках ТКГ від 22 липня 2020 року про припинення вогню.





