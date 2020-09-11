Оборонний бюджет України в 2021 році буде збільшено до 5,92% ВВП, - РНБО

Цьогоріч він становить 5,45% ВВП.

Запланований в проєкті Державного бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,92% валового внутрішнього продукту, повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Про це під час наради з підготовки проекту бюджету заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він додав, що відповідний показник на 2020 рік становив 5,45% від ВВП.

"Збільшення витрат - принципова позиція президента України Володимира Зеленського в питаннях гарантування національної безпеки", - цитує Данілова пресслужба.

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