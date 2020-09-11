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Новини Агресія Росії проти України Бюджет-2021
2 110 28

Оборонний бюджет України в 2021 році буде збільшено до 5,92% ВВП, - РНБО

Оборонний бюджет України в 2021 році буде збільшено до 5,92% ВВП, - РНБО

Цьогоріч він становить 5,45% ВВП.

Запланований в проєкті Державного бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,92% валового внутрішнього продукту, повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Про це під час наради з підготовки проекту бюджету заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він додав, що відповідний показник на 2020 рік становив 5,45% від ВВП.

"Збільшення витрат - принципова позиція президента України Володимира Зеленського в питаннях гарантування національної безпеки", - цитує Данілова пресслужба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін і Міноборони провалюють виконання держоборонзамовлення-2020 року, - Бутусов

Автор: 

держбюджет (2393) Данілов Олексій (1259) оборона (4780) РНБО (2281)


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Топ коментарі
+13
Тішитися нема чого, враховуючи, що ВВП впав. Можливо, у порівнянні з минулим роком фінансування взагалі зменшиться у абсолютних цифрах. Це і є зелена маніпуляція.
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11.09.2020 13:20
+6
Оборонный бюджет увеличивают, а НИ ОДНОЙ оборонной программы НЕ ВЫПОЛНЯЮТ!!!
Куда деньги, мать вашу деваете, "слуги"?!!
Опять все "мыши поели"?!!
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11.09.2020 13:22
+5
Для чого? Шоб знов не виконувати ДОЗ?
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11.09.2020 13:20
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а еще тут построят космопорт!
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11.09.2020 13:19 Відповісти
Збільшать оклади паркетним єнералам що нам і не снилось.
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11.09.2020 13:22 Відповісти
Тішитися нема чого, враховуючи, що ВВП впав. Можливо, у порівнянні з минулим роком фінансування взагалі зменшиться у абсолютних цифрах. Це і є зелена маніпуляція.
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11.09.2020 13:20 Відповісти
не забувай що в снбо тепер сидять борови що жеруть як 10 гадь савченко кожен, думаю половина їм на піцу піде.
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11.09.2020 13:23 Відповісти
Воно то так. Але інформацію для зебілів поїдають оно як! Збільшили у відсотках від ВВП!
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11.09.2020 13:26 Відповісти
це теж не дуже працює треба на прикладі олів'є
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11.09.2020 13:27 Відповісти
Для чого? Шоб знов не виконувати ДОЗ?
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11.09.2020 13:20 Відповісти
Августовские испытания украинских ракетных комплексов в 2019 году так перепугали Россию, что первым заданием для сформированной "агентуры влияния" было ликвидация, или заморозка украинской программы создания ракетного оружия. По итогам годичных усилий российская агентура может докладывать о выполнении поставленной задачи. За период с 01.01.2020 г. по 01.08.2020 г. на ракетную программу, находящуюся уже в стадии пусковых испытаний не выделено ни единой гривны. Все работы фактически свернуты.
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11.09.2020 13:22 Відповісти
и конечно против всех кто свернул эту программу уже идут уголовные дела. сбу по факту измены готовит массовые аресты.
напомни только ты, кто там виноват. имена напиши хероев этих...
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11.09.2020 17:06 Відповісти
Оборонный бюджет увеличивают, а НИ ОДНОЙ оборонной программы НЕ ВЫПОЛНЯЮТ!!!
Куда деньги, мать вашу деваете, "слуги"?!!
Опять все "мыши поели"?!!
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11.09.2020 13:22 Відповісти
а я тут ни при чем, а я тут ни при чем...
Оборонный бюджет Украины в 2021 году будет увеличен до 5,92% ВВП, - СНБО - Цензор.НЕТ 6280
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11.09.2020 13:24 Відповісти
Я чомусь підозрюю, що бабло, яке йде "на дороги", вони заносять до обороного бюджету, як за під'їздні шляхи до в/ч...
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11.09.2020 13:26 Відповісти
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
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11.09.2020 17:44 Відповісти
Брешуть. Нема там 5%. Порізали на секвестрі. Оборонзамовлення - лише на бомазі. Нового озброєння до ЗСУ не надходить. Зарплати контрактникам не підвищують. Звідки там 5% могло взятися?
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11.09.2020 13:22 Відповісти
Обіцяють з Нового Року підвищити з/п, про інше краще помовчу, хто служить той знає реальний стан.
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11.09.2020 14:54 Відповісти
только не мусорам
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11.09.2020 13:23 Відповісти
так коррупции же нет!
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11.09.2020 13:26 Відповісти
нет! совсем нет! украли корупцию и в офшоры вывезли!
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11.09.2020 13:28 Відповісти
...а ВВП уменьшен на 10%, так что армия еще должна останется.
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11.09.2020 13:33 Відповісти
А что будет с ВВП? Процент ведь единица относительная....
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11.09.2020 13:56 Відповісти
а в то время:
Падение ВВП Украины замедлилось до 6,2%, - Минэкономики
совпадение?
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11.09.2020 14:01 Відповісти
Грядет Большая военная стройка? Что, рокадные дороги заасфальтируют?
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11.09.2020 14:28 Відповісти
Парадокс Зеленского. Чем больше % на оборону, тем хуже в армии и сама оборона...
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11.09.2020 15:26 Відповісти
индекс силы армии по данным цру.
до порошенко - украина на 20 месте в мире.
после пороха - на 29.
счас на 28...
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11.09.2020 17:11 Відповісти
аваков в следующем году, обойдется цирку еще дороже.
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11.09.2020 15:37 Відповісти
Невже "воєнний побор" так і не відмінять?!
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11.09.2020 15:47 Відповісти
 
 