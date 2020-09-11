Оборонний бюджет України в 2021 році буде збільшено до 5,92% ВВП, - РНБО
Цьогоріч він становить 5,45% ВВП.
Запланований в проєкті Державного бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,92% валового внутрішнього продукту, повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Про це під час наради з підготовки проекту бюджету заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він додав, що відповідний показник на 2020 рік становив 5,45% від ВВП.
"Збільшення витрат - принципова позиція президента України Володимира Зеленського в питаннях гарантування національної безпеки", - цитує Данілова пресслужба.
Топ коментарі
+13 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар11.09.2020 13:20
+6 Small Jerboa
показати весь коментар11.09.2020 13:22
+5 MausMike
показати весь коментар11.09.2020 13:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
напомни только ты, кто там виноват. имена напиши хероев этих...
Куда деньги, мать вашу деваете, "слуги"?!!
Опять все "мыши поели"?!!
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
Падение ВВП Украины замедлилось до 6,2%, - Минэкономики
совпадение?
до порошенко - украина на 20 месте в мире.
после пороха - на 29.
счас на 28...