Якщо віддавати Росії наше російськомовне надбання, то швидше втратимо, ніж здобудемо, - Ткаченко

Якщо віддавати РФ наше російськомовну спадщину в різних сферах, то Україна швидше втратить, ніж здобуде.

Таку думку висловив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми будемо віддавати Росії те, що, на мій погляд, є нашим спадком, особливо літературні, мистецькі, наукові надбання людей, які народилися в Україні і визнавали себе українцями, лише тому, що вони розмовляли російською мовою, ми скоріше багато втратимо, ніж здобудемо", - сказав міністр.

Він додав, що Україна перебуває у ситуації фактичної війни з країною-агресором. Але наша сильна сторона якраз полягає в тому, щоб унеможливити використання Росією елементів маніпуляцій стосовно мови, стосовно питань історії тощо.

Також міністр зазначив, що у нього своє бачення, як запобігати таким маніпуляції, але він не хотів би його нав'язувати, а механізм повинен бути розроблений в результаті діалогу вчених. Він зазначив, що такий діалог зокрема відбудеться і в рамках круглих столів, організованих МКІП.

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"Після розмови вчених будуть закриті зустрічі за участі політиків та лідерів думок за модерацією Аспен інституту, на яких вони спробують знайти з різними точками зору свої бачення того, як рухатися далі", - додав Ткаченко.

Міністр вважає, що всі посадові особи повинні розмовляти українською мовою, але в побуті їм не можна заборонити розмовляти іншою мовою.

Він також додав, що механізм, як просувати, робити рекламу української мови, повинні розробити фахівці.

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