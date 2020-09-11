УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3318 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 447 53
Берлін (192) перемовини (2715) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1351)

Українська делегація прибула до Берліна на переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки", - ОП

Українська делегація прибула до Берліна на переговори радників лідерів країн

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у складі української делегації в п'ятницю прибув до Берліна, де повинні початися переговори делегацій країн - учасниць Нормандського формату на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

Українську делегацію очолює віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

За словами Андрія Єрмака, українська сторона вкотре підтверджує величезне прагнення народу України до встановлення миру на нашій землі.

"Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі. Щодо кожного пункту ми надавали свої компромісні пропозиції", – сказав керівник Офісу Президента.

Він зауважив: перемир’я показало, що все можливо, якщо є бажання.

Читайте також: Зеленський - Меркель: сподіваюся скоро зустрітися в "нормандському форматі"

"Настав час конкретних дій та конкретних кроків. Настав час провести наступний саміт лідерів країн Нормандського формату", – наголосив Андрій Єрмак.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
путинский агент Ермак полетел получать указания из центра.
показати весь коментар
11.09.2020 13:29
+11
Кацапское "принуждение к миру" руками зе-мразей.
Изменники и предатели не оставляют надежду протащить ползучую КАПИТУЛЯЦИЮ.
показати весь коментар
11.09.2020 13:34
+7
Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки", - ОП - Цензор.НЕТ 2400
показати весь коментар
11.09.2020 13:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
путинский агент Ермак полетел получать указания из центра.
показати весь коментар
11.09.2020 13:29 Відповісти
сейчас на любой дрыг власти не лишним будет заранее начинать собираться под оп и дачей потерпевшего.
показати весь коментар
11.09.2020 13:32 Відповісти
в профилактических целях.
показати весь коментар
11.09.2020 13:32 Відповісти
Ставьте уже там палатки и собирайте шины.
Зима не за горами, греться будете.
показати весь коментар
11.09.2020 13:47 Відповісти
Без вас розберемось, коли і що нам робити.
показати весь коментар
11.09.2020 13:59 Відповісти
Гыыы. Вы то и робите, що на сайти трындите! незадаром.
показати весь коментар
11.09.2020 14:21 Відповісти
Сказати то що хотіли? Ну окрім як збрехати.
показати весь коментар
11.09.2020 14:41 Відповісти
Кацапское "принуждение к миру" руками зе-мразей.
Изменники и предатели не оставляют надежду протащить ползучую КАПИТУЛЯЦИЮ.
показати весь коментар
11.09.2020 13:34 Відповісти
Кацапія в усьому світі діє чужими руками, а іхтамнєт.
показати весь коментар
11.09.2020 13:38 Відповісти
_Они не то что "не оставляют надежду", они действуют, просто-напросто продолжают работать на путлера и сдавать ему Украину.
показати весь коментар
11.09.2020 13:40 Відповісти
Це ПОСЛАНА делегація? Це ті, кого ПОСЛАЛИ більшість українців?
показати весь коментар
11.09.2020 13:37 Відповісти
Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки", - ОП - Цензор.НЕТ 2400
показати весь коментар
11.09.2020 13:37 Відповісти
Зебіли пишаються.
показати весь коментар
11.09.2020 13:39 Відповісти
Завхоз офиса шмаркли полетел на межгосударственные переговоры, да еще и спецрейсом, за счет налогоплательщиков.. Абсурд.
показати весь коментар
11.09.2020 13:38 Відповісти
Там не о чем разговаривать.. РФ должна либо уйти с Донбасса и его быстро зачистят .. либо наоборот туда войти регулярными войсками официально признав эту территорию по крымскому сценарию.. третьего пути к миру не дано.
показати весь коментар
11.09.2020 13:38 Відповісти
Судячи з фото, летять ну дуууже економним класом. Цікаво, хто башляє - наш б'юджет, чи кацапський?
показати весь коментар
11.09.2020 13:40 Відповісти
Оплачивают "экономкласс" украинцы.Судя по фото-это преЗЕдентский борт (там герб Украины видно) так что ермак любит сраку возить с комфортом.Даже новость преподнесена"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации в пятницу прибыл в Берлин " хотя могли просто написать "украинская делегация прибыла в Берлин. Возглавляет Резников и т.д.
показати весь коментар
11.09.2020 14:46 Відповісти
Вот именно, почему эта гнида выпячивается всегда на первом месте ? Да потому что Нелох Зеро полностью устранился (ен) от своих прямых обязанностей президента в пользу фсбэшника *козыря* ,ну как вам зеовцы и зебараны нравится ? Пробекайте что-нибудь...
показати весь коментар
11.09.2020 18:08 Відповісти
а наша делегация на обычном рейсовом самолете полететь не могла ? обязательно бизнесс-джет гонять ?
показати весь коментар
11.09.2020 13:41 Відповісти
Ермак шо зря себе мерседес покупал?
Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки", - ОП - Цензор.НЕТ 7835
показати весь коментар
11.09.2020 13:45 Відповісти
намекаешь что эта помпа из за Ермака ? если бы его не было то пилили бы до Берлина на попутках ?
показати весь коментар
11.09.2020 14:01 Відповісти
По словам Андрея Ермака, украинская сторона в очередной раз подтверждает огромное стремление народа Украины к установлению мира на нашей земле.

Та мир нам не особо интересен. Можна боевые действея перенести и в ростов и на бакунь. Нам нужна граница на замке. И вернуть территории: крыма и домбаса. А "население" месное чимодан-вакзал-расея
показати весь коментар
11.09.2020 13:43 Відповісти
5 грамматических ошибок. Понабирали олухофф.
показати весь коментар
11.09.2020 14:26 Відповісти
Шта?
показати весь коментар
11.09.2020 14:29 Відповісти
ничаваа!
показати весь коментар
11.09.2020 14:40 Відповісти
Рашкотварь,в сад, в сад...
показати весь коментар
11.09.2020 18:10 Відповісти
Новий нік старої Ленки з Італенки.
показати весь коментар
11.09.2020 15:24 Відповісти
Вона такаж італьянка ак дмітро патріот
показати весь коментар
11.09.2020 15:26 Відповісти
Рашистка. Для краматорки медінститут Ростова виявився ближче ніж донецький. Отака геометрія Лобачевського.
показати весь коментар
11.09.2020 15:31 Відповісти
Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки", - ОП - Цензор.НЕТ 47966 плешивых уродов ждут
показати весь коментар
11.09.2020 13:45 Відповісти
были двойники ху#ла, тройники ху#ла, но когда их 6 это уже пилотники ху#ла:
Українська делегація прибула до Берліна на переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 635
показати весь коментар
11.09.2020 13:48 Відповісти
Українська делегація прибула до Берліна на переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 3583
показати весь коментар
11.09.2020 15:44 Відповісти
По меньшей мере 6.
показати весь коментар
11.09.2020 14:36 Відповісти
Кстати как думаете она за него вышла по любви или и из-за бабла?
Українська делегація прибула до Берліна на переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 8976
показати весь коментар
11.09.2020 13:46 Відповісти
та парниша исчо ничего
показати весь коментар
11.09.2020 14:02 Відповісти
Схоже на те, що Григорій Клімов таки не був хворим графоманом...
показати весь коментар
11.09.2020 14:05 Відповісти
А белая длинная куда делась?
показати весь коментар
11.09.2020 14:37 Відповісти
Из-за любви, конечно. Любви к баблу.
показати весь коментар
11.09.2020 15:45 Відповісти
В стиле Черного юмора..
Фрау Меркель приказала вернуть дохлый СССр из гроба и поставить вместо Мавзолея чЛенина...добавитьб Карла Маркса и Фридриха Энгельса...Українська делегація прибула до Берліна на переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 9915
показати весь коментар
11.09.2020 13:50 Відповісти
Пруссия и РАБссия два народа брата мочили в сортире и в 1 и 2 Мировые войны...
показати весь коментар
11.09.2020 13:53 Відповісти
- В ОПУ сообщили, что "инспекцию" на Донбассе отменили, новой даты нет и пока не будет. Якобы "та сторона" выдвинула новые требования.

На этот раз у Зермака не прокатило, и остановили его не 73% (им похрен), а думающее меньшинство. Хватило гнева в соцсетях и угроз выйти на улицу.
Но это ни разу не победа. Не получилось сейчас, зайдут с другой стороны. Мы их пинком в дверь, они бочком в окно. У нас только одно преимущество - они наглые, но трусливые.
Уверен, что Зермак знал о "новых требованиях той стороны" ещё вчера, но сегодня просто использовал их для того, чтобы включить заднюю. Очко таки не железное.
Helgi Sharp
показати весь коментар
11.09.2020 13:55 Відповісти
Українська делегація прибула до Берліна на переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 5718
показати весь коментар
11.09.2020 13:57 Відповісти
Я щось не памятаю, щоб за Єрмака хтось голосував на президентських виборах.
показати весь коментар
11.09.2020 13:59 Відповісти
Будут договариваться у кого зебилениш будет первим сосать.
показати весь коментар
11.09.2020 13:59 Відповісти
Скоро на экранах!
Новый порно-фильм "Нормандяне"!
Краткое содержание фильма.
Один маленький, но очень гордый, хоть и сцыкливый и немного потерпевший бубачка ищет мир в коричневом глазу одного тоже очень маленького и очень старенького дедушки с красивым именем *****.
Закадровый голос, очень похожий на голос одной немецкой фрау томно произносит всего одну фразу: "Я!Я!Я, Дастиш фантастиш".
В это же время один тоже маленький, но очень французский месье по имени Эммануэль напевал песенку "Эммануэль" из фильма "Эммануэль"....
Ну ладно, дальше сами увидите.
Всем смотреть фильм "Нормандяне"!
показати весь коментар
11.09.2020 14:42 Відповісти
"В ОБСЕ зафиксировали ряд нарушений со стороны наемников РФ на Донбассе."
Ніщо не завадить зеленському капітулювати.
показати весь коментар
11.09.2020 14:01 Відповісти
Пачками получали паспорта Пидирации дамбасяне,там пенсии старикам больше украинских в 10 раз,зарплаты в 15...плюс рюсскаговорящие быдлобараны...чего сидите Чуваки? Айда на РАБссиянский Рай... КГБиста...
показати весь коментар
11.09.2020 14:03 Відповісти
Що українського у тій делегації-безхребетний слизняк Резніков чи російський агент Єриак?! Чи може "прагнення миру" взамін вигнанню агресора й відновлення територіальної цілісності?! Лиш "гниди" там українські просувають кремлівські ідеї!
показати весь коментар
11.09.2020 14:20 Відповісти
Вот в предыдущей был мертведчук с кучмой - это класс!
показати весь коментар
11.09.2020 14:39 Відповісти
Или блазень такой смелый, или живет в теплой ванне, оградили его от обьективной информации, и он прикидывается шлангом, не слышит проукраинской аудитории, снова назначил фсбэшрика ермака главарем переговорщиков.
показати весь коментар
11.09.2020 14:31 Відповісти
Ни хера себе какими самолетами, завхоз офиса в Берлин летает. Что это чмо себе позволяет?
показати весь коментар
11.09.2020 15:29 Відповісти
суто концептуально...а хто він такий голова ОП, щоб доносити до суспільства такі речі: Президент чи міністр?
показати весь коментар
11.09.2020 18:37 Відповісти
 
 