Українська делегація прибула до Берліна на переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки", - ОП
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у складі української делегації в п'ятницю прибув до Берліна, де повинні початися переговори делегацій країн - учасниць Нормандського формату на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.
Українську делегацію очолює віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
За словами Андрія Єрмака, українська сторона вкотре підтверджує величезне прагнення народу України до встановлення миру на нашій землі.
"Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі. Щодо кожного пункту ми надавали свої компромісні пропозиції", – сказав керівник Офісу Президента.
Він зауважив: перемир’я показало, що все можливо, якщо є бажання.
"Настав час конкретних дій та конкретних кроків. Настав час провести наступний саміт лідерів країн Нормандського формату", – наголосив Андрій Єрмак.
Будь ласка, зачекайте...
Зима не за горами, греться будете.
Изменники и предатели не оставляют надежду протащить ползучую КАПИТУЛЯЦИЮ.
Та мир нам не особо интересен. Можна боевые действея перенести и в ростов и на бакунь. Нам нужна граница на замке. И вернуть территории: крыма и домбаса. А "население" месное чимодан-вакзал-расея
Фрау Меркель приказала вернуть дохлый СССр из гроба и поставить вместо Мавзолея чЛенина...добавитьб Карла Маркса и Фридриха Энгельса...
На этот раз у Зермака не прокатило, и остановили его не 73% (им похрен), а думающее меньшинство. Хватило гнева в соцсетях и угроз выйти на улицу.
Но это ни разу не победа. Не получилось сейчас, зайдут с другой стороны. Мы их пинком в дверь, они бочком в окно. У нас только одно преимущество - они наглые, но трусливые.
Уверен, что Зермак знал о "новых требованиях той стороны" ещё вчера, но сегодня просто использовал их для того, чтобы включить заднюю. Очко таки не железное.
Helgi Sharp
Новый порно-фильм "Нормандяне"!
Краткое содержание фильма.
Один маленький, но очень гордый, хоть и сцыкливый и немного потерпевший бубачка ищет мир в коричневом глазу одного тоже очень маленького и очень старенького дедушки с красивым именем *****.
Закадровый голос, очень похожий на голос одной немецкой фрау томно произносит всего одну фразу: "Я!Я!Я, Дастиш фантастиш".
В это же время один тоже маленький, но очень французский месье по имени Эммануэль напевал песенку "Эммануэль" из фильма "Эммануэль"....
Ну ладно, дальше сами увидите.
Всем смотреть фильм "Нормандяне"!
Ніщо не завадить зеленському капітулювати.