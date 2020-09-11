Велика Британія закликає Росію звільнити політв'язнів і припинити незаконний контроль над Кримом, - посольство

Велика Британія не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Криму Російською Федерацією і закликає Росію припинити порушення прав людини, звільнити політичних в'язнів і припинити незаконний контроль над Кримом.

Про це заявило посольство Великої Британії в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Велика Британія залишається прихильною підтримці суверенітету і територіальної цілісності України: ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконної анексії Криму. Велика Британія закликає Росію негайно припинити порушення прав людини, звільнити політичних в'язнів і припинити свій незаконний контроль над Кримом", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зустрілася з представником президента України в Криму Антоном Кориневичем, його заступниками Дариною Свиридовою і Тамілою Ташевою, щоб обговорити плани України щодо реінтеграції і деокупації Криму та щодо здійснення перехідного правосуддя. Вони також обговорили екологічні наслідки російської незаконної анексії, а також триваючі порушення прав людини стосовно жителів Криму, включаючи політичні переслідування і придушення релігійних свобод.

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