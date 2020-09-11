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Велика Британія (5332) Крим (14078) окупація (6520) росія (63556)

Велика Британія закликає Росію звільнити політв'язнів і припинити незаконний контроль над Кримом, - посольство

Велика Британія закликає Росію звільнити політв'язнів і припинити незаконний контроль над Кримом, - посольство

Велика Британія не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Криму Російською Федерацією і закликає Росію припинити порушення прав людини, звільнити політичних в'язнів і припинити незаконний контроль над Кримом.

Про це заявило посольство Великої Британії в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Велика Британія залишається прихильною підтримці суверенітету і територіальної цілісності України: ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконної анексії Криму. Велика Британія закликає Росію негайно припинити порушення прав людини, звільнити політичних в'язнів і припинити свій незаконний контроль над Кримом", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зустрілася з представником президента України в Криму Антоном Кориневичем, його заступниками Дариною Свиридовою і Тамілою Ташевою, щоб обговорити плани України щодо реінтеграції і деокупації Криму та щодо здійснення перехідного правосуддя. Вони також обговорили екологічні наслідки російської незаконної анексії, а також триваючі порушення прав людини стосовно жителів Криму, включаючи політичні переслідування і придушення релігійних свобод.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол Великої Британії Сіммонс про "Мінськ": одну річ він точно робить - садить Росію за стіл переговорів
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Топ коментарі
+5
ой!!!! Им так страшно!!!!
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11.09.2020 14:12
+5
СП-2 достроят так же как и керченский мост.. не стройте иллюзии чтобы увеличить в будущем свое разочарование от погибшей надежды.
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11.09.2020 14:23
+4
Велика Британія закликає Росію звільнити політв'язнів і припинити незаконний контроль над Кримом, - посольство - Цензор.НЕТ 4047
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11.09.2020 14:05
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ну и пусть себе призывают
ихтамдавнонет
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11.09.2020 14:04 Відповісти
Велика Британія закликає Росію звільнити політв'язнів і припинити незаконний контроль над Кримом, - посольство - Цензор.НЕТ 4047
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11.09.2020 14:05 Відповісти
ой!!!! Им так страшно!!!!
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11.09.2020 14:12 Відповісти
когда отключат swift станет страшно=)
СП-2 уже все)
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11.09.2020 14:17 Відповісти
СП-2 достроят так же как и керченский мост.. не стройте иллюзии чтобы увеличить в будущем свое разочарование от погибшей надежды.
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11.09.2020 14:23 Відповісти
Ты что про почту россии не слышал? Она будет платежами заниматься. Нах им тот свистун свифт
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11.09.2020 14:24 Відповісти
так уже раз 5 отключали.
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11.09.2020 14:25 Відповісти
Призыв должен быть подкреплен арестом всех счетов, всей недвижимости, всего бизнеса лиц в той или иной форме связанных с РФ.. А если бы это же сделали США, Франция, Германия, Италия, Испания и Швейцария и большая часть остальных стран ЕС то оно бы сразу попустило.. моментально. А так "призыв" это крик в пустоту.
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11.09.2020 14:14 Відповісти
я тоже призываю, кулитолк.
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11.09.2020 14:21 Відповісти
Призывание
Велика Британія закликає Росію звільнити політв'язнів і припинити незаконний контроль над Кримом, - посольство - Цензор.НЕТ 1398
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11.09.2020 14:25 Відповісти
По северному кипру забыли напомнить
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11.09.2020 14:26 Відповісти
"незаконный контроль над Крымом"- это так они сцикливо называют оккупацию?
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11.09.2020 14:37 Відповісти
Боже, храни Королеву
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11.09.2020 14:58 Відповісти
Бензоколонка з копниками на чолі її влади вже всім обридла.
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11.09.2020 14:59 Відповісти
Дешёвые меркантильные английские сцыкуны. У них что, в РФ нет посольства? Или Украина что-то у РФ отжала?
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11.09.2020 15:01 Відповісти
 
 