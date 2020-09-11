МОЗ зібрало дані про потреби в кисневих концентраторах і закупить їх централізовано, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я України зібрало дані про потреби в кисневих концентраторах по регіонах для централізованої закупівлі за бюджетні кошти.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході прес-брифінгу за підсумками робочої поїздки в Чернігівську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зібрали потреби в кисневих концентратори, обласні держадміністрації надали розрахунки і в цілому по країні необхідно 12,7 тис. концентраторів. Ми плануємо закуповувати їх за державний рахунок", - сказав міністр.
Топ коментарі
+3 secret secret_too
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+2 Міра М
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ИХ НЕТ , а больные пневмонией просто задыхаются без кислорода
Аппараты, которые стоят в Словакии
AIRVO2 - инновационный многозадачный аппарат, созданный компанией Fisher&Paykel для решения широкого комплекса задач, актуальных при Хронической обструктивной болезни легких, Хронической дыхательной недостаточности, тяжелом течении Бронхиальной астмы, Муковисцидозе и других заболеваниях органов дыхания.
Принцип действия AIRVO2 основан на том, что аппарат создает воздушный поток с помощью встроенного компрессора, который увлажняется до 100% отн. влажности и в комбинации с кислородом подается в дыхательные пути пациента при температуре 37 град. Цельсия.
В результате, при использовании прибора уменьшается активность воспаления в дыхательных путях, улучшается мукоцилиарный клиренс, разжижается и отходит мокрота, уменьшается интенсивность кашля, пропадает одышка и чувство нехватки воздуха. Повышается уровень вентиляции в слабо вентилируемых участках легких и поддерживается слабо-положительное давление в дыхательных путях. Все эти факторы значительно улучшают усвоение кислорода организмом, нормализуется дыхание, сердечная деятельность, исчезают головные боли, расстройства сна, нормализуется температура тела и работоспособность.
У пациентов, использующих AIRVO-2 существенно возрастает качество жизни, снижается число рецидивов заболевания, уменьшается количество госпитализаций в стационар.
Прибор может использоваться для перевода пациентов со сложных режимов вентиляции на обычную кислородную терапию.
https://youtu.be/f_OkSQshJQU
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степашка - дам совет. засунь ее себе в опу..... Такими тэмпами ты проведешь тэндеры, когда уже эпидемия закончится а вакцина будет стоить копейки!
Використовується в різних медичних установах, службах швидкої та невідкладної медичної допомоги рятувальних служб, а також для індивідуального використання, як в стаціонарі, так і в домашніх умовах.
Клінічні випробування показали, що концентратор кисню еквівалентний іншим кисневим системам і може використовуватися як основне, так і додаткове джерело кисню. Концентратор кисню може використовуватися як джерело кисню для приготування кисневого коктейлю (кисневої піни) в санаторно-курортних установах, фізіотерапевтичних відділеннях медичних закладів, реабілітаційних центрів тощо..
ПРОдається в Україні як місцевого виробництва так і імпортні. Ціна від 9000грн до 137500грн (виробництво США). Ціна залежить від обьєму кисню за хвилину і якості компонентів та кількості опцій.
Як я зрозумів: замінює наявність звичайного кисневого балона і подушки заправленої від того балона. Про закупівлю апаратів прямого насичення крові киснем степанов мовчить. Може він отожнює апарати, що покращують кров пацієнта, саме із такими концентраторами? Від нього і такого чекати можна.
Скільки раз пояснювати ляшкам-степашкам: ефективість роботи лікарів - зменшення саме смертності від того чи іншого захворювання. Не кількість виявлених. Не кількість лежачих в лікарнях чи в реанімаціях. Не кількість амбулаторних пацієнтів. Лише абсолютний показник смертності.
І не лише від ковіду. Від інших хвороб також. Якщо менше вмирає від різних хвороб людей не похилого віку, значить мінздрав справляється із своїми обовязками. Збільшується смертність - не справляється.
При такому критерії лікарі заспівають трохи іншу пісню: що вони не винуваті в рекламі алкоголю, табаку. Що органи захисту і безпеки харчових продуктів та товарів ширвжитку не виконують зовсім своїх функцій. Що екологи закривають очі на шкідливі виробництва. І то буде правда.
Але якби у владі були саме слуги українського народа (а не слуги урода як зараз), то за всі ці речі вони б питали у міністрів, а ті б у своїх підлеглих. А позаяк у владі лише сосни та лісоруби, то й результат саме такий.