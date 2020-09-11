"Особливо небезпечних бунтарів" відправили у відрядження, а під кожним стовпом поставили "тихаря": Лукашенко під охороною автозаків приїхав до вчених. ФОТО
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, відвідав Національну академію наук і зустрівся з вченими, але не з усіма.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо "Свобода".
За словами співробітників, добір кандидатів був складним - місяць тому вчені масово приєдналися до вимог відставки Лукашенка і почали пікет солідарності.
Виступаючи перед присутніми, Лукашенко сказав, що необхідно розумно і прагматично оцінювати власні перспективи, а також "забезпечувати спадкоємність".
"Переємства не буде, будемо по-бандитському ламати, а потім відбудовувати заново. Це просто нісенітниця, це неможливо. У нас немає для цього фінансових ресурсів. Так що разом подумаймо, як зробити науковий шлях більш привабливим для нашої молоді", - цитують його слова державні ЗМІ.
Видання зазначає, що саме молоді вчені незабаром після президентських виборів організували страйк в академічних установах на знак протесту проти фальсифікації виборів і насильства поліції проти мирних демонстрантів.
Старший науковий співробітник Інституту фізики Іван Сивцов, який був серед учасників страйку і був викликаний на бесіду до керівництва в Національну академію наук, повідомив, що учасників зустрічі з Лукашенком ретельно фільтрували.
"Напередодні візиту "особливо небезпечні бунтарі" були терміново відправлені в дводенні відрядження", - сказав Іван, чий підрозділ займається космічними проєктами. - Тому "до тіла" допускалися тільки люди з перевіреного пулу. Заходи безпеки, звичайно, максимальні. Під кожним стовпом "тихар", автозак з прапором у дворі, автобуси без номерів. Збиралися навіть закрити інститутські корпуси, щоб співробітники не виходили на вулицю".
Лукашенко розповів вченим про молодь: "Вони можуть не знати всіх негараздів важких 90-х, хоча батьки могли б їм про це розповісти. Сумно, що наших дітей тягнуть на вулицю. Вони наївно вважають, що заради світлого майбутнього допустимо руйнувати сьогодення, ділити людей на правильних і неправильних, руйнувати економіку, відмовлятися від усього доброго, зробленого за роки незалежності, на користь інших. Але життя - це не відео з інтернету. Ми не повернемо назад", - резюмував Лукашенко.
Будь ласка, зачекайте...
жить и управлять - никак
уже проходили
як при совкі!!
🤣
И за колхозников не надо было.
У беларусов был глава парламента - Шушкевич, провозгласивший независимость.
Нет, они проголосовали за совка, который отобрал свободу.
Ничем не лучше клоуна, который ни в чём ни в зуб ногой. Даже хуже - полностью положил страну под московитов.
А, сябры?!
так любит учить академиков.
Валюти в Білорусі катма...
залишилось не 3-4 місяці.
кредити ВЖЕ престали видавати,вже починаються проблеми з видачею депозитів.
ТАСС ()
https://tass.ru/ekonomika/9422973 МВФ и Белоруссия не смогли договориться о привлечении экстренного финансирования
Представитель фонда Джерри Райс сообщил, что не удалось найти "способов преодолеть существенные разногласия
не выходит...так это еще не майдан.еще колеса от белаза не жгли...и коктейли из венесуэльской нефти не делали