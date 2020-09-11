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"Особливо небезпечних бунтарів" відправили у відрядження, а під кожним стовпом поставили "тихаря": Лукашенко під охороною автозаків приїхав до вчених. ФОТО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, відвідав Національну академію наук і зустрівся з вченими, але не з усіма.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо "Свобода".

За словами співробітників, добір кандидатів був складним - місяць тому вчені масово приєдналися до вимог відставки Лукашенка і почали пікет солідарності.

Виступаючи перед присутніми, Лукашенко сказав, що необхідно розумно і прагматично оцінювати власні перспективи, а також "забезпечувати спадкоємність".

Особливо небезпечних бунтарів відправили у відрядження, а під кожним стовпом поставили тихаря: Лукашенко під охороною автозаків приїхав до вчених 01

"Переємства не буде, будемо по-бандитському ламати, а потім відбудовувати заново. Це просто нісенітниця, це неможливо. У нас немає для цього фінансових ресурсів. Так що разом подумаймо, як зробити науковий шлях більш привабливим для нашої молоді", - цитують його слова державні ЗМІ.

Особливо небезпечних бунтарів відправили у відрядження, а під кожним стовпом поставили тихаря: Лукашенко під охороною автозаків приїхав до вчених 02

Видання зазначає, що саме молоді вчені незабаром після президентських виборів організували страйк в академічних установах на знак протесту проти фальсифікації виборів і насильства поліції проти мирних демонстрантів.

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Старший науковий співробітник Інституту фізики Іван Сивцов, який був серед учасників страйку і був викликаний на бесіду до керівництва в Національну академію наук, повідомив, що учасників зустрічі з Лукашенком ретельно фільтрували.

Особливо небезпечних бунтарів відправили у відрядження, а під кожним стовпом поставили тихаря: Лукашенко під охороною автозаків приїхав до вчених 03

"Напередодні візиту "особливо небезпечні бунтарі" були терміново відправлені в дводенні відрядження", - сказав Іван, чий підрозділ займається космічними проєктами. - Тому "до тіла" допускалися тільки люди з перевіреного пулу. Заходи безпеки, звичайно, максимальні. Під кожним стовпом "тихар", автозак з прапором у дворі, автобуси без номерів. Збиралися навіть закрити інститутські корпуси, щоб співробітники не виходили на вулицю".

Особливо небезпечних бунтарів відправили у відрядження, а під кожним стовпом поставили тихаря: Лукашенко під охороною автозаків приїхав до вчених 04
Фото: із сайта Onliner

Лукашенко розповів вченим про молодь: "Вони можуть не знати всіх негараздів важких 90-х, хоча батьки могли б їм про це розповісти. Сумно, що наших дітей тягнуть на вулицю. Вони наївно вважають, що заради світлого майбутнього допустимо руйнувати сьогодення, ділити людей на правильних і неправильних, руйнувати економіку, відмовлятися від усього доброго, зробленого за роки незалежності, на користь інших. Але життя - це не відео з інтернету. Ми не повернемо назад", - резюмував Лукашенко.

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Топ коментарі
+19
Совок
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11.09.2020 14:26
+11
Лука бздилуватий як і наш ЗЕкацманавт.
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11.09.2020 14:27
+10
Да он псих!!!
"Особо опасных бунтарей" отправили в командировки, а под каждым столбом поставили "тихаря": Лукашенко под охраной автозаков приехал к ученым - Цензор.НЕТ 7068
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11.09.2020 14:27
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расейские пропагандоны моют усатому рейтинг
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11.09.2020 14:22 Відповісти
Лукашеску продовжує безумствувати...
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11.09.2020 16:32 Відповісти
Совок
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11.09.2020 14:26 Відповісти
випередив
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11.09.2020 15:07 Відповісти
З бюро мір і ваг.
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11.09.2020 15:11 Відповісти
Лука бздилуватий як і наш ЗЕкацманавт.
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11.09.2020 14:27 Відповісти
То же касается Украины. В США вряд ли есть академии наук. Но есть наука. И молодежь не прочь там поработать и научиться, и остаться. У нас есть академики и премии имени Патона. Ничего не имею против. Но вот вопрос: что это решает? Ничего.
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11.09.2020 14:27 Відповісти
там і міністерства культури немає
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11.09.2020 15:08 Відповісти
Да он псих!!!
"Особо опасных бунтарей" отправили в командировки, а под каждым столбом поставили "тихаря": Лукашенко под охраной автозаков приехал к ученым - Цензор.НЕТ 7068
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11.09.2020 14:27 Відповісти
"встретиться" один раз можно
жить и управлять - никак
уже проходили
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11.09.2020 14:28 Відповісти
Лука про пример забыл, а орет то че? у него жопа застряла между сша и расиянцами. В собственном бреду теперь потеряется.
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11.09.2020 14:33 Відповісти
В поле на бульбу проффесорів з доцентами і акакадеміками
як при совкі!!
🤣
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11.09.2020 14:36 Відповісти
Бацька стоит доконца - на поводу у радикальной толпы не идет, с автоматом ходит. Вот это лидер я понимаю!!!! Лучше иметь такого президента как он с яйцами, чем Зебила клоуна без яиц.
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11.09.2020 14:40 Відповісти
он проиграл выборы, какое "на поводу"? пусть у него хоть урановые яйца будут - обходной подписал, колю под мышку - и на дачу, бульбу сажать.
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11.09.2020 14:54 Відповісти
Щось не активно лайкають любителі слів "зебіли", "клоуни".
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11.09.2020 14:55 Відповісти
Молдые сябры пусть "благодарят" своих родителей и бабушек с дедушками, что 24 года назад на референдуме проголосовали за комуняцкий флаг, герб, за день независимости, не связанный с распадом совка. За то, чтобы этот колхозник мог баллотироваться в президенты без счёту.
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11.09.2020 14:42 Відповісти
Лучше президент колхозник. чем клоун это 100 процентов. Колхозник хоть землю родную знает и что на ней растет, а клоун только членом на пианино играть умеет
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11.09.2020 14:43 Відповісти
А на хрена за клоунов было голосовать?
И за колхозников не надо было.
У беларусов был глава парламента - Шушкевич, провозгласивший независимость.
Нет, они проголосовали за совка, который отобрал свободу.
Ничем не лучше клоуна, который ни в чём ни в зуб ногой. Даже хуже - полностью положил страну под московитов.
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11.09.2020 14:48 Відповісти
Особливо знаково - фото , де автозак з червонявим прапором
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11.09.2020 15:17 Відповісти
А Белазовские шины такие ргромные, и горят так шикарно...
А, сябры?!
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11.09.2020 14:44 Відповісти
Зверніть увагу на фото. Перед Бацькою стоїть стакан із водою з кришечкою. Боїться отруєння?
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11.09.2020 14:45 Відповісти
То от штукатурки с потолка.
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11.09.2020 14:49 Відповісти
Від лупи. З вус.
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11.09.2020 15:05 Відповісти
а погляд який ненависний
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11.09.2020 15:12 Відповісти
Лука правильно говорит, и все совсем недавно, до результата выборов, постили его выступление. Ах какой Президент, нам бы, вместо ссыкуна такого. Что Беларусь получит вместо? Кухарку? Так у нас есть обдоблбанный клоун, смотрите! Предприятия уничтожат, Маз станет таким же как наш ЛАЗ, т.е попросту исчезнет. А землю? Правильно. Единственное, в чём Лука свинья, так это так избивать свой народ.
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11.09.2020 14:50 Відповісти
Кацап-не ной.
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11.09.2020 14:58 Відповісти
"Вот у меня один знакомьій, тоже ученьій - у него три класса образования..."
так любит учить академиков.
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11.09.2020 14:52 Відповісти
Там революція неможлива, бо кожен третій вже стукач, а кожен четвертий секретний помічник органів сексот, як в СРСР. А ті що за кошти працюють - фільори При цьому вербонуті будуть всі верстви - від робітників до творчої "інтелігенції" хоч доносчик не може бути інтелігент, а без цього, до ситого корита тоталітаризму (жирних наукових ступеней, друкування книг авторів, орденів і великих посад) інших не допустять.
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11.09.2020 14:57 Відповісти
а у нас 75% кто?
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11.09.2020 15:01 Відповісти
75 це ті які прийшли на вибори, а від всього населення це 43 відсотки тому ще не все втрачене і новий Майдан спитає і про добровільні здачі територій, і про продаж землі під "шумок" карантину і без референдуму, і про зірвані програми озброєнь при 300 відсоткових преміях і 1,5 мільйонній зарплаті профана Абромавічуса коли за рік жодний танк не вийшов з конвеєра. Це що зелені плохіші вирішили задушити власне виробництво щоб не було конкуренції - Заходу, США, Китаю, РФ на зовнішніх ринках, і хто дав дозволи для цих колонізаторів, які вже повлазили у всі владні дирки , а власних розумних і патріотичних викидають за поребрик країни.
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11.09.2020 15:51 Відповісти
це все йухня...

Валюти в Білорусі катма...
залишилось не 3-4 місяці.
кредити ВЖЕ престали видавати,вже починаються проблеми з видачею депозитів.

ТАСС ()
https://tass.ru/ekonomika/9422973 МВФ и Белоруссия не смогли договориться о привлечении экстренного финансирования
Представитель фонда Джерри Райс сообщил, что не удалось найти "способов преодолеть существенные разногласия
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11.09.2020 16:11 Відповісти
а шо там "я б с тем майданом за пару дней справился"?
не выходит...так это еще не майдан.еще колеса от белаза не жгли...и коктейли из венесуэльской нефти не делали
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11.09.2020 15:19 Відповісти
И Вченые его облизали ,в благодарность за нанесение физических травм детям и внукам .
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11.09.2020 15:24 Відповісти
Лукашенко содержит и поддерживает вашу белорусскую академию. Не закрывает, не сокращает, не разбрасывает ваши институты по университетам. А мог бы. Вы лучше на уровень своих публикаций посмотрите. Искал-искал я ваши статьи по журналам 1го и 2го квартиля, да так и не нашел. Вы работайте, работайте и не лезьте в политику
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11.09.2020 17:12 Відповісти
Кстати Белорусская Академия находится в значительно лучших условиях, чем НАН Украины!
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11.09.2020 17:14 Відповісти
Это что? Беларуская интеллигенция? Гоните к чертям этого бандита.
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11.09.2020 18:30 Відповісти
 
 