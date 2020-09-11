11 вересня - трагічна дата для всього світу. Україна разом зі США, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в річницю терактів 11 вересня наголосив, що в усьому цивілізованому світі не повинно бути місця тероризму або будь-яким іншим кричущим актам, спрямованим проти життя і здоров'я людей.

Про це президент України написав на своїй сторінці в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"11 вересня - трагічна дата в історії США, та й усього світу. У всьому цивілізованому світі не повинно бути місця тероризму або будь-яким іншим кричущим актам, спрямованим проти життя і здоров'я людей. Сьогодні Україна згадує разом зі США. Ніколи не забувайте", - написав Зеленський.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року в США стався найбільший теракт у сучасній історії. Два пасажирські літаки врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, ще один упав на будівлю Пентагону, і ще один розбився в околицях міста Шанксвілл, штат Пенсільванія. У підсумку загинули близько трьох тисяч осіб, ще понад чотири тисячі зазнали поранень.

Дивіться також: Річниця теракту в США: раніше не опубліковані фото очевидця. ФОТОрепортаж