11 вересня - трагічна дата для всього світу. Україна разом зі США, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський в річницю терактів 11 вересня наголосив, що в усьому цивілізованому світі не повинно бути місця тероризму або будь-яким іншим кричущим актам, спрямованим проти життя і здоров'я людей.
Про це президент України написав на своїй сторінці в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"11 вересня - трагічна дата в історії США, та й усього світу. У всьому цивілізованому світі не повинно бути місця тероризму або будь-яким іншим кричущим актам, спрямованим проти життя і здоров'я людей. Сьогодні Україна згадує разом зі США. Ніколи не забувайте", - написав Зеленський.
Нагадаємо, 11 вересня 2001 року в США стався найбільший теракт у сучасній історії. Два пасажирські літаки врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, ще один упав на будівлю Пентагону, і ще один розбився в околицях міста Шанксвілл, штат Пенсільванія. У підсумку загинули близько трьох тисяч осіб, ще понад чотири тисячі зазнали поранень.
Дивіться також: Річниця теракту в США: раніше не опубліковані фото очевидця. ФОТОрепортаж
Будь ласка, зачекайте...
"Волки от испуга
Скушали друг друга"
Я в детстве, помнится, мучительно пытался представить себе эту картину. Даже схематично изображал кушающих друг друга волков, чтобы понять, как такое возможно. Получалось что-то, напоминающее Уроборос. И ведь действие закончено: "Скушали". То есть ничего не осталось. Куда делись скушанные волки?!!! Это какой-то микроколлапс пространства произошел и они схлопнулись в другую реальность?
Ну ладно, эту загадку оставим физикам. А вот пускай мне психиатры ответят - это что за редкое расстройство - от страха съедать ближайшего, кто к тебе находится? Ведь и
"Бедный крокодил
Жабу проглотил"
(крокодил бедный... ага. А жаба от счастья небось светится, живьем перевариваемая в желудочной кислоте...)
Мой ребенок сейчас в таком возрасте, что ему надо читать книжки на ночь. И, конечно же, самым читаемым автором является К. И. Чуковский.
Но в детстве я и не подозревал, что воспаленное воображение детского писателя в состоянии придумывать сюжеты и обороты, от которых Стивен Кинг бессильно скрежещет зубами от зависти. Возьмем, например "Краденое солнце":
"Только раки пучеглазые
По земле во мраке лазают"
Это ж триллер какой-то, чесслово. Лично мне представляются совершенно кошмарные черные блестящие чудовища по три метра длиной, с глазами на шевелящихся стебельках. Бесшумно подкрадываются они во мраке (обратите внимание - не в темноте, а именно во мраке) к ничего не подозревающей жертве, хрясь, и человека пополам!
"Да в овраге за горою
Волки бешеные воют"
да-да. Именно бешенные. С безумными красными глазами, с белой пеной на оскаленных клыках.
Бросающиеся на все живое с кошмарным хохотом...
"А в болоте Медведица рыщет,
Медвежат под корягами ищет:
"Куда вы, куда вы пропали?
Или в канаву упали?
Или шальные собаки
Вас разорвали во мраке?"
Шальные собаки, если кто не понял - это лучшие друзья бешеных волков.
И живут они в том же мраке, в котором лазают кошмарные ракообразные монстры.
Но как можно предполагать о собственном ребенке, что его разорвали собаки?
Или она это с надеждой в голосе говорит?
"Айболит". Апофеоз садизма и ненависти ко всему живому. Еще в детстве у меня вызывала недоумение фраза:
"Мой зайчик, мой мальчик
Попал под трамвай!
Он бежал по дорожке,
И ему перерезало ножки"
Какой трамвай может быть на дорожке?!!! И что теперь, по дорожкам не ходить, раз в любой момент из-за угла может выскочить трамвай-убийца и отрезать обе ноги нах? У меня в возрасте пяти лет чуть дорожкофобия не развилась...
Но продолжение умиляет:
"И теперь он больной и хромой,
Маленький заинька мой!"
Ага... Хромой... МАМАША!!!! ОН У ТЕБЯ БЕЗНОГИЙ!!!!!!
Дальше - страшнее:
"И сказал Айболит: "Не беда!
Подавай-ка его сюда!
Я пришью ему новые ножки"
Новые ножки, вы слышали? То есть старые где-то похерились, валяются на трамвайных путях, пугают до икоты старушек. А Айболит так запросто из морозилки другие ноги достает и пришивает. Суровой ниткой. Без анестезии. Орущему и брызжущему кровью из перерубленных артерий зайчонку. А ножки чьи, хочется спросить? Остались от других пациентов, которым повезло меньше? Сколько трупов у тебя на совести, доктор?
"Он опять побежит но дорожке"
Надо полагать, до следующего трамвайчика...
"Что такое? Неужели
Ваши дети заболели?"
"Да-да-да! У них ангина,
Скарлатина, холерина,
Дифтерит, аппендицит,
Малярия и бронхит!"
Как хорошо, что у Корнея Ивановича ограниченные познания в медицине. А то он бы бедных детей таким назаражал, что их проще было бы убить из жалости. Хотя и этих болезней достаточно, чтобы помереть в 24 часа...Один аппендицит чего стоит. Вовремя не удалить - перитонит и абзац! "Бармалей". Всего одна цитата:
"Но злодей Айболита хватает
И в костер Айболита бросает.
И горит, и кричит Айболит:
"Ай, болит! Ай, болит! Ай, болит!"
Жанне Д'арк и Джордано Бруно посвящается... Вонь паленых волос, треск лопающейся кожи, шипение кипящего подкожного жира. Кисти рук и стопы ног обычно обгорают до костей. Потеря сознания от болевого шока не наступает достаточно долго. Обычно сжигаемый раньше задыхается в дыму... Айболит - любимый герой повествований Чуковского. Вот какая апокалиптическая картина творится у дверей его дома:
"А там, у порога, толпятся убогие:
Слепые утята и белки безногие,
Худой лягушонок с больным животом,
Рябой кукушонок с подбитым крылом
И зайцы, волками искусанные"
Слепых утят, видимо, привели безногие белки... Зайцы, волками искусанные: обломки костей, торчащих из открытых переломов, частично скальпированные тушки, волочащиеся по траве кишки, измазанные в крови и фекалиях...
Есть у этого автора стих, который можно было не писать вообще. Оставить только название. Оно само по себе гениально: "Ежики смеются"
(Хы-хы-хы... Оставь еще напасик...)
Еще одно название: "Муха в бане". Наверняка опечатка. Должно быть:
"Мухахахаха в бане"...
О вреде тяжелых наркотиков говорит нам стихотворение "Обжора":
"Была у меня сестра,
Сидела она у костра
И большого поймала в костре осетра.
Но был осетер
Хитер
И снова нырнул в костер."
Я, конечно, осетров из костра не тягал, но вот Черного Человека однажды ночью в квартире видел. Это, я вам доложу, пострашнее будет.
Теперь небольшой тест. Не знаю, чем руководствовался Корней Иванович Чуковский, когда подбирал рифмы, но когда я читаю вслух один участок из стихотворения "Телефон", жена почему-то всегда смеется... Да и мне с трудом удается прочитать правильно. А теперь вы попробуйте подставить правильное слово в пробелы (лучше читать вслух):
"А недавно две газели
Позвонили и запели:
- Неужели
В самом деле
Все сгорели
Карусели?
- Ах, в уме ли вы, газели?
Не сгорели карусели,
И качели уцелели!
Вы б, газели, не __________,
А на будущей неделе
Прискакали бы и сели
На качели-карусели!"
И что получилось? У меня то же самое...
"Тараканище"... Повесть о засилии инсектоидов, которую взяли за основу авторы фильма "Звездный десант". И в первых же строках мы встречаем угадайте кого? Не угадаете.
"А за ними раки
На хромой собаке"
Интересно, это те же самые раки и собака, которые в "Краденом солнце" являлись пособниками Мирового Зла, ползали во мраке и разрывали медвежат?
"Волки от испуга
Скушали друг друга"
Я в детстве, помнится, мучительно пытался представить себе эту картину.
Помнится, даже схематично изображал кушающих друг друга волков, чтобы понять, как такое возможно. Получалось что-то напоминающее Уроборос. И ведь действие закончено: "Скушали". То есть ничего не осталось. Куда делись скушанные волки?!! Это какой-то микроколлапс пространства произошел и они схопнулись в другую реальность?
Ну ладно, эту загадку оставим физикам. А вот пускай мне психиатры ответят - это что за редкое расстройство - от страха съедать ближайшего, кто к тебе находится? Ведь и
"Бедный крокодил
Жабу проглотил"
(крокодил бедный... ага. А жаба от счастья небось светится, живьем перевариваемая в желудочной кислоте...)
"А слониха, вся дрожа,
Так и села на ежа"
Вам слониху жалко? Мне вот было жалко. Ей же больно на ежа было садиться... И только теперь я понимаю, что жалеть надо нифига не слониху... ЕЖИКУ-ТО КАБЗДЕЦ НАСТАЛ!!! Его расплющило нахрен!!! Шесть тонн костей и мяса на животное размером с кошку... Там хоронить нечего было... Жене и детям цветы возложить некуда... Все, что осталось от бедного ежика, пристало к слоновьей заднице и обтрусилось через десять шагов. А вы говорите... И какая дурацкая надпись будет на могильном камне - "Раздавлен дрожащей слоновьей жопой"...
Кстати, эта же слониха в стихотворении стала причиной еще одной смерти.
Столь же нелепой и трагической. И опять же по той причине, что была не в состоянии контролировать собственные эмоции:
"А слониха-щеголиха
Так отплясывает лихо,
Что румяная луна
В небе задрожала
И на бедного слона
Кубарем упала"
Хочется абстрагироваться от того факта, что упавшая на землю луна уничтожит все живое на миллионы лет... Пускай будет только слон...
Возвращаясь к Айболиту. Помните, у меня появилось подозрение, что Айболит содержит нелегальный банк органов. Это подозрение только крепнет после прочтения "Топтыгин и Лиса". Мы даже можем немного узнать, кто явился донором преступному доктору:
"Засмеялся добрый
Доктор Айболит.
Глупому Медведю
Доктор говорит:
"Ладно, ладно, родной, я готов.
У меня сколько хочешь хвостов.
Есть козлиные, есть лошадиные,
Есть ослиные, длинные-длинные.
Я тебе, сирота, услужу:
Хоть четыре хвоста привяжу..."
Начал Мишка хвосты примерять,
Начал Мишка перед зеркалом гулять:
То кошачий, то собачий прикладывает
Да на Лисоньку сбоку поглядывает"
Выводы делайте сами...
В стихах Чуковского нередко появляются злодеи. И какой самый простой способ победить отрицательного персонажа? Воспитанное на голливудских боевиках поколение хором кричит: "Мочить казла!!!" Но задолго до Голливуда этот способ победы Добра над Злом проповедовал К. И. Чуковский.
Причем с уклоном в каннибализм.
Вспоминаем: Бармалей сожран крокодилом. Крокодил, в свою очередь поломан медведем.. Старичок-паучок обезглавлен мародером-комаром. Таракан живьем проглочен воробьем.
Вы до сих пор верите, что книги Чуковского учат добру?
Можна доповнити оцю серію аналогічної символіки:
(але це нова будка! Діджиталізована! Не барижна!)
Тоді сатанинська енергія з молодого ***** прямо перла.
Скільки в одній Москві гексогену витратити.
Поки в Рязані не спіймали за руку.
.
100%
Надеюсь это не просто слова!!