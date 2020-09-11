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У Раді зараз немає проєктів постанов про звільнення або призначення до Кабміну, - "слуга народу" Кравчук

У Раді зараз немає проєктів постанов про звільнення або призначення до Кабміну, -

Ніяких проєктів постанов про звільнення або призначення членів Кабінету міністрів у Верховній Раді зараз немає, заявляє заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Зараз дуже багато інтерпретацій у ЗМІ, але ніяких постанов про звільнення або призначення членів Кабміну в парламенті зараз немає", - сказала Кравчук "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Народний депутат також розповіла, що попередньо засідання фракції планується провести в понеділок.

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"Точного порядку денного фракції ще немає. Попередньо планували зустрітися в понеділок - перед пленарним тижнем. Традиційно на фракції ми обговорюємо найважливіші законопроєкти тижня і плани. Якщо буде бажання народних депутатів - обговоримо і кадрові питання", - зазначила Кравчук.

Згідно з календарним планом роботи Верховної Ради народні депутати 15-18 вересня працюють у пленарному режимі.
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11.09.2020 14:57 Відповісти
В Раде сейчас нет проектов постановлений об увольнениях или назначениях в Кабмине, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8783
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11.09.2020 15:02 Відповісти
 
 