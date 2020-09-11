Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко
В Україні має запрацювати "культурний спецназ", який буде захищати культурну спадщину.
Про це міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі ми працюємо над тим, щоб нарешті в Україні запрацював "культурний спецназ", який буде захищати культурну спадщину. Як в Італії культурні карабінери — спеціально навчені спеціалісти подвійного підпорядкування МВС та МКІПу", - сказав Ткаченко.
Він додав, що велика реконструкція спадщини, яку необхідно провести в Україні, - це не просто реставрація, а й розвиток державно-приватного партнерства, гроші та інвестиції для культурних об'єктів.
Крім того, міністр вважає, що в Україні необхідна трансформація з точки зору зміни пострадянської парадигми мислення щодо управління в установах культури.
"Для нас не просто важливо дати допомогу театрам, але й змінити підходи з точки зору можливостей їхнього заробляння коштів і збільшення відвідуваності театрів, збільшення кількості гастролей після COVID-19", - зазначив Ткаченко.
За його словами, культурні інститути повинні мати розуміння можливостей самостійного виходу на ринок і отримання додаткової капіталізації, а не тільки розраховувати на державну підтримку.
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https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464?aname=published
це ж наслєдіє, яке не хоче втрачати ткаченка.
СПЕЦНАЗ от Зеленского
что это за ахинея? "Украине необходима трансформация с точки зрения изменения постсоветской парадигмы мышления относительно управления в учреждениях культуры.
КТО НА КОМ СТОЯЛ?
Вы начните с простого - заведите хотя бы просто на сайте СПИСОК МУЗЕЕВ! помогите региональным музеям! организуйте им тренинги по раскрутке, возможности для пиара, дайте площадку на своем сайте Министерства для организации интернет-страничек! помогите им с рекламой, взаимным обметом артистами, организуйте вечера чтения!
полно пианино по домам стоит - как хлам - организуйте из доставку по этим многочисленным мезеям писателей, в которых нет денег даже на отопление!
блин.. сколько можно сделать, а они просто болтовней занимаются.. позор!
На половине ТВ каналов крутить 95 квартал
на второй половине Сватов