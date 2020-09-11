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Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко

Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював

В Україні має запрацювати "культурний спецназ", який буде захищати культурну спадщину.

Про це міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі ми працюємо над тим, щоб нарешті в Україні запрацював "культурний спецназ", який буде захищати культурну спадщину. Як в Італії культурні карабінери — спеціально навчені спеціалісти подвійного підпорядкування МВС та МКІПу", - сказав Ткаченко.

Він додав, що велика реконструкція спадщини, яку необхідно провести в Україні, - це не просто реставрація, а й розвиток державно-приватного партнерства, гроші та інвестиції для культурних об'єктів.

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Крім того, міністр вважає, що в Україні необхідна трансформація з точки зору зміни пострадянської парадигми мислення щодо управління в установах культури.

"Для нас не просто важливо дати допомогу театрам, але й змінити підходи з точки зору можливостей їхнього заробляння коштів і збільшення відвідуваності театрів, збільшення кількості гастролей після COVID-19", - зазначив Ткаченко.

За його словами, культурні інститути повинні мати розуміння можливостей самостійного виходу на ринок і отримання додаткової капіталізації, а не тільки розраховувати на державну підтримку.

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Топ коментарі
+17
Вже в дії "спецназ"...
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1310
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11.09.2020 15:27
+12
Сейчас мы работаем над тем, чтобы в Украине заработал "культурный спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5491
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11.09.2020 15:19
+12
Вот этот "спецназ"?
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1365
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11.09.2020 15:36
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Вже в дії "спецназ"...
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1310
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11.09.2020 15:27 Відповісти
Пішла за Порошенком.
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11.09.2020 15:30 Відповісти
Сейчас мы работаем над тем, чтобы в Украине заработал "культурный спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5491
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11.09.2020 15:19 Відповісти
ОСТАНОВИТЕ ЕГО!!!!!!!!
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11.09.2020 15:20 Відповісти
нашо? я хочу, щоб оцей автор у касапській вікіпедії був позначений як з українським корінням, а не рашанським. .... є такий твір "Чудова ферма МакБрума", при совку його переклали і російською та ще й автора собі загребли. Почитай у касапській вікіпедії звідки батьки автора, написано з рашки. і почитай українську вікіпедію, де ще й вказано село Оліка, чи річка Оліка, на Львівщині. і погугли і ти знайдеш, що перед смертю пару років тому автор власноручно написав передмову до ************ видання українською мовою. І казав, що батько настільки любив Україну, яку покинув, і розповідав своїм дітям про неї, що у автора це вилилось у таку чудову книжку. Хоча автор народився і виріс у Брукліні і був нагороджений цінною літературною премією. Чи не тому його привласнили касапи?
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11.09.2020 15:24 Відповісти
Какой премией наградили?
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11.09.2020 18:50 Відповісти
Звізданув зєбуїн, і збувся....
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11.09.2020 15:21 Відповісти
Забыл добавить: "но нам нужны на это деньги"
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11.09.2020 15:22 Відповісти
Будут вбивать культуру резиновыми дубинками.
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11.09.2020 15:22 Відповісти
Есть анекдот про "вежливого лося"
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11.09.2020 16:14 Відповісти
Ага, готують спеціальний загін "видатних" клоунів і скоморохів з піанінами.
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11.09.2020 15:22 Відповісти
русскую.
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11.09.2020 15:31 Відповісти
сильно то не разгоняйся...там уже петиции подписывают на бубочку...так шо мынистр ты ненадолго.

https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464?aname=published
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11.09.2020 15:23 Відповісти
Держите вора! Кричит вор из кодлана Коломойского: Ткаченко: сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського
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11.09.2020 15:26 Відповісти
Не трогайте украинскую культуру своими липкими ручонками
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11.09.2020 15:30 Відповісти
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4183
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11.09.2020 15:31 Відповісти
Вот этот "спецназ"?
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1365
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11.09.2020 15:36 Відповісти
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 959
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11.09.2020 16:02 Відповісти
поцназ
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11.09.2020 16:41 Відповісти
Культурный спецназ... А-а, это тот, что недавно штурмовал выставку картин Пороха.
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11.09.2020 15:36 Відповісти
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 561
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11.09.2020 15:37 Відповісти
Зря Ткаченко стоял на перекуре с подветренной от Зели стороны...
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11.09.2020 15:38 Відповісти
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1623
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11.09.2020 15:40 Відповісти
Опять изврат какой-нибудь устроят.
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11.09.2020 15:41 Відповісти
ну да, антикоррупционные спецназы уже заработали. Необходимо дать заработать всем!
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11.09.2020 15:46 Відповісти
будуть просувати росіску культуру.
це ж наслєдіє, яке не хоче втрачати ткаченка.
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11.09.2020 15:47 Відповісти
Во, ещё одни дармоеды на налоги украинцев появятся, принцип совка остался не декомунизированным, на одного с лопатой семеро с ложкой
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11.09.2020 16:03 Відповісти
СПЕЦНАЗ ОТ Говненко, пардон, от Ткаченко.
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4812

СПЕЦНАЗ от Зеленского
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9086
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11.09.2020 16:06 Відповісти
спецназ должен возглавить очередной прорашистский "солоха" ,,,тьфу ты п,,ть неувязочка "сивуха"
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11.09.2020 16:42 Відповісти
Это инквизиция что ли?
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11.09.2020 16:44 Відповісти
какое самомнение, мамадарагая.. набор иностранных слов - чтоб казаться умнее чем есть н самом деле.
что это за ахинея? "Украине необходима трансформация с точки зрения изменения постсоветской парадигмы мышления относительно управления в учреждениях культуры.
КТО НА КОМ СТОЯЛ?
Вы начните с простого - заведите хотя бы просто на сайте СПИСОК МУЗЕЕВ! помогите региональным музеям! организуйте им тренинги по раскрутке, возможности для пиара, дайте площадку на своем сайте Министерства для организации интернет-страничек! помогите им с рекламой, взаимным обметом артистами, организуйте вечера чтения!
полно пианино по домам стоит - как хлам - организуйте из доставку по этим многочисленным мезеям писателей, в которых нет денег даже на отопление!
блин.. сколько можно сделать, а они просто болтовней занимаются.. позор!
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11.09.2020 16:49 Відповісти
Дувай новых Зеленых Хунвейбинов!!
На половине ТВ каналов крутить 95 квартал
на второй половине Сватов
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11.09.2020 17:15 Відповісти
Выдели мы этот культурный спецназ от Ткаченко, в Витебске, на "Славянском Базаре", на одной сцене с руssкой ордой так называемых её культурных деятелей , поддержавших оккупацию Крыма и войну роssии против Украины. Там и любимчик путина, ярый стороник убийц украинцев, газманов был, в качестве главы жюри.
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11.09.2020 17:22 Відповісти
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1747
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11.09.2020 17:29 Відповісти
Потап или сердючка?
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11.09.2020 19:23 Відповісти
И первым делом спецназ направить на Г+Г и лично к Ткаченко
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11.09.2020 19:33 Відповісти
Вламываться в дома и квартиры и всех,кто не смотрит рыговскую помойку г+г штрафовать
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12.09.2020 12:53 Відповісти
 
 