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візит (1489) Зеленський (22399) Польща (8246) Дуда (732)

Дуда планує приїхати в Україну 12-13 жовтня. Зеленський заявив, що це "ще один доказ дружби між Україною і Польщею"

Дуда планує приїхати в Україну 12-13 жовтня. Зеленський заявив, що це

Президент Польщі Анджей Дуда планує здійснити візит в Україну 12-13 жовтня.

Про це під час Економічного форуму в польському Карпачі заявив директор Східного департаменту МЗС РП Ян Хофмокл, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Візит президента Дуди в Україні планується на 12-13 жовтня", - сказав Хофмокл.

Він зауважив, що деталі візиту нині доопрацьовуються. Наразі передбачається, що у перший день візиту Дуда перебуватиме у Києві, а план другого дня візиту ще у процесі узгодження.

Директор Східного департаменту МЗС Польщі поінформував, що планується також проведення найближчим часом засідання Українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Також читайте: Під час головування в ОБСЄ Польща зробить акцент на досягненні миру в Україні, - Дуда

Хофмокл підкреслив, що польсько-українські відносини зараз є дуже інтенсивними, між Києвом та Варшавою відбуваються експертні зустрічі з різних питань. Зокрема, тривають переговори щодо видачі дозволів на транзитні вантажні перевезення, обговорюються питання вакцинації, охорони здоров’я та багато інших.

"Стратегічне партнерство з Україною ми бачимо у ще більшому залученні Києва до вирішення проблем цієї частини Європи, оскільки український голос є важливим", - наголосив польський дипломат.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що другий візит президента Польщі Анджея Дуди в Україну, в жовтні 2020 року, є ще одним доказом дружніх і теплих відносин між країнами, а Україна готова приєднатися до запропонованого їм Плану міжнародного співробітництва після завершення пандемії COVID-19.

"Другий візит Анджея Дуди в Україну в жовтні 2020 року - ще один доказ дружніх і теплих відносин між Україною та Польщею. Вдячний за підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності. Україна готова приєднатися до вашого запропонованого Плану міжнародного співробітництва після пандемії COVID-19", - написав він у своєму Twitter  в п'ятницю.

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Топ коментарі
+5
XCV це 95 хто не в курсі

Дуда планирует приехать в Украину 12-13 октября. Зеленский заявил, что это "еще одно доказательство дружбы между Украиной и Польшей" - Цензор.НЕТ 1822
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11.09.2020 15:45
+3
Да сдался ты ему, зебобик))) он просто хочет посмотреть номер с роялем в живую
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11.09.2020 15:39
+2
Але осей XCVй виглядає як образа для бубочкі
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11.09.2020 15:49
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Да сдался ты ему, зебобик))) он просто хочет посмотреть номер с роялем в живую
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11.09.2020 15:39 Відповісти
XCV це 95 хто не в курсі

Дуда планирует приехать в Украину 12-13 октября. Зеленский заявил, что это "еще одно доказательство дружбы между Украиной и Польшей" - Цензор.НЕТ 1822
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11.09.2020 15:45 Відповісти
зебобы токо до X по рімскім цифрам понімают , нада було писать X * X - V й
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11.09.2020 15:48 Відповісти
Але осей XCVй виглядає як образа для бубочкі
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11.09.2020 15:49 Відповісти
Дуда планує приїхати в Україну 12-13 жовтня. Зеленський заявив, що це "ще один доказ дружби між Україною і Польщею" - Цензор.НЕТ 7815
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11.09.2020 15:52 Відповісти
Понимаешь Вовчик ты слетал в феврале в последний раз, и нах не нужен. Ты чмо, полное при чем
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11.09.2020 15:49 Відповісти
Дуда планує приїхати в Україну 12-13 жовтня. Зеленський заявив, що це "ще один доказ дружби між Україною і Польщею" - Цензор.НЕТ 4008
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11.09.2020 15:51 Відповісти
Доказательство не приезд Дуды,а то что полстраны работает в Польше и благодаря польской экономике очень многие семьи выживают,пока наши идиоты при власти придумывают новые налоги и давят малый бизнес.
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11.09.2020 16:03 Відповісти
От незрозуміло,чи то Зєля нас вважає ідіотами,чи сам такий...Приїзд презилента Польщі в Україну - "доказатєльство дружби"?..А якщо він приїхав,щоб обматюкати тебе за те,що на цвинтарі Орлєнт у Львові леви до цього часу стоять забиті дошками?..
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11.09.2020 18:04 Відповісти
Думаю, что Дуда приезжает с посланием, а не просто так...
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11.09.2020 18:14 Відповісти
 
 