УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3514 відвідувачів онлайн
Новини
3 368 9
Полтава (527) Полтавщина (1002) тероризм (2856) Соколов Олександр (32)

Ліквідація "полтавського терориста" Скрипника була правомірною, - в.о. директора ДБР Соколов

Ліквідація

Державне бюро розслідувань не встановило факту перевищення повноважень співробітниками поліції при ліквідації "полтавського терориста" Романа Скрипника.

Про це повідомив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в.о. директора ДБР Олександр Соколов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми провели розслідування, як зобов'язує нас закон. У ході розслідування встановлено, що співробітники поліції діяли правомірно, адекватно тим загрозам, які були. Не було перевищень повноважень", - сказав Соколов.

Дивіться також: Ліквідація "полтавського терориста" Скрипника. ВІДЕО

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

Майже через два тижні Скрипника знайшли і ліквідували.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну ще б пак...........
показати весь коментар
11.09.2020 15:42 Відповісти
Если полиция будет с такими потугами задерживать (ликвидировать) каждого придурка с гранатой, то никаких бюджетов не хватит. А вообще ждём от ГБР приёмов полковников и генералов. Хорош уже мелочь всякую гонять
показати весь коментар
11.09.2020 15:44 Відповісти
Непотрібне вбивство.
показати весь коментар
11.09.2020 16:53 Відповісти
якраз потрібне. кожен терорист має знати що його чекає смерть
показати весь коментар
11.09.2020 19:12 Відповісти
В нас нема смертної кари, навіть для терористів, тим більше дюя такого, якого вбили. Не потрібне, а показове вбивство.
показати весь коментар
11.09.2020 20:15 Відповісти
Не здивуюсь, якщо незабаром ліквідація пана Соколова теж кимость буде визнана правомірною...
показати весь коментар
11.09.2020 18:20 Відповісти
А я чомусь думав, що оцінку діям поліції мав давати суд. Все таки там було вбивство, де мало бути проведено розслідування і винесення рішення, яке прийме суд.
показати весь коментар
11.09.2020 19:17 Відповісти
 
 