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Сум'яття в процес проведення конкурсу на посаду директора ДБР вніс коронавірус, - Соколов

Сум'яття в процес проведення конкурсу на посаду директора ДБР вніс коронавірус, - Соколов

В.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов заявляє, що хотів би завершити реформування Бюро на посаді директора ДБР, і планує участь у конкурсі на зайняття цієї посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Соколов розповів, що зволікання з проведенням конкурсу на посаду директора ДБР пов'язано з епідемією коронавірусу.

"Ми давно чекаємо на призначення комісії і самого конкурсу. Сум'яття в цей процес вніс коронавірус, оскільки відклалася робота Верховної Ради з визначення представників до конкурсної комісії. Згідно із законом, конкурсна комісія має бути сформована з дев'яти осіб. Три представники від президента були затверджені ще рік тому, трьох своїх представників визначив парламент, і три людини мають бути представлені від Кабміну, точніше, це мають зробити впливові міжнародні організації через український уряд", - зазначив він.

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Соколов додав, що проведення конкурсу організовує Офіс президента. "Думаю, що процес має вже розпочатися. Є в організаторів думки розпочати хоча б збір документів ще до того, як буде вирішено питання з міжнародними партнерами. Прибічники цієї ідеї хочуть якнайшвидше розпочати технічний процес, а противники говорять, що навіть за технічними процесами мають спостерігати всі члени конкурсної комісії. До якого рішення прийде організатор - побачимо найближчим часом", - уточнив в. о. директора ДБР.

Відповідаючи на запитання про те, чи має він бажання брати участь конкурсі, Соколов сказав: "Я дуже позитивно налаштований брати участь. Волею долі вже півроку тут і розумію всі зміни, які потрібні бюро. До того ж багато процесів уже розпочато. Тут навіть не амбіції, швидше певний спортивний інтерес закінчити те, що я розпочав".

За його словами, очолити бюро може й "людина з іншим баченням цих процесів, вона почне все перебудовувати, а будь-які зміни курсу або замороження проектів веде до стагнації". Відповідаючи на запитання про те, чи має він підтримку в прагненні перемогти в конкурсі, в. о. глави ДБР сказав: "Гадаю, що моя підтримка - це мої знання та впевненість, а як оцінить конкурсна комісія - побачимо".

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зевирус внёс сумятицу. 73% инфицированных, маски не спасают.
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11.09.2020 15:44 Відповісти
забыли про долгоносика!
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11.09.2020 15:50 Відповісти
соколов -ОЧЕНЬ ХИТРАЯ крыса,смотря на его фотографию--делаешь вывод,очень хитрожо-й тип
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11.09.2020 16:37 Відповісти
Ай, ай, а как же Бенядиктову по конкурсу провели в Пятницу назначили, в понедельник Главнокомандующий призначил.
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11.09.2020 16:06 Відповісти
сумятіцу вніс ще й вагнергейт а ще стіоьки внесе
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11.09.2020 16:21 Відповісти
Лукашенко подслушал очередной скандальный диалог на конкурсе на должность директора ГБР:

- вы, собственно, кто?
- Сумятица я.
- а от кого?
- от коронавируса...
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11.09.2020 21:26 Відповісти
 
 