Україна хоче залучити до процесу підтримки режиму тиші на Донбасі всіх учасників "нормандського формату", - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначає, що в ході переговорів радників лідерів країн "Нормандської четвірки" в Берліні українська сторона має намір залучити до процесу підтримки режиму тиші на Донбасі всіх учасників "нормандського формату".

"Звичайно, ми будемо порушувати дуже важливе питання про режим тиші, який тривав шість тижнів, і ми будемо робити все необхідне, щоб його підтримувати і не дати зірвати. Сьогодні нам дуже важливо залучити до цього процесу всіх учасників "нормандського формату"", - сказав він журналістам у п'ятницю в Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єрмак зазначив, що українська делегація, безумовно, буде порушувати дуже важливе питання взаємного звільнення утримуваних осіб і сподівається, що вдасться домогтися того, щоб на найближчому засіданні Мінської ТКГ було відновлено процес взаємного звільнення.

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"Для нас це залишається одним із пріоритетних завдань. Українська сторона зробила своє домашнє завдання, і ми сьогодні будемо про це говорити", - наголосив він.

Керівник Офісу президента також зазначив, що в Берліні обговорять процес навколо узгодження нових точок розведення сил сторін на Донбасі, розмінування території, відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, яке триває в рамках ТКГ.