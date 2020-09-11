Богдан отримав повістку на допит у ДБР на 14 вересня: "Можуть же, коли хочуть"
Ексглава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан повідомив, що отримав повістку на допит у Державне бюро розслідувань на 11.00 понеділка, 14 вересня.
"Тільки повернувся до Києва і моментально (можуть же, коли хочуть), отримав повістку на допит в ДБР ... Буду дуже радий поспілкуватися з ними, а до цього запрошую журналістів зустрітися у ДБР о 10. Поговоримо", - написав Богдан у п'ятницю на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
Він також дав посилання на свій телеграм-канал, в якому опублікував фотокопію повістки. Згідно з документом, його викликають як свідка до старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ДБР 14 вересня на 11.00.
Напередодні Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило, що викликало Богдана на допит як свідка. У ДБР зазначили, що 9 вересня Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами щодо статусу Криму, авіасполучення з РФ, обміну полоненими і низки інших домовленостей, не передбачуваних законами і нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача Збройних сил України.
"З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі Державного бюро розслідувань запрошують Андрія Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів як свідка", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Я понимаю что тебе обидно слышать правду....но это правда...и на нее не стоит обижаться...
оно тупое, как и все кацапи.
просто в спам етого дегенерата.
Надо же было выбрать такую гниду, что после общения с этим дерьмом автоматически становишься порохоботом.
Коломойський поганогого особистого юриста собі не вибрав би.
Це не яник, що користувався послугами тупих собачих ротів.
Ровно пять лет тому назад 08.09.2015 на Цензоре хайповали, троллили и смеялись все форумчане:
https://censor.net/news/351076/********************************************************************************************************
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А теперь точно также его обсирают...😃
Тільки не забувай, що це саме роблять гнилозубі з-за парєбріка. Бо їм насрати, чи буде лад в нашій країні.
Продовжуй наводити безлад за гроші "найсолодшого".
И когда один клоун бьет по голове другого клоуна это смешно...особенно после того как эти два клона лруг друга в десна целовали...😃
И еще прикольно наблюдать за зебилами типа тебя...
Спостерігач ти наш
Ти помітив новину про 77% опитаних - за викладання в школі українською мовою? Вчи мову, спостерігач.
Хоча навіщо вона в саратові?
зі стрічки новин - Теперь под контролем Медведчука и россиян: зам Венедиктовой получил от нее ключевые направления
Богдан не назвав гордону прізвище того хто подзвонив, але у ДБР він точно скаже і скаже ще більше. Цінність заяви Богдана для кримінальних справ проти зермаків в тому, що це сказав не якийсь там журналіст-розслідувач, якого клоуни зразу обізвали порохоботом, а екс-голова офісу президента. Він знає що каже і розуміє відповідальність за сказане, а ще більше розуміє, що сказане ним не пройде непоміченим повз увагу тих, хто в силу своїх професійних обов'язків зобов'язаний був почути.