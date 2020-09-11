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допит (692) ДБР (3293) Богдан Андрій (424)

Богдан отримав повістку на допит у ДБР на 14 вересня: "Можуть же, коли хочуть"

Богдан отримав повістку на допит у ДБР на 14 вересня:

Ексглава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан повідомив, що отримав повістку на допит у Державне бюро розслідувань на 11.00 понеділка, 14 вересня.

"Тільки повернувся до Києва і моментально (можуть же, коли хочуть), отримав повістку на допит в ДБР ... Буду дуже радий поспілкуватися з ними, а до цього запрошую журналістів зустрітися у ДБР о 10. Поговоримо", - написав Богдан у п'ятницю на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Він також дав посилання на свій телеграм-канал, в якому опублікував фотокопію повістки. Згідно з документом, його викликають як свідка до старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ДБР 14 вересня на 11.00.

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Богдан отримав повістку на допит у ДБР на 14 вересня: Можуть же, коли хочуть 01

Напередодні Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило, що викликало Богдана на допит як свідка. У ДБР зазначили, що 9 вересня Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами щодо статусу Криму, авіасполучення з РФ, обміну полоненими і низки інших домовленостей, не передбачуваних законами і нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача Збройних сил України.

"З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі Державного бюро розслідувань запрошують Андрія Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів як свідка", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+25
Зеленський настількі гівно, що поруч з ним навіть такі як Богдан здаються позитивними героями.
Богдан отримав повістку на допит у ДБР на 14 вересня: "Можуть же, коли хочуть" - Цензор.НЕТ 7243
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11.09.2020 16:16
+12
Шо?! Тоже порохобот!
Надо же было выбрать такую гниду, что после общения с этим дерьмом автоматически становишься порохоботом.
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11.09.2020 16:06
+10
единственно, что могу сказать, корова у нашей соседки поуменее тебя будет, голова ті говяжья.
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11.09.2020 16:18
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Дошептался утырок бурятский....
Богдан получил повестку на допрос в ГБР на 14 сентября: "Могут же, когда хотят" - Цензор.НЕТ 9925
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11.09.2020 16:05 Відповісти
Він зі Львова...
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11.09.2020 16:17 Відповісти
з Бурятії переїхав.
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11.09.2020 17:15 Відповісти
У Гордона він сказав, що родом зі Львова.
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11.09.2020 18:28 Відповісти
Богдан щось казав про Подоляка поічника Єрмака , який працюна ГРУ РАШИСТІВ?
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11.09.2020 16:42 Відповісти
Потроха тоже сто раз вызывали на допрос,но он всегда мастерски выворачивался,а богдашка поумней этого воришки будет.
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11.09.2020 16:05 Відповісти
единственно, что могу сказать, корова у нашей соседки поуменее тебя будет, голова ті говяжья.
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11.09.2020 16:18 Відповісти
А може не мастЄрскі виворачівался, а просто нема за що?
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11.09.2020 16:19 Відповісти
Мало в мире людей тупее жабы и зесрани,что за нее голосовали)
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11.09.2020 17:08 Відповісти
Напоминает своим поведением брошенную "бывшую", которая упорно хочет получить свою минутку славы. Откровенно скучно.
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11.09.2020 16:06 Відповісти
«Я бєжала, за вамі трі квартала, чтоби сказать, как Ви мнє скучнЬІ»(с)
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11.09.2020 16:10 Відповісти
А ещё она сказала, что не замужем, что у неё типично французская грудь, она замечательно готовит, а он, её бывший, ещё пожалеет ©
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11.09.2020 16:11 Відповісти
А яка вона типично французская грудь?
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11.09.2020 16:21 Відповісти
Так в тексте было. Досконально я не гуглил, только процитировал
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11.09.2020 16:23 Відповісти
Він ще не прочитав.
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11.09.2020 16:39 Відповісти
Він не чітатєль, він пісатєль
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11.09.2020 18:29 Відповісти
А еще полтора гола назад ты зебил его в сраку готов был целовать..😃
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11.09.2020 16:21 Відповісти
Не, это только петята создают себе кумира, и возводят поклонение ему в абсолют. Зелики в массе своей такой ерундой не страдают.
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11.09.2020 16:24 Відповісти
Страдают болезный...страдают...осла в гузло готовы целовать и сейчас...😃
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11.09.2020 16:26 Відповісти
Какие бурные у тебя фантазии...
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11.09.2020 16:48 Відповісти
Это констатация факта болезный...и ничего более..
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11.09.2020 16:49 Відповісти
Ты путаешь факты со своими эротическими фантазиями. Впрочем, я не удивлён, не ты первый такой, не ты последний.
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11.09.2020 16:55 Відповісти
😃 Я ничего не путаю...я очень наблюдательный...и своими глазами вижу как зебилы типа тебя целуют осла в гузло..а ранее точно также целовали багдашу...
Я понимаю что тебе обидно слышать правду....но это правда...и на нее не стоит обижаться...
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11.09.2020 16:58 Відповісти
Ну, верь (тому, что мне написал), смысла переубеждать не вижу. В конце концов право заблуждаться имеют даже петики.
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11.09.2020 17:06 Відповісти
Не верить чему?? Собственным глазам?? Я ведь не зебил как ты...и всегда верю своим глазам а не каналу Г+Г....
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11.09.2020 17:08 Відповісти
Успехов.
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11.09.2020 17:12 Відповісти
И тебе болезному не хворать...
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11.09.2020 17:13 Відповісти
Він мене колись, як тільки з"явився, почав "учить розуму"... Я до нього придивився, обізвав "душевним сфінктером". Образився, став істерить... "Присадив"... Тепер затух, не ***********...
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11.09.2020 18:28 Відповісти
ви с кацапам поговорили.
оно тупое, как и все кацапи.
просто в спам етого дегенерата.
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11.09.2020 17:13 Відповісти
Шо?! Тоже порохобот!
Надо же было выбрать такую гниду, что после общения с этим дерьмом автоматически становишься порохоботом.
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11.09.2020 16:06 Відповісти
Нуну.
Коломойський поганогого особистого юриста собі не вибрав би.
Це не яник, що користувався послугами тупих собачих ротів.
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11.09.2020 16:07 Відповісти
пока точно не погятно что это будет, было лишь первое интервью, перед следаком будет снова общатся с журналюгами и тогда можно будет сделать вывод что это было -война или просто нервы пощекотал.как по мне будет жаль если он остановится и не поджарит пердаки бубочки и Компании.
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11.09.2020 17:27 Відповісти
Если существуют 12 пунктов договоренности с РФ, то надо вызывать Ермака в ГБР
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11.09.2020 16:07 Відповісти
Предлагаю вспомнить.
Ровно пять лет тому назад 08.09.2015 на Цензоре хайповали, троллили и смеялись все форумчане:
https://censor.net/news/351076/********************************************************************************************************
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11.09.2020 16:10 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/351098/priklyucheniya_arslana_yatsenyukaeva_v_chechne_podborka_luchshih_fotojab
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11.09.2020 16:11 Відповісти
Зеленський настількі гівно, що поруч з ним навіть такі як Богдан здаються позитивними героями.
Богдан отримав повістку на допит у ДБР на 14 вересня: "Можуть же, коли хочуть" - Цензор.НЕТ 7243
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11.09.2020 16:16 Відповісти
Богдан отримав повістку на допит у ДБР на 14 вересня: "Можуть же, коли хочуть" - Цензор.НЕТ 2114

...
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11.09.2020 16:27 Відповісти
А как зебилы пели дифирамбы этому багдану в 2019-м...как пели...любо дорого посмотреть было...
А теперь точно также его обсирают...😃
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11.09.2020 16:19 Відповісти
совсем недавно как было? а теперь сам...
Богдан отримав повістку на допит у ДБР на 14 вересня: "Можуть же, коли хочуть" - Цензор.НЕТ 656
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11.09.2020 16:29 Відповісти
І також, як і поросєночкіни, Рівняли з гівном, а тепер на руках носять. Чи не так?
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11.09.2020 16:32 Відповісти
😃Скажу тебе как порохобот...честно и откровенно...богдан как был гавном так гавном и остался...и всегда им будет...
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11.09.2020 16:34 Відповісти
Что гавно, то гавно. С этим даже спорить смысла нет. Но дураком я его никогда не считал. И корочки юриста у него вряд ли купленные, в отличие от Зели. Как ниже кто-то заметил, олигархи плохих юристов возле себя не держат. И если он себе позволяет делать такие заявления, то ему явно есть, что сказать. Я не удивлюсь, если у него есть такая информация, с помощью которой он крепко держит Зелю за яйца. Возможно, он даже сам толкал Зелю на что-то, а потом документировал. Может, и прослушки в различных кабинетах - его рук дело. В общем, запасаемся попкорном - должно быть очень интересно.
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11.09.2020 18:46 Відповісти
Но то что он макает осла мордой в дерьмо мне нравится...😃
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11.09.2020 16:35 Відповісти
Це все, на що ви здатні. Мабуть ще й поважаєш себе...
Тільки не забувай, що це саме роблять гнилозубі з-за парєбріка. Бо їм насрати, чи буде лад в нашій країні.
Продовжуй наводити безлад за гроші "найсолодшого".
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11.09.2020 16:41 Відповісти
😃 Я люблю цирк...и ничего не могу с собой поделать..
И когда один клоун бьет по голове другого клоуна это смешно...особенно после того как эти два клона лруг друга в десна целовали...😃
И еще прикольно наблюдать за зебилами типа тебя...
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11.09.2020 16:45 Відповісти
Прікольно наблюдать?
Спостерігач ти наш
Ти помітив новину про 77% опитаних - за викладання в школі українською мовою? Вчи мову, спостерігач.
Хоча навіщо вона в саратові?
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11.09.2020 17:09 Відповісти
А кто тебе зебилу сказал что я ее не знаю??
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11.09.2020 17:10 Відповісти
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11.09.2020 17:11 Відповісти
Это туда ты зебил пошел?? Ну иди...не буду тебя задерживать...😃
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11.09.2020 17:13 Відповісти
Богдан отримав повістку на допит у ДБР на 14 вересня: "Можуть же, коли хочуть" - Цензор.НЕТ 593Не знав, що https://censor.net/ru/user/413106 має дані про таємне голосування на виборах президента України. Може ще придумаєш покарання за нетаке голосування? Про демократію чуло що небуть? Чи з совка ще не вилізло? А може взагалі - з фашистськоі секти?
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11.09.2020 17:24 Відповісти
Ага,фашисты мы -так что зесрань вместе жабой выгребет по полной
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11.09.2020 18:08 Відповісти
Усохни, кацапченя
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11.09.2020 18:43 Відповісти
Уявляєте дружбан Портнов у Богдана , Портнов працює на розвал правової системи Єрмака , Богдан пішов війною на Єрамка , у цей час Портнов з Єрмаком та Мертвечуком швиденько поставли Венедіктовій смотрящего прокурора ...
зі стрічки новин - Теперь под контролем Медведчука и россиян: зам Венедиктовой получил от нее ключевые направления
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11.09.2020 16:32 Відповісти
"Человек который совершил этот телефоний звонок он фактически признался, что он его совершил. Я знаю кто звонил и знаю куда звонил и кому", - сказав Богдан про злив операції "вагнерівців" в інтерв'ю Гордону, на відео з хв. 1:52:30 https://www.youtube.com/watch?v=ogGK8rjDqJE&t=9769s .
Богдан не назвав гордону прізвище того хто подзвонив, але у ДБР він точно скаже і скаже ще більше. Цінність заяви Богдана для кримінальних справ проти зермаків в тому, що це сказав не якийсь там журналіст-розслідувач, якого клоуни зразу обізвали порохоботом, а екс-голова офісу президента. Він знає що каже і розуміє відповідальність за сказане, а ще більше розуміє, що сказане ним не пройде непоміченим повз увагу тих, хто в силу своїх професійних обов'язків зобов'язаний був почути.
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11.09.2020 16:35 Відповісти
тільки гра Богдана для усіх загадка , його мета ...
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11.09.2020 16:41 Відповісти
Чи зробив це Богдан з міркувань протидіяти реваншистам, чи як помста Єрмаку важко сказати, бо вночі 11 серпня згоріло зразу дві автівки Богдана і у підпалі він звинуватив співробітників ОПи. Нам пересічним громадянам це не важливо, важливо інше. З з його інтерв'ю стало відомо про злочини президента і його найближчого оточення що трактуються як державна зрада.
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11.09.2020 16:50 Відповісти
вопрос - а что с этим сказаным следак делать будет? даст ходу себе или заяве?
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11.09.2020 17:36 Відповісти
Зермаки у владі не вічні, а стаття державна зрада не має строку давності.
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11.09.2020 18:29 Відповісти
Похоже, что намечается снятие Ермаковича с должности.
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11.09.2020 17:01 Відповісти
Кстати... В своем интервью он говорил, что никому не говорил, что в тот день ему спалили ДВЕ машины... А в коментах, в статьях про сожженную Теслу, была инфа именно про две машины...
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11.09.2020 17:08 Відповісти
"Нацкорпус" нужно было пригласить!
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11.09.2020 17:33 Відповісти
андрій йосипович хоче познайомитись із наступниками свого кореша Труби. Андрій, обережно. там сидять тільки "чувачки" "чувачки", вони як родичі свого великого "Чувака" Абакумова приколів не розуміють. в країні плетуть змови. а тут приколи.
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11.09.2020 17:46 Відповісти
Богдан отримав повістку на допит у ДБР на 14 вересня: "Можуть же, коли хочуть" - Цензор.НЕТ 3158
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11.09.2020 20:07 Відповісти
Учитывая, что Богдан был адвокатом Коломоя, кажется мне, что ГБР откушает говна по полной программе.
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11.09.2020 20:41 Відповісти
 
 