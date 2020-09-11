Богдан отримав повістку на допит у ДБР на 14 вересня: "Можуть же, коли хочуть"

Ексглава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан повідомив, що отримав повістку на допит у Державне бюро розслідувань на 11.00 понеділка, 14 вересня.

"Тільки повернувся до Києва і моментально (можуть же, коли хочуть), отримав повістку на допит в ДБР ... Буду дуже радий поспілкуватися з ними, а до цього запрошую журналістів зустрітися у ДБР о 10. Поговоримо", - написав Богдан у п'ятницю на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Він також дав посилання на свій телеграм-канал, в якому опублікував фотокопію повістки. Згідно з документом, його викликають як свідка до старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ДБР 14 вересня на 11.00.

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Напередодні Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило, що викликало Богдана на допит як свідка. У ДБР зазначили, що 9 вересня Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами щодо статусу Криму, авіасполучення з РФ, обміну полоненими і низки інших домовленостей, не передбачуваних законами і нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача Збройних сил України.

"З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі Державного бюро розслідувань запрошують Андрія Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів як свідка", - йдеться в повідомленні.