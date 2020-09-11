Зеленський по телефону обговорив з головою ОБСЄ Рамою ситуацію на Донбасі

З метою координації зусиль з мирного врегулювання на Донбасі президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з чинним головою ОБСЄ, прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та важливі аспекти переговорного процесу в межах Нормандського формату.

Президент привернув увагу до порушень домовленостей з боку незаконних збройних формувань, зокрема обстрілів ними українських позицій, що відбувалися 6 та 10 вересня.

"Вчора, буквально під час моєї телефонної розмови з канцлером Ангелою Меркель, бойовики відкрили вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми, по ділянці, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ. І різниця між цими пострілами та попередніми полягала в тому, що ці були прицільними. Ми не хочемо нової ескалації. Адже 6 вересня в результаті провокації НЗФ ми вже зазнали втрат – загинув один військовий ЗСУ, один був поранений", – сказав Зеленський.

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"Чинний голова ОБСЄ зі свого боку підтримав зусилля української сторони, спрямовані на досягнення миру в регіоні, та запевнив у готовності албанського головування сприяти відновленню миру. Він відзначив, що кроки, які зробив український Президент та народ у напрямку досягнення миру, – дуже мужні. Також наголосив, що шкодує через відсутність взаємного руху протилежної сторони у цьому напрямку", - говориться в повідомленні.

У цьому контексті співрозмовники відзначили важливість забезпечення повного, безперешкодного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всю непідконтрольну територію. Оскільки мандат СММ ОБСЄ не обмежується лише Донбасом, Володимир Зеленський наголосив на очікуваннях України, що моніторингова місія приділятиме належну увагу також ситуації в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.