Експертизи у справі поліцейських Кагарлика практично завершено: найближчим часом справу буде передано до суду, - в.о. директора ДБР Соколов

Практично всі експертизи, призначені у справі поліцейських Кагарлика (Київська обл.) завершено, найближчим часом матеріали справи будуть направлені до суду, зазначає в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Соколов.

Соколов розповів, що пыд час розслідування злочинів, скоєних поліцейськими в Кагарлику, співробітники ДБР "встановили ще кілька епізодів, пов'язаних із тими ж та іншими фігурантами, які причетні до тортур людей", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Справа була продовжена не тому, що як кажуть деякі народні депутати, ми намагаємося щось заховати, затягнути. У цій справі призначено понад 57 експертиз, близько 90% з них вже виконані. Ми чекаємо закінчення проведення експертиз. Думаю, що найближчим часом направимо справу до суду", - повідомив Соколов.

Читайте також: "Я тебе розірву, будеш моя сьогодні", - жертва зґвалтування в Кагарлику Погребицька розповіла деталі тієї ночі

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва з СІЗО і перевести їх під домашній арешт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зґвалтування і тортури в Кагарлику: чотирьом працівникам поліції повідомлено про підозру, призначено 50 експертиз, - ДБР (оновлено)