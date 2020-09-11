Україна не буде відновлювати імпорту електроенергії з РФ чи Білорусі, - Буславець
Україна не планує відновлювати імпорт електроенергії з Російської Федерації та Білорусі.
Про це на пресконференції сказала в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Не хочеться навіть розглядати варіантів відкриття імпорту. Той же "Енергоатом" при відкритті імпорту повинен автоматично обмежити своє виробництво. Це призведе до зниження виробництва теплової генерації, зниження обсягів продажів вугілля", - висловила думку в. о. міністра.
Вона нагадала, що імпорт електроенергії матиме мультиплікативний негативний ефект для всієї галузі електроенергетики.
"Неможливо навіть подумки згадувати про імпорт електроенергії з РФ або Білорусі", - підсумувала Буславець.
Топ коментарі
+3 dtrscnij grsrt
показати весь коментар11.09.2020 16:35
+2 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар11.09.2020 16:28
+1 secret secret_too
показати весь коментар11.09.2020 16:38
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То прямо жити не могли без кацапської електрики, а тут, опаля.
І, вуаля !
проходили уже "на марсе будут яблони цвести"
порядок навести надо и всего хватит