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росія (63556) Електрика (2040) Буславець Ольга (146)

Україна не буде відновлювати імпорту електроенергії з РФ чи Білорусі, - Буславець

Україна не буде відновлювати імпорту електроенергії з РФ чи Білорусі, - Буславець

Україна не планує відновлювати імпорт електроенергії з Російської Федерації та Білорусі.

Про це на пресконференції сказала в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Не хочеться навіть розглядати варіантів відкриття імпорту. Той же "Енергоатом" при відкритті імпорту повинен автоматично обмежити своє виробництво. Це призведе до зниження виробництва теплової генерації, зниження обсягів продажів вугілля", - висловила думку в. о. міністра.

Вона нагадала, що імпорт електроенергії матиме мультиплікативний негативний ефект для всієї галузі електроенергетики.

"Неможливо навіть подумки згадувати про імпорт електроенергії з РФ або Білорусі", - підсумувала Буславець.

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Топ коментарі
+3
Ашоштакоє?
То прямо жити не могли без кацапської електрики, а тут, опаля.
І, вуаля !
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11.09.2020 16:35
+2
гениально !!!
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11.09.2020 16:28
+1
збитки нашим підприемствам вже нанесено, "вженеолігархи" ахметов з коломойшею отримали свій шмат, тепер можна звалити все на лероса і вмивати цурупалки.
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11.09.2020 16:38
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гениально !!!
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11.09.2020 16:28 Відповісти
Ашоштакоє?
То прямо жити не могли без кацапської електрики, а тут, опаля.
І, вуаля !
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11.09.2020 16:35 Відповісти
збитки нашим підприемствам вже нанесено, "вженеолігархи" ахметов з коломойшею отримали свій шмат, тепер можна звалити все на лероса і вмивати цурупалки.
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11.09.2020 16:38 Відповісти
Украина не будет возобновлять импорт электроэнергии из РФ или Беларуси, - Буславец / Ещё поглядим чей козырь старше: Герус предложил (передал приказ Коломойского) Раде возобновить импорт электроэнергии из России. 03.07.20.
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11.09.2020 16:47 Відповісти
Щас гудок монопольную цену в два раза подымет. А соя будет кричать про плохохо Геруса☝
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11.09.2020 16:48 Відповісти
Соєва отара буде волати за будь яких обставин, бо їм чим гірше, тим ліпше, в них головна мета привести до влади панів Бойка/ Медведчука.
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11.09.2020 16:54 Відповісти
Почему бы уголь тогда не запретить, и газ?
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11.09.2020 16:51 Відповісти
Украина должна не закупать электричество, а экспортировать! Нужно строить больше АЭС и мини АЭС и строить их надо под землей для безопасности! И можно будет производить много дешевой электроэнергии и можно уже тогда переводить страну на отопление дешевое на электричестве и также газ заменить на электричество! И воду греть в бойлерах, а плиты всем поставить индукционные. И полностью отказаться от газа и угля! И машины тоже нужно все в стране сделать на электричестве! Это страну сделает богаче и экологичнее и денег больше не будем платить русским за газ и уголь и т.п.
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11.09.2020 16:52 Відповісти
еще один строитель коммунизьма нашелся....
проходили уже "на марсе будут яблони цвести"
порядок навести надо и всего хватит
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11.09.2020 18:49 Відповісти
Игорь Л. Такой тут был технический стратег. Это не ты?
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11.09.2020 18:51 Відповісти
А как насчьод експорта?
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11.09.2020 17:16 Відповісти
Пора уж менять пластинку - да импортировать.
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11.09.2020 17:17 Відповісти
Да!! Когда у этого козла и вора БЕНИ прибыль уже начала идти через уши, то наши министры смилостивились над народом и бюджетом и дают нам крохи с барскогос стола Бени!! Благодетели наши хреновы, вместе с Зеленским!!! Безграмотные Идиоты От " слуг народа!! До Зеленского Ахметов , с успехом продавал электроэнергию И в Молдову И в Венгрию И в Польшу и т. д. Как только пришёл к власти этот долбанный, безграмотный клоун Зеленский, всё перевернулосб вверх дном!! И хоть зеленский кричит на каждом углу,, что он не вор!, Я лично ему и его кодле ни грамма не верю и не удивлюсь, если после президенства у него вдруг найдут где-то на сейшелах огромную, дорогую дачу или даже целый собственный остров на Бермудах, которые Беня ему в знак благодарности "подарил". Не верьте жидам , особенно если они Президенты!!!
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11.09.2020 18:36 Відповісти
А чому? Возобновляйте, а свої закривайте. Всеодно не прийдуть малороси Семен Семенко(Гришін), Параска, Соболев та інші. То вони при Порошенко випендрьохивались, а тут можна. Вони свого досягли.
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11.09.2020 19:08 Відповісти
 
 