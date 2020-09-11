У Києві через входження до "помаранчевої" зони з 14 вересня заборонять планові госпіталізації

У Києві через входження міста до "помаранчевої зони" епідеміологічної небезпеки з понеділка на 14 днів заборонять планові госпіталізації в медустановах. Це передбачено обмеженнями для адміністративно-територіальних одиниць, які увійшли до "помаранчевої" зони.

У департаменті охорони здоров'я Київської міськдержадміністрації повідомили, що відповідні листи департамент направить медустановам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні це питання буде озвучено директором департаменту на онлайн-нараді з керівниками лікарень", - повідомили в департаменті.

Нагадаємо, через збільшення кількості хворих COVID-19 Київ увійшов до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки, тому в столиці з 14 вересня знову введуть низку обмежень.

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