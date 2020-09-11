У Києві через входження до "помаранчевої" зони з 14 вересня заборонять планові госпіталізації
У Києві через входження міста до "помаранчевої зони" епідеміологічної небезпеки з понеділка на 14 днів заборонять планові госпіталізації в медустановах. Це передбачено обмеженнями для адміністративно-територіальних одиниць, які увійшли до "помаранчевої" зони.
У департаменті охорони здоров'я Київської міськдержадміністрації повідомили, що відповідні листи департамент направить медустановам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні це питання буде озвучено директором департаменту на онлайн-нараді з керівниками лікарень", - повідомили в департаменті.
Нагадаємо, через збільшення кількості хворих COVID-19 Київ увійшов до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки, тому в столиці з 14 вересня знову введуть низку обмежень.
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Это может повлиять на поиск вакцины.
"Антитела к коронавирусу снижаются всего через месяц, утверждается в новом исследовании, и это может стать ударом для надежд мира на поиск вакцины", - сообщает The Telegraph (перевод - https://www.inopressa.ru/article/11Sep2020/telegraph/antibody.html inopressa.ru ).
"По словам экспертов, понимание иммунной реакции на Covid-19 имеет фундаментальное значение для разработки эффективных методов лечения и профилактической вакцины. И если антитела со временем снижаются, это может означать, что иммунитет, создаваемый потенциальной вакциной, также исчезнет, что сделает ее менее эффективной или потребует повторной иммунизации", - говорится в статье.
"В новом исследовании ученые из Медицинской школы Нанкинского университета в Китае наблюдали за иммунной реакцией на Covid-19 у 19 пациентов со средней тяжестью течения болезни и у 7 тяжелых пациентов с коронавирусом в течение 7 недель с момента начала заболевания. Исследователи обнаружили, что у большинства пациентов вырабатывались антитела против вируса. Но лишь у небольшой части наблюдался мощный уровень нейтрализующей активности антител, а примерно у каждого пятого (20%) не наблюдалось никакого иммунного ответа", - передает издание.
"Исследование, опубликованное в PLOS Pathogens, также показало, что через три-четыре недели после выписки из больницы нейтрализующая активность антител у выздоровевших пациентов значительно снизилась", - констатирует газета.
"Понимание адаптивных реакций, при которых организм вырабатывает антитела, которые специфически связываются с Sars-CoV-2 у пациентов с Covid-19, дает фундаментальную информацию для разработки эффективных методов лечения и профилактических вакцин", - указывают исследователи.
"Предыдущее исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона, показало, что 60% из 96 участников исследования имели "мощный" иммунный ответ на Covid-19 на пике инфекции, но через 3 месяца этот показатель снижался до 17%", - говорится в публикации. (...)
Лікують тільки ковідних. Вони зараз віпи.
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