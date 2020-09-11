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ЄБРР (874) Укрзалізниця (6677)

Наглядова рада "Укрзалізниці" зірвала кредит ЄБРР на закупівлю вагонів і завдала збитки державі на 85 млн грн, - Рязанцев

Наглядова рада

Наглядова рада "Укрзалізниці" зірвала отримання держкомпанією кредиту ЄБРР на закупівлю нових вагонів, при цьому держава зобов'язана сплатити банку 85 млн грн комісії за невикористання кредиту.

Про це заявив ексдиректор із розвитку бізнесу АТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев.

За його словами, ситуація з використанням кредиту від ЄБРР для "Укрзалізниці" на будівництво і оновлення вагонного парку розтяглася на три роки, але в кінцевому підсумку наглядова рада компанії ухвалила рішення не продовжувати дію договору з банком.

"Чомусь, після призначення виконуючим обов'язки голови правління Івана Юрика, наглядова рада голосує за те, щоб ми не пролонгували цей договір (кредитний договір між УЗ і ЄБРР на закупівлю нових вагонів - ред.). Це було у квітні 2020 року. А непродовження, тобто, непролонгація цього договору скасовує обов'язок Європейського банку реконструкції і розвитку виділяти кошти УЗ на придбання вагонів", - розповів Рязанцев.

Він також зазначив, що у результаті УЗ не отримала коштів на оновлення вагонного парку, і при цьому ще змушена заплатити ЄБРР 85 млн грн комісії за невикористання коштів кредиту.

"Тобто, ми відмовляємося, при цьому за три роки заплативши їм комісію за користування невибраним залишком кредитних коштів. Ця сума становить ні багато, ні мало - 85 мільйонів гривень", - сказав Рязанцев.
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Топ коментарі
+4
в том то и дело - кредит взяли но им попользовались кто угодно но не укрзализниця, а по окончании переложили на плечи мудрого нарида, который выбрал членограя в надежде что если что поменяет на другого а эта мразина так и не приняла закон об импичменте и не говорите что в Раде не было за него голосов - большинство в нашей парламенско-президентско враде бы проголосовало .... так как скажет достойный книжек зеклоун-членограй
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11.09.2020 16:51
+2
Яка ярунда. Хіба то свої гроші? То наші, громади України. Їм їх не шкода.
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11.09.2020 19:09
+2
неустойка
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11.09.2020 21:28
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Кредита не брали , а за що платити ?
вынуждена заплатить **** 85 млн грн комиссии за неиспользование средств кредита.Источник: https://censor.net/ru/n3218812
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11.09.2020 16:38 Відповісти
Та ладно, как Зе-зрада пойдет! Налитай!
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11.09.2020 16:44 Відповісти
в том то и дело - кредит взяли но им попользовались кто угодно но не укрзализниця, а по окончании переложили на плечи мудрого нарида, который выбрал членограя в надежде что если что поменяет на другого а эта мразина так и не приняла закон об импичменте и не говорите что в Раде не было за него голосов - большинство в нашей парламенско-президентско враде бы проголосовало .... так как скажет достойный книжек зеклоун-членограй
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11.09.2020 16:51 Відповісти
неустойка
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11.09.2020 21:28 Відповісти
Наглядова рада "Укрзалізниці" зірвала кредит ЄБРР на закупівлю вагонів і завдала збитки державі на 85 млн грн, - Рязанцев - Цензор.НЕТ 5511
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11.09.2020 16:47 Відповісти
Это Лещенко не для женщин, а для себя! Мазахист.
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12.09.2020 02:02 Відповісти
О! Это уже абсолютно новый, прогрессивный способ *********! Браво!
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11.09.2020 16:50 Відповісти
Яка ярунда. Хіба то свої гроші? То наші, громади України. Їм їх не шкода.
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11.09.2020 19:09 Відповісти
И не кому не чего не будет! Иностранные наблюдатели, вне Украинских законов. Им можно всё уничтожать, помогать красть поставившим их, и максимальное наказание, уйти в отставку с выплатой Украиной неустойки, за прерванный контракт. Спасибо Порошенко за придуманную схему в 2015 году. Хотя он думал не о них, а о себе, ведь чем больше влиятельных, "Помажешь воровством"- тем легче уходить от ответственности.
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12.09.2020 02:11 Відповісти
не кому

"никому ничего не будет" пишется именно так.
кацапе, свій кацапо-ординський суржик потрібно знати краще. Порошенко мабуть тобі в голові насрав, недолуге.))
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15.09.2020 07:37 Відповісти
Сыранул? Порохобот. А суть иностранных наблюдателей не изменится, они на себя и своих хозяев работают и против Украины. Представь себя наблюдателем в российской компании, и на кого ты будешь работать? На них, или против них? Суть то одинаковая.
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15.09.2020 23:58 Відповісти
 
 