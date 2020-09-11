ОП змінив фото, залишивши самого Єрмака: "маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - журналіст Ткач. СКРІНШОТ
У Фейсбуці Офісу Президента пост про візит української делегації до Берліна проілюстрували фотографією голови ОП Андрія Єрмака і членів делегації на борту літака. Незабаром фото замінили зображенням самого Єрмака.
На це звернув увагу журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.
Він опублікував два скріншоти одного і того ж повідомлення на фб-сторінці Офісу Президента.
"Два однакових повідомлення. На першому фото з усією делегацією. Потім фото змінюють, і тепер тут сам Єрмак. Просто маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - написав Ткач.
Раніше в п'ятницю, 11 вересня, Офіс Президента повідомив, що українська делегація прибула до Берліна на переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".
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Будь ласка, зачекайте...
Виходить так, що на зустрічі Україна ніким не представлена.
Он что, обувь снял?
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1159872521051718?__cft__[0]=AZXio3J-KGNXMlRY9YERalhoz05I-qFtPxNHBgfusCqNYr71jjtpNoOTtNWRdfR1KqT833-37sDCsfy4S93vaxHDwlfUkueDgHJFejMe7V0_plI2h2f6VA5Yqxscd7dgTy8&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Кто ты такой? Ты завхоз блд.
В каком статусе ты на переговоры поехал? Кто тебе мандат выдал и полномочия? На основании чего? Какого хера офис Президента отчитывается не о Президенте, а о главе Офиса?
"Зеленский (ВАЗ) - мелкий политический деятель эпохи главы офиса Президента Украины А.Ермака (2020-2021 г.)".
Щоб знали, хто в країні госпідар..
сам ***... без ансам*** )))))
а що тоді "керівник офісу у складі делегації...".. чи то вони про "нелоха" написали а на фото його не має.. бо сситься))
кукурузником еще куда ни шло, велик...