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плагіат (69) Міносвіти (1404) НАЗЯВО (16) Шкарлет (353)

Шкарлет заявив, що оскаржить рішення Нацагентства з якості вищої освіти щодо плагіату: "У мене є багато питань до рішення"

Шкарлет заявив, що оскаржить рішення Нацагентства з якості вищої освіти щодо плагіату:

Т.в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що буде оскаржувати рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, який знайшов плагіат у його наукових роботах.

Про це Шкарлет розповів у коментарі "Українській правді. Життя", передає Цензор.НЕТ.

"У мене є чимало запитань до рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (тексту самого рішення не надано). А також до складу комітету, методів і принципів його (рішення - ред) ухвалення. І, перш за все, об‘єктивності та неупередженості самого процесу, який став настільки заполітизованим, що годі й розраховувати на чесний висновок. Тому це рішення, яке, хочу наголосити, має суто рекомендаційний характер, буде оскаржене мною у законному порядку", – зазначив очільник міністерства.

Нагадаємо, кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: "27% тексту його монографії - це запозичення". Разом з тим, Шкарлет заявив про свої роботи: "Я впевнено заявляю, що ніякого плагіату немає". 11 вересня комітет з питань етики Нацагентства якості вищої освіти визнав, що в роботах т.в.о. міністра освіти Шкарлета є плагіат.

Читайте також: У роботах т.в.о. міністра освіти Шкарлета є плагіат, - комітет з етики НАЗЯВО
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Топ коментарі
+6
Шкарлет заявив, що оскаржить рішення Нацагентства з якості вищої освіти щодо плагіату: "У мене є багато питань до рішення" - Цензор.НЕТ 118
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11.09.2020 17:00
+2
а РЫЛО у этого плагиата-----ХИТРОЕ при хитрое,а глазенки его так и бегают,у-у-у двоечник !!!!!!
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11.09.2020 17:50
+1
Шкарлет заявил, что обжалует / Из-за какого то плагиата обидели маленького. Вон министр культуры Ткаченко спи...л целую киностудию в Одессе, старшОй в СБУ Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, глава Кировоградской ОГА, попавшийся при получении взятки, был назначен при личном участии президента Зеленского. Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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11.09.2020 17:03
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Шкарлет заявив, що оскаржить рішення Нацагентства з якості вищої освіти щодо плагіату: "У мене є багато питань до рішення" - Цензор.НЕТ 118
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11.09.2020 17:00 Відповісти
https://twitter.com/Bilochk

https://twitter.com/Bilochk книжковий гризун @Bilochk

https://twitter.com/Bilochk https://twitter.com/Bilochk



У день, коли Шкарлета призначили т.в.о. міністра освіти, ми звернулися в НАЗЯВО щодо перевірки його робіт на предмет доброчесності і зареєстрували ЗП, який забороняє визнаним плагіаторам займати посади в Кабміні, державній службі і бути ректорами. (лунає відьмівське хихотіння).

Ми їм блть такий кадровий голод створимо, що земля горітиме)
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11.09.2020 22:01 Відповісти
Шкарлет заявил, что обжалует / Из-за какого то плагиата обидели маленького. Вон министр культуры Ткаченко спи...л целую киностудию в Одессе, старшОй в СБУ Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, глава Кировоградской ОГА, попавшийся при получении взятки, был назначен при личном участии президента Зеленского. Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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11.09.2020 17:03 Відповісти
а РЫЛО у этого плагиата-----ХИТРОЕ при хитрое,а глазенки его так и бегают,у-у-у двоечник !!!!!!
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11.09.2020 17:50 Відповісти
таким образом сам факт плагиата он не отрицает !!!!!!!
вопросы по составу комитета, методам, беспристрастности и др. ерунде ...
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11.09.2020 17:11 Відповісти
так главная проблема ведь не то что шкралет плагиатор а то что он ускомирный мудень.
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11.09.2020 17:36 Відповісти
Сам факт плагиата не отрицает, НО - "мы абиделись"? И ведь "это" - министр ОБРАЗОВАНИЯ(ну почти)..
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11.09.2020 17:41 Відповісти
Бездарь и вор имей мужество признать акт воровства чужих мыслей и идей!! козлина ты януковича , а не министр МОН!
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11.09.2020 18:18 Відповісти
Какие претензии к Шкарлету? Пусть отвечает тот, кто эту диссертацию писал. А Шкарлет лишь платил. Обычная схема для этих министров, чиновников и прочих "ученых".
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11.09.2020 20:03 Відповісти
 
 