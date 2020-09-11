Шкарлет заявив, що оскаржить рішення Нацагентства з якості вищої освіти щодо плагіату: "У мене є багато питань до рішення"
Т.в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що буде оскаржувати рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, який знайшов плагіат у його наукових роботах.
Про це Шкарлет розповів у коментарі "Українській правді. Життя", передає Цензор.НЕТ.
"У мене є чимало запитань до рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (тексту самого рішення не надано). А також до складу комітету, методів і принципів його (рішення - ред) ухвалення. І, перш за все, об‘єктивності та неупередженості самого процесу, який став настільки заполітизованим, що годі й розраховувати на чесний висновок. Тому це рішення, яке, хочу наголосити, має суто рекомендаційний характер, буде оскаржене мною у законному порядку", – зазначив очільник міністерства.
Нагадаємо, кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: "27% тексту його монографії - це запозичення". Разом з тим, Шкарлет заявив про свої роботи: "Я впевнено заявляю, що ніякого плагіату немає". 11 вересня комітет з питань етики Нацагентства якості вищої освіти визнав, що в роботах т.в.о. міністра освіти Шкарлета є плагіат.
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У день, коли Шкарлета призначили т.в.о. міністра освіти, ми звернулися в НАЗЯВО щодо перевірки його робіт на предмет доброчесності і зареєстрували ЗП, який забороняє визнаним плагіаторам займати посади в Кабміні, державній службі і бути ректорами. (лунає відьмівське хихотіння).
Ми їм блть такий кадровий голод створимо, що земля горітиме)
вопросы по составу комитета, методам, беспристрастности и др. ерунде ...