Шкарлет заявив, що оскаржить рішення Нацагентства з якості вищої освіти щодо плагіату: "У мене є багато питань до рішення"

Т.в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що буде оскаржувати рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, який знайшов плагіат у його наукових роботах.

Про це Шкарлет розповів у коментарі "Українській правді. Життя", передає Цензор.НЕТ.

"У мене є чимало запитань до рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (тексту самого рішення не надано). А також до складу комітету, методів і принципів його (рішення - ред) ухвалення. І, перш за все, об‘єктивності та неупередженості самого процесу, який став настільки заполітизованим, що годі й розраховувати на чесний висновок. Тому це рішення, яке, хочу наголосити, має суто рекомендаційний характер, буде оскаржене мною у законному порядку", – зазначив очільник міністерства.

Нагадаємо, кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: "27% тексту його монографії - це запозичення". Разом з тим, Шкарлет заявив про свої роботи: "Я впевнено заявляю, що ніякого плагіату немає". 11 вересня комітет з питань етики Нацагентства якості вищої освіти визнав, що в роботах т.в.о. міністра освіти Шкарлета є плагіат.

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