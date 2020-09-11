Міносвіти заявило про проникнення невідомих у будівлю міністерства: робили фото службових документів

Міністерство освіти і науки звернулося до правоохоронних органів у зв'язку з проникненням невідомих осіб у будівлю міністерства наприкінці серпня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міносвіти, передає Цензор.НЕТ.

"Наприкінці серпня вночі до Міністерства освіти і науки України проникли невідомі особи та направилися до однієї з приймалень кабінету будівлі МОН.

У прибудові будівлі МОН ведеться відеофіксація, і на записі було видно, як невідомі особи шляхом незаконних дій потрапили до приймальні, а потім і до самого кабінету. Камера відеоспостереження зафіксувала, як особи переглядали папери, робили фото службових документів та нишпорили у приміщенні. З будівлі Міністерства невідомі особи вийшли за 15 хвилин після того, як залишили кабінет.

МОН вважає, що особи, які незаконно проникли до приміщення Міністерства, скористалися своїм службовим становищем та здійснили перевищення влади або службових повноважень. Не виключається можливість, що невстановлені особи будуть намагатися використати незаконно отримані службові документи у протиправних цілях, у т.ч. з метою нанесення шкоди державним інтересам у сфері освіти, а також з метою дискредитації працівників МОН.

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Міністерство скерувало до правоохоронних органів заяву про кримінальне правопорушення з метою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі МОН очікує прийняття відповідними правоохоронними органами рішення щодо початку досудового розслідування за викладеними фактами.

Сподіваємося на якнайшвидшу реакцію на звернення та об’єктивне розслідування. У зв'язку з цим принагідно інформуємо, що діяльність Міністерства будується на принципах законності, прозорості та відкритості до суспільства. У разі необхідності отримання інформації щодо діяльності Міністерства, будь ласка, звертайтеся відкрито, не ховаючи обличчя за масками у нічний час. Ми завжди готові до діалогу та плідної співпраці!" - сказано в повідомленні міністерства.