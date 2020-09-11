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Міносвіти заявило про проникнення невідомих у будівлю міністерства: робили фото службових документів

Міносвіти заявило про проникнення невідомих у будівлю міністерства: робили фото службових документів

Міністерство освіти і науки звернулося до правоохоронних органів у зв'язку з проникненням невідомих осіб у будівлю міністерства наприкінці серпня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міносвіти, передає Цензор.НЕТ.

"Наприкінці серпня вночі до Міністерства освіти і науки України проникли невідомі особи та направилися до однієї з приймалень кабінету будівлі МОН.

У прибудові будівлі МОН ведеться відеофіксація, і на записі було видно, як невідомі особи шляхом незаконних дій потрапили до приймальні, а потім і до самого кабінету. Камера відеоспостереження зафіксувала, як особи переглядали папери, робили фото службових документів та нишпорили у приміщенні. З будівлі Міністерства невідомі особи вийшли за 15 хвилин після того, як залишили кабінет.

МОН вважає, що особи, які незаконно проникли до приміщення Міністерства, скористалися своїм службовим становищем та здійснили перевищення влади або службових повноважень. Не виключається можливість, що невстановлені особи будуть намагатися використати незаконно отримані службові документи у протиправних цілях, у т.ч. з метою нанесення шкоди державним інтересам у сфері освіти, а також з метою дискредитації працівників МОН.

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Міністерство скерувало до правоохоронних органів заяву про кримінальне правопорушення з метою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі МОН очікує прийняття відповідними правоохоронними органами рішення щодо початку досудового розслідування за викладеними фактами.

Сподіваємося на якнайшвидшу реакцію на звернення та об’єктивне розслідування. У зв'язку з цим принагідно інформуємо, що діяльність Міністерства будується на принципах законності, прозорості та відкритості до суспільства. У разі необхідності отримання інформації щодо діяльності Міністерства, будь ласка, звертайтеся відкрито, не ховаючи обличчя за масками у нічний час. Ми завжди готові до діалогу та плідної співпраці!" - сказано в повідомленні міністерства.
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Топ коментарі
+4
Сфоткали методички від патрушева
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11.09.2020 17:13
+4
вже середина вересня. два тижні думали чи про то казать? чи думали як казать?
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11.09.2020 17:13
+2
Да там в Минобразовании сидят слуги сатаны, слуги барановируса и сатанячей зеленой власти, которая убивает украинцев своими карантинами, вакцинами и всякой хренью. Геть суки, дайте людям нормально жить, рогатые черти.
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11.09.2020 17:15
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Схватили за ж@пу коррупционеров и коррупционеры решили обставиться подобными баснями.
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11.09.2020 17:01 Відповісти
Да там в Минобразовании сидят слуги сатаны, слуги барановируса и сатанячей зеленой власти, которая убивает украинцев своими карантинами, вакцинами и всякой хренью. Геть суки, дайте людям нормально жить, рогатые черти.
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11.09.2020 17:15 Відповісти
ну что вы, откуда коррупционеры в честнейшей зеленой власти?

(у зельоных коррупционером считается только тот, кто украл у Украины свыше ста миллионов гривен, остальные называются пташата)
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11.09.2020 19:47 Відповісти
Сфоткали методички від патрушева
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11.09.2020 17:13 Відповісти
вже середина вересня. два тижні думали чи про то казать? чи думали як казать?
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11.09.2020 17:13 Відповісти
на стол хоть не насрали?
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11.09.2020 17:42 Відповісти
в конце августа вломились... в середине сентября обнародовали и... надеемся на скорейшую реакцию на обращение.. ????
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11.09.2020 17:52 Відповісти
Це вже якийсь зелений анєхдот - а де ж була охорона?
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11.09.2020 18:23 Відповісти
Маланские спецслужбы без санкции суда. Хотели сжечь машину министра. А тут опа, прокололись, зеленый министр за свой счет 100 видеокамер поставил, чтобы контролировать подходы, когда он взятки берёт, и не сказал ничего никому. А тихари ломанулись документы копировать.

Вообще это скандал. После такого министр и председатель ведомства, чьи были тихари, идёт в отставку, чтобы не посадили. Но наши предпочтут болтаться на столбах вместе с Зеленчским
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11.09.2020 19:43 Відповісти
Самое секретное министерство с самыми жуткими тайнами.
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11.09.2020 20:04 Відповісти
Шкарлет заказал кино в "Студии 95 Квартал". Рабочее название "Плагиат подкинули или деньги на дорогое авто преподаватели мне отдолжили"
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11.09.2020 20:34 Відповісти
Державній службі охорони нема коли міністерства охороняти, вони в Крим мертвечука возять.
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11.09.2020 23:24 Відповісти
Єресь! В будівлю МОН не так просто проникнути, там охорона і металеві огорожі на вікнах!
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12.09.2020 00:55 Відповісти
 
 