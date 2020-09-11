Державна регуляторна служба: уніфікація плати за порожній пробіг – це чергове підвищення тарифів
Запропонована Мінінфраструктури уніфікація тарифів за перевезення порожніх вагонів є черговим підвищенням тарифів на залізничні перевезення.
Такого висновку дійшла Державна регуляторна служба України, повідомляється в листі служби до прем’єр-міністра України.
В ДРС повідомили, що наданий їм для погодження проект наказу Міністерства інфраструктури "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов’язані з ними послуги", яким міністерство пропонує здійснити уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів, має на меті підвищення вартості залізничних перевезень.
"За результатами розгляду проекту наказу, а також аналізу його регуляторного впливу, ДРС встановила, що по суті, основною метою проекту наказу не є уніфікація перевезення порожніх вагонів, а чергове підвищення вартості залізничних перевезень", - зазначається у висновку.
За підрахунками ДРС, внаслідок введення в дію цього наказу вартість залізничних перевезень зросте на 2,3% поточного року, і на 9,1% - наступного.
При цьому в службі наголосили, що підвищення тарифів буде повністю покладене на вітчизняних виробників, які користуються послугами залізниці, та призведе до зростання цін на їх продукцію для кінцевого споживача, а також скорочення промислового виробництва та експорту в цілому.
Нагадаємо, раніше "Укрметалургпром" звернувся до НАБУ та Нацполіції з приводу корупційних схем в "Укрзалізниці", пов'язаних з перевезенням вантажів на особливих умовах, що передбачають 20% доплату за пришвидшене перевезення вантажів, в результаті чого втрати гірничодобувних підприємств перевищили 50 млн доларів.
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Група «1+1 медіа» олігарха Ігоря Коломойського управлятиме «Українським медіа холдингом» олігарха-втікача Сергія Курченка, який арештували в межах кримінальної справи.
Про це https://arma.gov.ua/news/typical/arma-obralo-peremojtsya-konkursu-z-vidboru-upravitelya-umh повідомляє Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних і інших злочинів (АРМА).
Тендерний комітет агентства обрав ТОВ «1+1 Інтернет», що входить до групи «1+1 медіа», бо компанія запропонувала найкращі умови управління.
«Зокрема найвищу суму гарантованих щомісячних перерахувань до державного бюджету у розмірі 5 млн грн, а також прогнозовані надходження до держбюджету у сумі майже 8 млн грн щомісяця», - йдеться у повідомленні.
Водночас компанія Коломойського має ще погодити цю угоду в Антимонопольному комітеті - відомство має визначити, чи допустимою буде концентрація активів. Якщо простими словами: чи не отримає «1+1 Інтернет» монопольне становище на ринку, якщо розширить свої можливості завдяки новим медіа в управлінні.
Що передувало цьому рішенню?
Сам Коломойський https://www.unian.ua/economics/finance/biznesmen-igor-kolomoyskiy-zvinuvachuye-radnika-glavi-op-podolyaka-v-tisku-na-arma-aktivi-umh-oligarha-kurchenko-hochut-viddati-v-upravlinnya-kompaniji-kurchenka-novini-ukrajina-11141180.html?_ga=2.245514244.1605773160.1599741197-1610617991.1599741197 звинуватив радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у тиску на АРМА, щоби агентство віддало арештований холдинг Курченка в управління компанії Курченка.
А ще раніше, в квітні 2020 року, видання «Наші гроші» http://nashigroshi.org/2020/04/24/pavlenkoheyt-zlyv-perepysok-zamholovy-arma-i-yoho-komentari-shchodo-ts-oho/?fbclid=IwAR2QTT0NpcM3saCEDlidFHUQH8FGn5-eXp4wdK3uZ3gbUpge7HXRccR-fCY повідомляло про злиття листування заступника глави АРМА, яке може свідчити про те, що вибір управителя для УМХ узгоджується в Офісі президента Зеленського.
Що за активи Курченка?
У межах кримінальної справи про ухилення від сплати податків та інші злочини прокуратура через суд арештувала активи Курченка, зокрема «Український медіа холдинг». У вересня 2019 року рішенням суду його передали до АРМА.
Так, в управління агентства передали майно, майнові та корпоративні права групи «Український медіа холдинг» (UMH), радіостанції «Голос столиці», Lounge FM і Radio Next, «Авторадіо», «Ретро ФМ»; юридичні особи порталів Bigmir.net, I.ua, Tochka.net; видавничий дім УМХ і його видання «Теленеделя», «Аргументы и факты в Украине», «КП в Украине», «Корреспондент», «Деньги.ua», «Команда», «За рулем»; друкарню «Укрполіграфмедіа», низку рекламних агенцій і сейлзхаусів, мереж розповсюдження преси