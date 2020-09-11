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У Херсоні в двох місцевих "наркоплантаторів" вилучено канабісу на 2 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

У Херсоні співробітники поліції викрили двох "наркоплантаторів", які налагодили вирощування конопель із метою подальшого збуту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Херсоні в двох місцевих наркоплантаторів вилучено канабісу на 2 млн грн, - Нацполіція 01

Двоє херсонців у віці 20 і 49 років вирощували марихуану елітних сортів. Для вирощування наркорослин зловмисники використовували спеціальні добрива і крапельне зрошення. За місцем проживання фігурантів оперативники провели 10 обшуків, під час яких вилучили 70 кущів конопель. Деякі рослини були висотою майже 3 метри. Крім того, поліцейські вилучили 5 кг готової до збуту марихуани.

У Херсоні в двох місцевих наркоплантаторів вилучено канабісу на 2 млн грн, - Нацполіція 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція ліквідувала на Київщині заховану в лісі біля болота велику плантацію елітних конопель. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


У Херсоні в двох місцевих наркоплантаторів вилучено канабісу на 2 млн грн, - Нацполіція 03

За даним фактом порушено кримінальні провадження у ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Вартість вилучених наркотиків оцінюється 2 мільйони гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ: На Херсонщині виявлено плантацію марихуани, вилучено наркотиків на 20 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+6
В цивілізованих країнах то давно вже ліки, тільки у нас ще борються з канабісом.
Ганьба!
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11.09.2020 17:18
+6
В Каліфорнії монахині курять його.Правда ослаблений.А в нас це гроші для правоохоронців.Можна ж його легалізувати і контролювати.Краще би боролися зі спайсами і солями.
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11.09.2020 17:36
+5
https://censor.net/ru/user/86312 Закладки це не канабіс,а спайс,солі чи інше лайно.З цим ніхто не бореться.Можна легалізувати і контролювати продаж канабісу.
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11.09.2020 17:37
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В цивілізованих країнах то давно вже ліки, тільки у нас ще борються з канабісом.
Ганьба!
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11.09.2020 17:18 Відповісти
Возле нашего дома стоят гаражи . Видел , как трое прямоходящих вырывали бурьян вокруг них . Искали закладку . Лекарство ?
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11.09.2020 17:21 Відповісти
Бро так закладку ищут только конченые нарики которые или на солях или на метадоне ..Они даже ищут закладки не зная есть она или нет просто наугад ,в клумбах трубах в заборах
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11.09.2020 17:31 Відповісти
https://censor.net/ru/user/86312 Закладки це не канабіс,а спайс,солі чи інше лайно.З цим ніхто не бореться.Можна легалізувати і контролювати продаж канабісу.
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11.09.2020 17:37 Відповісти
Наша молодежь и так с вавой в голове . У тебя есть дети ?
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11.09.2020 17:40 Відповісти
https://censor.net/ru/user/86312 Ваші діти.якщо захочуть і так його куплять.Ще й можуть мати кримінальну відповідальність.Причому можуть,цілу торбу купити.А я пропоную це відрегулювати законно.Щоб на ньому не заробляли різні в пагонах.
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11.09.2020 17:43 Відповісти
Если человек захочет стать алкашем или нариком то это его выбор и он им станет
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11.09.2020 17:45 Відповісти
А когда он придёт под кайфом , что ты ему скажешь ? Неважно . Он ответит , папа всё в законе .
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11.09.2020 17:55 Відповісти
а под кайфом ето под воздействием чего? Алкоголя?
Запретить алкоголь!!!
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11.09.2020 17:58 Відповісти
Полиция нафига ..Нарика и сам пополам переламаю только ж это перебор будет
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11.09.2020 18:02 Відповісти
за гаражами еще и бухают.
почему с алкоголем не борятся так же?
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11.09.2020 17:57 Відповісти
Может люди для собственного употребления готовили, от высокого давления. А их сразу в каталажку. Нехорошо!
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11.09.2020 17:19 Відповісти
До 10 кустов сажай и каталажка тебе не грозит ..до 10 кустов не УК а Админ кодекс а там штрафом обычно обходятся ...И даже если нагрянули с обыском тотсразу на протокол заявляеш что добровольно сдаеш все или даже соберался завтра здать все ..А добровольная здача анулирует ответственность по 310 ст УК
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11.09.2020 17:36 Відповісти
Нужно запомнить статью и взять информацию на заметку .
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11.09.2020 21:05 Відповісти
В Каліфорнії монахині курять його.Правда ослаблений.А в нас це гроші для правоохоронців.Можна ж його легалізувати і контролювати.Краще би боролися зі спайсами і солями.
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11.09.2020 17:36 Відповісти
ст.310(незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. То есть опиумный мак можно выращивать, а тот с которым пекут пироги нельзя? Полный абсурд, как запрет на выращивание конопли обыкновенной ненаркосодержащей, именуемой в народе бурьян.
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11.09.2020 17:41 Відповісти
Ну сами семена мака без наркоты а от в коробочках ее полно ..Выведи сорт чтоб мак рос без алкалоидов и тебе ничего не угрожает правда после экспертизы
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11.09.2020 17:47 Відповісти
«Вместо того, чтобы поедать таблетки с пяти-шести рецептов, я пошла по естественному пути, стала курить марихуану» - Мелисса Этеридж.
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11.09.2020 17:55 Відповісти
ммда.... и лето такое жаркое было, там, наверное, такие арбузы выросли....
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11.09.2020 18:51 Відповісти
Какая чушь. В Америке марихуана легализована в 16 штатах. Спокойно и цивилизованно можно на этом деньги зарабатывать.
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11.09.2020 19:11 Відповісти
Так, пожалуйста, статистику по Херсону:
грабежи - всего, грабежи - раскрытые %
разбои - то же
квартирные кражи - аналогично
угоны (незаконное завладение) - прошу
Когда полиция в Херсоне перестанет заниматься хeрнёй?
Лучше бы поувольняли сепаров из полиции. Полиция ХО - сепар на сепаре сидит, и сепаром погоняет. Только и знают взятки брать.
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11.09.2020 19:34 Відповісти
 
 