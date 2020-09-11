У Херсоні в двох місцевих "наркоплантаторів" вилучено канабісу на 2 млн грн, - Нацполіція. ФОТО
У Херсоні співробітники поліції викрили двох "наркоплантаторів", які налагодили вирощування конопель із метою подальшого збуту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Двоє херсонців у віці 20 і 49 років вирощували марихуану елітних сортів. Для вирощування наркорослин зловмисники використовували спеціальні добрива і крапельне зрошення. За місцем проживання фігурантів оперативники провели 10 обшуків, під час яких вилучили 70 кущів конопель. Деякі рослини були висотою майже 3 метри. Крім того, поліцейські вилучили 5 кг готової до збуту марихуани.
За даним фактом порушено кримінальні провадження у ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Вартість вилучених наркотиків оцінюється 2 мільйони гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Ганьба!
Запретить алкоголь!!!
почему с алкоголем не борятся так же?
грабежи - всего, грабежи - раскрытые %
разбои - то же
квартирные кражи - аналогично
угоны (незаконное завладение) - прошу
Когда полиция в Херсоне перестанет заниматься хeрнёй?
Лучше бы поувольняли сепаров из полиции. Полиция ХО - сепар на сепаре сидит, и сепаром погоняет. Только и знают взятки брать.