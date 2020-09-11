Другі за ризиком зараження після лікарів: у МВС обіцяють інформувати про кількість хворих на COVID-19 правоохоронців
Серед співробітників системи Міністерства внутрішніх справ України в п'ятницю, 11 вересня, зафіксовано 93 нові випадки COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба МВС у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 11 вересня, зафіксовано 93 нові випадки лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби. Найбільша кількість хворих - у Волинській, Закарпатській, Хмельницькій, Харківській областях та у м.Києві", - вказується в повідомленні.
Загалом від початку пандемії серед правоохоронців захворіло 4010 осіб, видужала 3581 особа.
У міністерстві уточнили, що почнуть інформувати про кількість хворих правоохоронців на постійній основі.
"З березня 2020 року правоохоронці перейшли на посилений варіант несення служби, і вони є другими не тільки за ступенем ризику зараження після лікарів, а й за фактичним рівнем захворюваності", - підкреслюють у МВС.
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