Другі за ризиком зараження після лікарів: у МВС обіцяють інформувати про кількість хворих на COVID-19 правоохоронців

Серед співробітників системи Міністерства внутрішніх справ України в п'ятницю, 11 вересня, зафіксовано 93 нові випадки COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МВС у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 11 вересня, зафіксовано 93 нові випадки лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби. Найбільша кількість хворих - у Волинській, Закарпатській, Хмельницькій, Харківській областях та у м.Києві", - вказується в повідомленні.

Загалом від початку пандемії серед правоохоронців захворіло 4010 осіб, видужала 3581 особа.

У міністерстві уточнили, що почнуть інформувати про кількість хворих правоохоронців на постійній основі.

"З березня 2020 року правоохоронці перейшли на посилений варіант несення служби, і вони є другими не тільки за ступенем ризику зараження після лікарів, а й за фактичним рівнем захворюваності", - підкреслюють у МВС.

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