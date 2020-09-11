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Другі за ризиком зараження після лікарів: у МВС обіцяють інформувати про кількість хворих на COVID-19 правоохоронців

Другі за ризиком зараження після лікарів: у МВС обіцяють інформувати про кількість хворих на COVID-19 правоохоронців

Серед співробітників системи Міністерства внутрішніх справ України в п'ятницю, 11 вересня, зафіксовано 93 нові випадки COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МВС у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 11 вересня, зафіксовано 93 нові випадки лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби. Найбільша кількість хворих - у Волинській, Закарпатській, Хмельницькій, Харківській областях та у м.Києві", - вказується в повідомленні.

Загалом від початку пандемії серед правоохоронців захворіло 4010 осіб, видужала 3581 особа.

У міністерстві уточнили, що почнуть інформувати про кількість хворих правоохоронців на постійній основі.

"З березня 2020 року правоохоронці перейшли на посилений варіант несення служби, і вони є другими не тільки за ступенем ризику зараження після лікарів, а й за фактичним рівнем захворюваності", - підкреслюють у МВС.

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Топ коментарі
+3
Странно, кассирша АТБ за рабочий день, в закрытом помещении, контактирует с гораздо большим количеством людей, чем полицейский. Следовательно и риск заражения у нее не меньше , чем у стражей правопорядка. Какая то неувязочка.
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11.09.2020 17:44
+1
Вторые по риску заражения после врачей: в МВД обещают информировать о числе заболевших COVID-19 правоохранителей - Цензор.НЕТ 4634
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11.09.2020 17:24
+1
Я не понял, Аваков уже не самый супергерой, спасший Украину ?
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11.09.2020 17:27
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Страшно , если остановят .
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11.09.2020 17:23 Відповісти
Вторые по риску заражения после врачей: в МВД обещают информировать о числе заболевших COVID-19 правоохранителей - Цензор.НЕТ 4634
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11.09.2020 17:24 Відповісти
Я не понял, Аваков уже не самый супергерой, спасший Украину ?
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11.09.2020 17:27 Відповісти
Тупим кацапам цього не зрозуміти. А як у вас там обнулений путан, ще супергерой?
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11.09.2020 17:32 Відповісти
То шо, им теперь молоко за вредность будут давать?
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11.09.2020 17:35 Відповісти
Ага, орлиного и талоны на усиленное питание.
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11.09.2020 17:45 Відповісти
Странно, кассирша АТБ за рабочий день, в закрытом помещении, контактирует с гораздо большим количеством людей, чем полицейский. Следовательно и риск заражения у нее не меньше , чем у стражей правопорядка. Какая то неувязочка.
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11.09.2020 17:44 Відповісти
Только собирался написать о кассирах в продуктовых магазинах и товаров первой необходимости (бытовая химия и т.д.).
Аваковцы просто повышения зарплаты требуют.
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11.09.2020 17:51 Відповісти
Да они и так получают 50% доплаты короновирусной.
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11.09.2020 21:15 Відповісти
И те и другие носят маски, тогда получается, что маски не выполняют функции сдерживания распространения коронавируса, зато создают ложное ощущение безопасности, а людям по прежнему полощут мозги.
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11.09.2020 17:45 Відповісти
Ощущение безопасности?
Правильная медицинская маска, которую носят по правилам, снижает риск заражения на 15%.
85% возможности заразиться - это "ощущение безопасности?
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11.09.2020 17:59 Відповісти
 
 