Станції київського метрополітену "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого" закриті через повідомлення про мінування

Станції "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого" Київського метрополітену закриті для пасажирів разом із пересадковими вузлами в зв'язку з анонімним повідомленням про замінування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на КП "Київський метрополітен" у Фейсбук.

"Станція" Хрещатик" + пересадка і станція "Площа Льва Толстого" + пересадка закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станцій буде опублікована відразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні.

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