УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10840 відвідувачів онлайн
Новини
1 756 7
Київ (19115) Метрополітен (1398) мінування (1214)

Станції київського метрополітену "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого" закриті через повідомлення про мінування

Станції київського метрополітену

Станції "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого" Київського метрополітену закриті для пасажирів разом із пересадковими вузлами в зв'язку з анонімним повідомленням про замінування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на КП "Київський метрополітен" у Фейсбук.

"Станція" Хрещатик" + пересадка і станція "Площа Льва Толстого" + пересадка закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станцій буде опублікована відразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві затримано "мінера" фунікулера, - Нацполіція. ФОТО
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Шо, опять?"
показати весь коментар
11.09.2020 17:45 Відповісти
А когда наконец достроят ВЫХОД НА ЛЬВОВСКУЮ ПЛОЩАДЬ ?

Истратили деньги киевлян на станцию и совести нет вообще . Почему киевляне не могут выйти на Львовскую площадь ?
показати весь коментар
11.09.2020 17:49 Відповісти
Да!
Почему не могут?
показати весь коментар
11.09.2020 17:59 Відповісти
Потому что станция полностью сделана , а выход на верх не построен
Кто-то на земле не может поделить Львовскую площадь уже 20 лет . Центр города
показати весь коментар
11.09.2020 18:01 Відповісти
Не переймайтесь пані , достроять , ви ж нею не користуєтесь !
показати весь коментар
11.09.2020 18:08 Відповісти
-Чому не додаєте у борщ лаврового листа..?
- Та солдати все одно його не їдять..
показати весь коментар
11.09.2020 18:25 Відповісти
Станції київського метрополітену "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого" закриті через повідомлення про мінування - Цензор.НЕТ 1298
показати весь коментар
11.09.2020 18:06 Відповісти
 
 