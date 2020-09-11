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Зеленський (22399) нагорода (1233) Зозуля (38) Офіс Президента (1997)

Зеленський нагородив футболіста Зозулю орденом "За заслуги"

Зеленський нагородив футболіста Зозулю орденом

Президент Володимир Зеленський нагородив українського нападника клубу другого іспанського дивізіону "Альбасете" Романа Зозулю орденом "За заслуги" III ступеня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Зазначається, що Зозуля отримав нагороду за високі спортивні досягнення, а також особистий внесок у розвиток і популяризацію спорту в країні.

Раніше футболіст був відзначений як волонтер медаллю "Операція об'єднаних сил. За доблесть і вірність" за виняткові заслуги перед армією.

Читайте також: Футболіст Зозуля отримав медаль Міноборони за волонтерську діяльність
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Топ коментарі
+18
За Романа рад, но не уверен, что Роман в восторге от того, кто ему награду подписал...Роман, все-таки, патриот с большой буквы...
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11.09.2020 18:00
+14
Хоть тут не накосячил.
Правильно!
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11.09.2020 17:59
+9
Воштю шо завгодно аби тільки пропіаритись.
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11.09.2020 18:02
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Хоть тут не накосячил.
Правильно!
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11.09.2020 17:59 Відповісти
Пусть теперь кто-нибудь скажет, что Зелебородько не сделал доброе дело
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11.09.2020 18:02 Відповісти
ну хоть что-то.
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11.09.2020 18:02 Відповісти
це добре діло)
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11.09.2020 18:53 Відповісти
этот день надо сделать государственным праздником))
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11.09.2020 18:46 Відповісти
Зачьотний піар хід.
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11.09.2020 19:01 Відповісти
Воштю шо завгодно аби тільки пропіаритись.
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11.09.2020 18:02 Відповісти
Зате Зозуля нашим хлопцям допоміг дуже багато. І мав через патріотичну позицію проблеми у деяких футбольних клубах, як український націоналіст. Його, Шовковського і тенісистка Сергія Стаховського особисто я вважаю не лише хорошими спортсменами, а й справжніми патріотами.
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11.09.2020 18:40 Відповісти
За Романа рад, но не уверен, что Роман в восторге от того, кто ему награду подписал...Роман, все-таки, патриот с большой буквы...
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11.09.2020 18:00 Відповісти
вот если б патриотичный мародёр подписал, то совсем другое дело, ыгы??
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11.09.2020 18:46 Відповісти
Еще одно ***** отмародеренное с горящим пердаком в поисках тазика со льдом ...
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11.09.2020 18:53 Відповісти
где?? тапком его, тапком!!
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11.09.2020 18:55 Відповісти
Вітаю Романа!
Він заслужив цю нагороду!
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11.09.2020 18:01 Відповісти
Футболисту нужно к гадалке срочно дурные совпадения бытуют.
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11.09.2020 18:06 Відповісти
Это зрада, однозначно. Зеленский как ты мог??
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11.09.2020 18:06 Відповісти
Та не переживайте. Нагороди, відкриття побудованого до нього та державна зрада. З цим він справляється.
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11.09.2020 18:12 Відповісти
Зеблазень може , коли боіться кричалок ультрас 🤣
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11.09.2020 18:20 Відповісти
Зеленый выродок действует абсолютно прагматично, для ватного лохтората у него есть фокины и кравчуки с их "братскими отношениями" с кацапоидами, а для того, чтобы получить голоса у проукраинского электората он делает подобные шаги, я бы на месте Зозули отказался бы принимать орден от твари, которая сдает интересы Украины, хотя понимаю, что он давно уже заслужил орден!
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11.09.2020 18:10 Відповісти
а які інтереси України ще було не здано за 29 років..? дякую..
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11.09.2020 18:45 Відповісти
Ватный рашистский длбб,дякувать будешь пригожина за фублевую зарплату ,негодяй
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11.09.2020 18:56 Відповісти
проходять роки, але інтелеХтуальний рівень "гарикив" залишаються на рівні равликів\метеликів..
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11.09.2020 19:03 Відповісти
за что конкретно, можно узнать?
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11.09.2020 18:15 Відповісти
Зе-чмо понимает, что футбольные фанаты уже готовы кричать - "Спасибо жителям Кривбаса за президента ********* !"
подлизывается предатель...
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11.09.2020 18:15 Відповісти
👍🏼👍🏼😂👏👏👏
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11.09.2020 18:19 Відповісти
Кривбас також басейн, тільки криворіжський
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11.09.2020 18:56 Відповісти
Футбольных фанатов - отсечь! Ну так от имени зеленого дурбецела написали. Не уверена, шо буба в курсе.
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11.09.2020 18:36 Відповісти
Зозуля заслужив. А може і більше заслужив ніж медаль.
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11.09.2020 18:41 Відповісти
Так, Зозуля, дійсно, заслужив! Але до чього тут віслюк оманський, який ненавидить все українське?! Шо, аби футбольні фанати його не ганьбили?! Я б, особисто, йому того ордена в сраку запхала!
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11.09.2020 19:04 Відповісти
Перший раз правильно гарант вказав напрямок !
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11.09.2020 19:02 Відповісти
Хто б тому гідранту тупорилому правильний напрямок вказав!
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11.09.2020 19:07 Відповісти
Зозуля не возьмёт правильно сделает
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11.09.2020 19:25 Відповісти
По-перше - звичайно Роман заслужив.
По-друге - я б на його місці з рук Зеленого Гавна нагороду не брав, хай по пошті ліпше пришлють.
По-третє - і тут Віслюк насрав: "...Зозуля отримав нагороду за високі спортивні досягнення, а також особистий внесок у розвиток і популяризацію спорту в країні.", а має звучати: "За допомогу та популяризацію ЗС України в світі та про донесення правди про збройну агресію РФ проти України до футбольної спільноти".
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12.09.2020 09:14 Відповісти
 
 