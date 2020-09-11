Зеленський нагородив футболіста Зозулю орденом "За заслуги"
Президент Володимир Зеленський нагородив українського нападника клубу другого іспанського дивізіону "Альбасете" Романа Зозулю орденом "За заслуги" III ступеня.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.
Зазначається, що Зозуля отримав нагороду за високі спортивні досягнення, а також особистий внесок у розвиток і популяризацію спорту в країні.
Раніше футболіст був відзначений як волонтер медаллю "Операція об'єднаних сил. За доблесть і вірність" за виняткові заслуги перед армією.
Топ коментарі
+18 Прощай немытая раССея
показати весь коментар11.09.2020 18:00
+14 Piter Garin
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+9 5 копійок
показати весь коментар11.09.2020 18:02
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Будь ласка, зачекайте...
Правильно!
Він заслужив цю нагороду!
подлизывается предатель...
По-друге - я б на його місці з рук Зеленого Гавна нагороду не брав, хай по пошті ліпше пришлють.
По-третє - і тут Віслюк насрав: "...Зозуля отримав нагороду за високі спортивні досягнення, а також особистий внесок у розвиток і популяризацію спорту в країні.", а має звучати: "За допомогу та популяризацію ЗС України в світі та про донесення правди про збройну агресію РФ проти України до футбольної спільноти".